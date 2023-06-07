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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Hâkimiyet ve mahkumiyet

Süleyman Uçar
07 Haziran 2023, Çarşamba
Devlet idaresinde milletin hâkimiyet ve mahkumiyeti arasındaki fark büyüktür.

Şahsın reis olması milleti mahkum yapar. Milletin temsili sistemle hakim olması, idareci ve memurları hizmetkar yapar. Kur’an-ı Kerim “Ve işlerde onlarla istişare et.” (Ali İmran 159) “Onların aralarındaki işleri istişare iledir.” (şura 38) istişareyi emreden ayetlerle, milleti hakim yapmanın temelini tesbit etmiştir. Tüm istibdatlar ise istişareyi terkederek şahıs hakimiyetine zemin hazırlamıştır.

Mekke’de henüz “Emin” lakabıyla anılan peygamberimiz (a.s.m) Kabe inşasında Hacer-ül Esved taşının yerleştirilmesi konusunda kabileler arasında çıkan ihtilafı, kabile temsilcilerinin beraber hareket etmesini sağlayarak çözmüştür.

Said Nursi, çorbanın tanelerini karıncalara verirdi. Ve “Bu karınca ve arı milletleri, cumhuriyetçidirler, o cumhuriyet perverliklerine hürmeten tanelerini karıncalara verirdim.” diye sebebini açıklamıştı. Mahlukatın meşveretle harekete riayet ettiğini anlamaktayız.

Risale-i Nurlarda konunun mukayesesine çok yer vermiştir. Kalb-i millet hükmünde olan Meclis-i Mebusan ve fikr-i ümmet makamında olan meşveret-i şer’î ve seyf ve kuvvet-i medeniyet menzilinde bulunan hürriyet-i efkâr o devleti taşıyabilir ve idare ve terbiye edebilir. Bu hakikate misal, eski hükûmet-i müstebide ve yeni hükûmet-i meşrutadır. (ESDE, sh., 75)

“Mamehuran hırsızlarını tövbekar ve sofi eden sır”rın milletin hakim olmasıdır. Hür meclis ve meşverete dayanmayan istibdatlarda ise sofi olanların ”sui istimalata gayet müsait zemin”in müsadesiyle hırsızlığa düşme potansiyeli kuvvet bulur.

Meclis, harici tesirlere karşı millet menfaati hususunda demir direk gibi mukavimdir. Şahıs iradeleri ince tel gibi her yere savrulabilir.

İstibdatda idareciler etrafında tacizini istemeyen “müdahenecilerden”, “yalancılardan” başka kimseyi göremez. Tanımadığı bir hastalığa, görmediği bir hastaya reçetesiz, mizansız bir ilâcı gönderen bir doktor gibidir.

Demokratik cumhuriyet ise, seçilmiş ve hizmetkarlık anlayışına sahip ve liyakatli insanların teşkil ettiği meclis yoluyla memleket meselelerine isabetli çözüm getiren sistemdir.

“‘Neme lâzım, başkası düşünsün’ istibdadın yadigârıdır” cümlesinde önemli tesbit yapılmıştır. Şahıs ve komite istibdatlarında insanlar insiyatif alamazlar, güven hissetmezler, tecrübeye itibar edilmez ve kabiliyetler kurur gider.

Milletin hakimiyeti ise herkesi bir padişah hükmüne getirir. İradesi ve fikirleri hür fertler ortaya atılır. Sorgulayan ve hürriyetine zincir vurulmasına asla müsaade etmeyen insanların sahiplendiği bir memleket Nuh (a.s) gemisi gibi emniyetlidir. Akıl ve ilim ve hakka dayanan milletler istikbale uçarken; istibdatla akla ve ilme husumet edenler karanlığına mahkum olur.

Zahiren milletin hakim zannedildiği, fakat özünde şahıs hakimiyetine dayanan şekiller bizi aldatmamalı. Kutuplaştırmaktan beslenen ve zulüm ve haksızlıklarını tarafgirlik empoze ederek alkışlattıran, inhisar zihniyetiyle başkalarını ‘hain’ gören ve gösterenler; kendine taktığı isim ne olursa olsun hakikatte müstebittirler.

Nice müfsit ve dessasların suret-i haktan görünüp, manevi değerlerimizin bizde bıraktığı hassasiyetleri işleterek elde ettiği kuvvetle, meşveret ruhunu tahrip etmesine müsaade etmemeliyiz.

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