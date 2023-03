Çantadaki hürriyet

Yolculuk, kendi içinde kuralları barından bir faliyettir.

Yolun uzunluğu ve gidelen yerin özelliğine göre tedariklere ihtiyaç vardır. Minnet ve endişeler yol hazırlığı ile giderilir. Geriye dönüş yoksa kalacaklara bakmayız. Daimi kalacağımız yerlere göre hazırlık görülür. Tedariksiz seyahat esarettir. Lüzumlu şeylerle doldurulmuş çanta ile yolculuk, hürriyettir.

Bizi ilgilendiren, ruhlar aleminden gelip, dünyadan geçip ebede doğru giden yolculuğumuzdur. Aciz ve fakir olmakla beraber ihtiyaç ve düşmanın sınırsız olması Kadir ve Rahim bir zata dayanmayı zaruri kılmış. Rahim isminin hediyesi olan hürriyeti, Kudreti sonsuz bir Rabbe imanla elde edebiliriz. Musibet ve belalara karşı kuvvetimiz kafi gelmediğinden korku ve elemler çekeriz. İhtiyaçlara karşı sermaye olmadığından çeşitli minnettarlıklar hürriyetimizi mahveder. Kullarını çaresiz bırakmayan Rabbimiz, esmasıyla dolu ibadet çantasını ihsan etmiş. Kainatın başıboş olduğu fikrinden korku ve sesimizi duymayan mevcudata minnet esaretinden, Cenab-ı Hakkın Hâkim-i Ezeli ve Mâlik-i Ebedi olmasına itikadımızla kurtulabiliriz. İman ve ubudiyet, dünya bomba olup patlasada cesaretle ve hayretle seyretmeyi temin eder. Küfür ve dalalet, kuyruklu yıldızın dünyaya yakınlaşmasından bile korkuya kapılmalarına sebeb olur. Nazar-ı hikmetle baksa, hiçbir şeyi başıboş zannedemez.

Böylelikle, ’Hürriyet imanın bir hassasıdır’ hakikatinin sırrını elde etmiş olur. Said Nursi hazretleri ibadet çantasını şöyle tarif etmiş. Abid namazında der: Eşhedü en Lailaheillallah. Yani, Hâlık ve Rezzak Ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat Onun elindedir. O hem Hakîm’dir, abes iş yapmaz; hem Rahîm’dir, ihsanı, merhameti çoktur” diye itikad ettiğinden, her şeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur. Dua ile çalar. Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür. Rabbisine iltica eder; tevekkül ile istinad edip, her musibete karşı tahassun eder. İmanı ona bir emniyet-i tamme verir. (Sözler Sh. 229)

‘İnsana karşı hürriyet, Allah’a karşı ubudiyeti intâc eder’. (Münazaraya sh 125) Sosyal hayattaki hürriyet yine imanla mümkündür. Dindar görünmekten çekinme, manevi kimliğini gizli tutma, dini sorumlulukları istesede yerine getiremiyorsa çevre baskısı var demektir. Her türlü makam ve statülere karşı Abdullah olma hürriyetimizin olması lazımdır. Bu baskılarıda ibadet çantasının içindeki imani anlayışla aşabiliriz. Fikir ve duygularımızın her birini esaretten kurtaracak Esma-i ilahiye tecellilerini elde etmemiz gerekir. Allah’ın Rezzak olduğuna inanmak, maaş endişesiyle katlandığımız çok esaretlerden kurtarır. ’Hayır ve şerr Allah’tandır’ demek, hürriyetimize getirilen kayıtları kabul etmez. ’Ecel birdir tegayyür etmez’ hakikati, hayata adavet eden zalimlere karşı hürriyetin teminatıdır. Dünyevi tehditler gibi, uhrevi tehditlerlede karşılaşabiliriz. Bahusus siyasetlerini din ile özdeş görenler hep bu yola baş vurdular. ‘Hakta sebat’ ölçümüzle her türlü tazyikleri akim bırakır ve şahane hürriyetimizi temin ederiz.

Bediüzzaman hazretleri de, hayatının her alanında karşılaştığı tehditlere, ibadet çantasındaki iman hakikatlerine dayanarak ‘Ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşayamam ‘ (Emirdağ Lahikası, sh. 18) demiş. Bizler de öncelikle nefis ve şeytanımızın esaretinden kurtulup, külli nefis ve şeytan olan dalaletin rejim-i bid’akâranesinin esaretine düşmeden, Risale-i Nurların hakikat mesleğindeki hürriyetle, yolculuğumuzu tamamlayıp, ahirete kavuşmaya çalışmalıyız.