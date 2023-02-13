İstikbal yağmurları (2)

Bediüzzaman, bu îmanî inkılabı Asr-ı saadetten aldığı Peygamberî bir feyiz ve metodla icra etmiştir.

Halis hidayet olan Kur’an’ın ezeli esaslarına dayanarak tüm tamiratları yapmış ve kıyamete kadar da devam edecektir. Dinimizin hakikatlerini isbat metoduyla ele alarak hem aklı, hem kalbi birlikte aydınlatmış. Risale i Nurun her bir meselenin hakikatini delillerle ortaya koymaya muvaffak olması, tüm ilim dünyasında da hakikati araştırma meyline bir çığır açmış. Risale -i Nurların meselelerini tetkik eden nice meslek erbabları, doğru fenlerin desteğiyle, “telahuk-u efkar” denilen ilmi istişare zeminlerinin de kuvvetiyle, Kur’an denizinin derinliklerinde bulunan cevherlerin çıkarılmasına vesile olabilecekler. “Zaman ihtiyarlandıkça Kur’an gençleşiyor” manasının sırrını da tahakkuk ettirecekler. Hareketten hararet ortaya çıktığı gibi, ilmi araştırma hareketleri de fikirde mana hararetlerini meydana getirecek. Farklı ilimlerle hararetlenen fikirlerden buharlar yükselecek. İstikbalin yüksek dağlarını tezyin edecek hakikat yağmurları ise bu buharlardan teşekkül edecektir. Hava unsuru beşeriyet için bir yönüyle kuvve-i muhabere hizmetini de gördüğü için, Kur’an’dan fışkırıp beşerin akıl ve kalplerinde cilvelenen o nurlar, hakikatin hararetiyle buharlaşıp yükselerek, hava aleminin yüksek semasında toplanıp rahmet bulutunu teşkil ettirecektir. Asya, Afrika ve Avrupa bahçelerindeki istidat tohumları bu bulutlardan yağacak hürriyet yağmurlarıyla neşv-ü nema edecektir.

Said Nursi Hazretlerinin 1911 yılında Muhakemat başta olarak Eski Said Eserleri ünvanını taşıyan muhtelif eserlerinde pek çok problemlerin teşhisini bizzat kendisi yapmış. Şöyle demiştir:

“Vakta ki mazi derelerinde hükümferma olan garaz ve husumet ve meylü’t-tefevvuku tevlid eden hissiyat ve müyulât ve kuvvet idi; o zamanın ehlini irşad için iknaiyat-ı hitabiye kâfi idi. Zira hissiyatı okşayan ve müyulâta tesir ettiren müddeayı müzeyyene ve şaşaalandırmak veyahut haile veya kuvve-i belâgatle hayale me’nus kılmak, bürhanın yerini tutar idi. Fakat bizi onlara kıyas etmek, hareket-i ric’iye ile o zamanın köşelerine sokmak demektir. Her bir zamanın bir hükmü var. Biz delil isteriz, tasvir-i müddea ile aldanmayız.

Vakta ki hâl sahrasında istikbal dağlarına daima yağmur veren hakaik-ı hikmetin maden-i tebahhurâtı efkâr ve akıl ve hak ve hikmet olduklarından ve yeni tevellüde başlayan meyl-i taharrî-i hakikat ve aşk-ı hak ve menfaat-i umumiyeyi menfaat-i şahsiyeye tercih ve meyl-i insaniyetkârâneyi intâc eyleyen berâhin-i kàtıadan başka, ispat-ı müddea bir şeyle olmaz. Biz ehl-i hâliz, namzed-i istikbaliz. Tasvir ve tezyin-i müddea zihnimizi işba’ etmiyor.” (Muhakemat s., 47)

“Şems-i Şeriat ve ma’kesi olan kamer-i medeniyet, berrak ve saf ve esâsâtta Asya’yı ve Rumeli’yi tenvir ve mutazammın olduğu istidad-ı kemalin tohumları hürriyetin yağmuruyla neşv ü nema bularak rengârenk elvan ile tezyin edeceğini bu fâl-i hayır bize müjde veriyor.” (ESDE, s. 75)

Hastalığı teşhis etmekle birlikte tedavi çarelerini de ortaya koymak vazifesini omuzuna alan Said Nursi hazretlerinin, bir asır öncesinden başlayarak telif ettiği Risale i Nur eserlerine dikkatle bakanlar bu görevi hakkıyla yaptığına kanaat getireceklerdir. Şimdi bize düşen görev ise, bu eserlerin vasıtasıyla sunulan Kur’an nurlarıyla önce kendi akıl ve kalbimizi tenvir etmeye nefsimizden başlamaktır. Çünkü. “nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez”. Arkasından nurlanmayı bekleyen nice akıl ve kalp sahiplerini bulup, fıtratlarında ekilmiş pek güzel kabiliyet tohumlarının çimlenmesi için “hürriyet yağmuru” olan Nur hakikatleriyle ve bu hakikatlerin naşiri olan gazetemizle -perde olmadan -buluşmalarına vesile olmaktır.

—SON—