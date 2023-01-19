Beyaz pencere

İnsan, kervan misali hayat yolu üzerinde kurulmuş dünya misafirhanesine girdiğinde görür ki, harika sanatlar ve leziz ziyafetler bizler için hazırlanmış.

“Kudretin kelamı” diyebileceğimiz bu sanatlar ile Cenab-ı Hak bizlere kendini tanıttırıp sevdiriyor. Bu sanat ve tezyinatlar bize farklı fikir pencereleri açıyor. Yaratıcımızı tanımak için girdiğimiz bu dünya hanında, bize açılan pencereden kainatı seyredip Cenâb-ı Hakkın hikmetini tahsil ederek buradan çıkıp, kabir kapısından âlem-i ahirete geçip ebede doğru yolculuğa devam edeceğiz.

Dünya hanında misafirliğini tamamlayan pek çok muhterem zatlar var. Onlardan birisi de Said Nursi hazretleridir. Mesnev-i Nuriye adlı eserinde “Kırk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde yalnız dört kelime ile dört kelâm öğrendim” diyor. “Kelimelerden maksat; mana-yı harfî, mana-yı ismî, niyet, nazar’dır.” Kelamdan maksat “Ben kendime mâlik değilim, ene, ölüm haktır ve Rabbim birdir.” (Mesnev-i Nuriye sh. 64)

Nur külliyatını okuyanlar bu kelime ve kelamların dürbünüyle kainata ve hadisata bakabiliyorlar. Normalde akıl zâhirperest yani her şeyi dışardan görünen yönüyle değerlendirdiği için çoğu hadiseyi çirkin zanneder. Halbuki Hakîm olan Rabbimiz o hadiselerin içerisine pek çok hayırlar ve güzellikler dercetmiş. Mesela sonbahar ve kış mevsiminde, mahlukatın vefat ederek veda etmesinin ardından, kar kefenine bürünmesine hikmet nazarıyla bakıldığında, insanın fikrine pek çok mana ve hakikatlerin kapıları açılıyor. Şöyle ki, kar kefenine sarılmış yeryüzünde, soğuk kar altındaki çürümüş çekirdeklerin baharda yemyeşil olarak haşrolduğunu gözümüzle görürüz. Aynen insanda çekirdek misali, vefat edip beyaz kefene sarılıp kabre konmasının ardından berzah baharında baki bir hayat ile yeşereceğini akıl gözüne gösterir ve ölümle yokluğa gidilmediğini, daha güzel bir hayata geçmek için hazırlandığımızı isbat edip ahirete iman rüknüne büyük bir pencereden baktırır.

Ayrı bir pencere de insanın kabiliyet çekirdekleridir. Cenab-ı Hak, insanda ki istidatların her birini birer çekirdek misali yaratılışımıza dercetmiş. Çürüyen her bir çekirdek önce filiz olup, sonra ağaç olup, sonra çiçek açıp, meyve vermekle kemaline kavuştuğu gibi; bizdeki istidat ve kabiliyet çekirdeklerinin içinde pek çok kemalatın programları saklıdır. En büyük kemalat ise maddi ve manevi cihazlarımızla imanın esaslarını anlamaya çalışmaktır. İman esaslarını latifelerimize mâl etmektir. Hayatımızda bize ihsan edilen nimetler, hatta bazen maruz kaldığımız musibetlerin bir hikmeti de yine kemalata kamçı olması içindir. Maddi çekirdeğin gelişmesi için kar ve toprak perdesi altında kalması lazım olduğu gibi, manevi çekirdek olan istidatlar da imanın nuruyla nurlanması, İslamiyet suyuyla sulanması, ubudiyet toprağı altında kalması gerekiyor ki, Sâadet-i Dâreyni semere verecek hakikat çiçeklerini sümbül verebilsin.