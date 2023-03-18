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18 MART 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Berzah memleketi

Süleyman Uçar
18 Mart 2023, Cumartesi
Deprem vesilesiyle pek çok kardeşlerimiz vefat ettiler.

Gaflet karanlığından bize uzak görünen berzah memleketi, dostlarımızın oraya gitmesiyle, daha yakından bakmamıza vesile oldu. ‘Ölümün ölmediği ve kabir kapısının kapanmadığı’ binlerce şahidin dilleriyle dünyaya ilan edildi. ‘Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar’ dersi de kulaklarımızda yankılandı.

Gaflette olmak “ölümden ürküp, kabirden korkmamıza” sebeb oluyor. Musibet zamanında ise gaflet perdemiz kısmen yırtılıyor. Dünyanın bütün bütün fani olduğu umuma görülüyor. Maddi musibetin tahrikiyle gelen bu intibah, nefsimizin deve kuşu gibi tekrar başını gaflete sokmasıyla, manevi musibete dönüşüyor. Çünkü “Asıl musibet dine gelen musibettir.” Gaflete dalmış kafamızla ölüme baktığımız için, gideceğimiz berzah memleketi de karanlıklı görünüyor. İmanın dürbünüyle bakanlar ise; peygamber güneşinin etrafındaki yıldızlarla parlayan berzahı, nurani alem olarak görüyor.

Risale-i Nur, “Ölüm nedir? Kabir nedir?” suallerini cevaplandırmış. Ölümün hiçlik değil, yeni bir hayatın başlangıcı olduğunu, toprağa defnedilen tohumların ve çekirdeklerin, baharda sümbül hayatına geçmeleriyle isbat etmiş. Kabir ise ahiretin kapısı olduğunu; toprak altındaki tohumların Hâfiz isminin tecellisi ile sümbül hayatına hazırlandığı gibi, insanda, berzahî inkılaplarla ahirete hazırlandığını ifade etmiş.

İnkılâblar neticesinde, her iki taraf arasında geniş geniş dereler husule geliyor. O dereler üstünde her iki âlemle münasebettar köprüler lâzımdır ki, her iki âlem arasında gidiş geliş olsun. Lâkin o köprülerin inkılâbat cinslerine göre şekilleri, mahiyetleri mütebayin, isimleri mütenevvi olur. Meselâ, uyku âlem-i yakaza ile âlem-i misal arasında bir köprüdür. Berzah, dünya ile ahiret arasında ayrı bir köprüdür. Ve misal, âlem-i cismânî ile âlem-i ruhânî arasında bir köprüdür. Bahar, kış ile yaz arasında ayrı bir köprüdür. Kıyamette ise inkılâb bir değildir; pek çok ve büyük inkılâblar olacağından, köprüsü de pek garip, acib olması lâzım gelir. (Mesnevi-i Nuriye, s. 240)

Maddi ve manevi cihazlarla dünyaya gelen ruhumuz, alem-i şehadet ayetlerini okuyarak marifetullahı kazanır. Vücûd libasını çıkarıp berzaha geçerken bedeni misalisini giyer. Semavat alemleri içindeki ayetleri okumakla, marifetullahı kazanmaktaki seyrine devam eder. Dünyada iken, ilmel yakin bildiğimiz hakikatler, berzahta hakkal yakine yükselir. Münker Nekir meleklerini bizzat görmek gibi. Üstad, bu berzahî tecellileri, Hafız Ali abinin vefatı vesilesiyle ifade etmiştir.

“İman, ölüm anında insanı idam-ı ebediden kurtarıyor” (İman Küfür Muvazeneleri, s. 114) müjdesi, berzah alemine imanla girmenin saadet ebediyeye vesile olacağıdır.

Kabrin, cennet bahçesine dönüşmesi nimettir. Dostlarımız olan peygamberler ile ehl-i imana kavuşmakta bir nimettir. Marifetullah önündeki sebebler perdesinin aralanması nimettir. Berzaha iman ile girmek ise en büyük nimettir.

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