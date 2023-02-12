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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 53

İstikbal yağmurları - 1

Süleyman Uçar
12 Şubat 2023, Pazar
Yağmurun rahmet olduğu tarihler boyu söylenile gelen bir hakikattir. Rabbimiz çok nimetlerini yağmura raptetmesi, rahmet ismine layık olduğunu isbat etmiş.

Kuraklığın baş gösterdiği zamanlar, çeşitli kıtlıklar da beraberinde gelmiş. Hatta sahabeler de çok kez susuzluk sıkıntısıyla karşı karşıya kalırlardı. Resulullah (a.s.m) ´ın dua etmesi için müracaat ederlerdi. O mübarek elini semaya kaldırmasıyla birlikte bulutlar toplanır, daha elini indirmeden Rahmet inerdi.

Aynı şekilde Arab Yarımadası İslamiyet öncesi manevi kuraklık içindeydi. Batıl inançların istila etmesiyle içine düşülen cehalet ve çeşitli istibdatlardan dolayı yaşanan zulümlerle, adeta çoraklaşmış bir çöl gibiydi. Bu sebeble “cahiliye dönemi” ismiyle tarif ediliyordu. Rasulullah (asm) maddi susuzluğun giderilmesi için Rabbine müteveccih olduğu gibi cahiliye döneminden kıyamete kadar beşeriyetin manevi susuzluğunu gidermek için de ilahi hidayet yağmurunu Rabbül Aleminden talep etmişti. Çoraklaşmış akıllar ve kaskatı taş kesilmiş kalbler o Hidayet nurlarıyla tekrar hayatlanmıştı. Kur’an semasının yıldızları olan ayetlerden yayılan parıltılarla o karanlıklar dağılıp yerini nurlara bırakmış, akıllar onun getirdiği hakikatlerle mürşid- i Rabbani şeklini almıştı. Kalbler ise güneş gibi imanların mahall-i tecellisi olmuştu. Akıllar tüm batıl itikatlardan kurtulup kuvve-i akliyenin vasat mertebesi olan hikmet ile hür olarak “meyl-i taharr-i hakikate” karşı hazır hale gelmişlerdi. İmandan gelen hakiki hürriyetin yağmuruyla o çorak çöl toprakları rengarenk çiçeklerle süslenerek kıyamete kadar insanlığa nur neşredecek Asr-ı Saadet semeresini verdi.

On dört asır evvel Peygamberimiz(a.s.m) ile beşeriyette azim bir inkılap meydana geldi. Bu inkılabın bir cilvesi imana hizmet metodunu takip eden Risale i Nurda da tecelli etmiş. Şöyle ki: En başta dalalet cereyanları ulûhiyeti tabiata isnad ile dinsizliğin yayılması için faaliyete geçmişler; diğer taraftan dünya harpleri ile insanlık maddi ve manevi hasaretlere maruz kalmışlardır. İçtimai hayatta hüküm süren türlü türlü istibdatlar ve şahıscılığın ön plana çıkmasıyla toplumların tüm maddi ve manevi mahsulleri heba olmuştur. Din anlatılırken akli delillerle isbat metodu yerine iddiayı süslü hale getirip sunmak, itikadi ihtiyaçların tatminine yeterli gelmemiş. Cehaletin yol açtığı taassub, ihtilaf ve husumet gibi sebebler beşeriyet alemine kara bulut gibi çökmüş ve adeta fetret hali yaşanmıştır.

Hakikat hazinesi Kur’anın keşşafı olan Risale-i Nur, iman esaslarını akli ve mantıki izah tarzıyla ortaya koydu. Boğuşturan medeniyete karşı, kucaklaştıran Kur’an medeniyetini ders verdi. Husumeti besleyen ırkçılık marazına karşı dini ve insani rabıtaları öne çıkararak muhabbeti yerleştirdi. Her türlü istibdata karşı meyl-i hürriyeti uyandıran hakikatleri izah edip beşeriyeti türlü türlü baskılardan kurtaran çareleri ortaya koydu. Risale-i Nur yüze yakın ‘din tılsımlarını’ keşfetmekle “meyl-i taharri” hakikatini kuvvetlendirmiş; eneyi ve nefsi okşayan “meyl-i tefevvuk” yerine kalbi ve ruhu okşayan “meyl-i tesanüdü” ikame etmiştir.

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