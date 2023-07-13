Küllî ibadet

Cenab-ı Hak, zerrelerden kâinata kadar her şeyde tekâmül kanunu koymuştur.

Her yaratılan, kemâle doğru hareket ettirilir. Kâinatın hülâsası noktasına kadar çıkabilir. Mükemmele doğru hareket, Allah’ın isimlerine âyine olmayı, nimetlerin envalarına mazhariyeti beraberinde getirir. İbadetin gelişip küllîleşmesi, nefsimizde ve âfâkımızda bu tekâmülü fark etmenin meyvesidir.

Çekirdek ve yumurtalardaki kaderî programlar, fıtratlarına münasip zeminle buluşunca istidat lisanıyla duaya başlar. Kabule mazhariyeti muhakkak bu dua ile inkişaf edip, terakki ile Rabbimizin sanat ve nimetlerini yansıtan geniş bir ilânnâme hükmüne geçer.

Nebatat ve hayvanatta görünen bu gelişmenin binler derece fazlası insanda vuku buluyor. Mahiyetimizde ekilmiş sınırsız kabiliyet tohumlarında dalları ebediyete uzanmış ağaçların programları derc edilmiş. Dünya hayatı kabiliyetlerimiz için bir tarladır. Bütün faaliyetler bu tohumları sümbüllendirmek içindir. Kabiliyetler açıldıkça nimetlere mazhariyetimiz de artıyor. Maddi alanda Rabbimiz, irademiz dışında bizi büyütüp geliştiriyor, nimetlerine mazhar ediyor. Manevi sahada terakki için, irademizi sarf ile Rabbimizden talepte bulunmalıyız.

“Eğer o istidat çekirdeğini İslâmiyet suyu ile, imanın ziyasıyla, ubudiyet toprağı altında terbiye ederek evâmir-i Kur’âniyeyi imtisâl edip, cihazat-ı maneviyesini hakikî gayelerine tevcih etse, elbette âlem-i misal ve berzahta dal ve budak verecek ve âlem-i ahiret ve Cennette hadsiz kemâlât ve nimetlere medar olacak bir şecere-i bâkiyenin ve bir hakikat-i daimenin cihazatına câmi’ kıymettar bir çekirdek ve revnaktar bir makine ve bu şecere-i kâinatın mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır”. (Sözler, sh. 91)

Her nimet ve ihsanlara mukabil ayrı ayrı ibadetlerimiz vardır. Dil tadıp tanımakla, göz güzelliği görüp sanatkarı hesabına bakmakla ibadet yapar. Manevi duygular için de vazifelerimiz vardır. Muhabbet duygumuz Allah hesabına sevdiği vakit ibadet yapmış olur. Enfüsi dairemizde tüm cihaz ve duygularımızı hususi ibadetlerine yöneltmekle, ibadette küllileşmenin bir cilvesini gerçekleştirmiş oluruz.

Mükellef olduğumuz ibadetlerin her birinin içinde, kâinattaki tüm mahlukatın ibadetlerinin esasını taşıyan bir özellik verilmiş. Namazdaki kıyamımız, ağaçların kıyamını, meleklerin kıyam hallerini, sabah vakti güneşin doğuşuyla kıyamı ve ilkbaharda tüm mahlukatın dirilmeleriyle yaptıkları kıyamları içine alıyor.

Secde ve kıyam misalinde olduğu gibi, her ibadet ve içindeki kelamlarda bu câmiîyyet mevcuttur. Îmanî bakışla ruhumuza yansıyan nurları, ibadet ve tesbihleri, niyetimizle kendi ibadetimiz içine dahil edebiliriz. Tefekkürî ibadette küllileşmek için, Risale-i Nurun açtığı îmanî tefekkür penceresinden bakmakla Asr-ı Saadete hayalen gidip, sahabelerin ders-i Kur’ânîlerine arkadaş olacağımızdan külli bir mertebeyi elde edebiliriz.

İbadette külliyete mazhariyetin diğer bir ciheti ise cemaat ruhunu elde etmektir. Üstad bunu lahikalarda şöyle ifade etmiş: “Risale-i Nur dairesinde, ihtiyarımız olmadan, haberimiz yokken takarrur ve tahakkuk eden şirket-i maneviye-i uhreviye cihetiyle herbir hakikî sadık şakirdi, binler diller ile, kalpler ile dua etmek, istiğfar etmek, ibadet etmek ve bazı melâike gibi, kırk bin lisan ile tesbih etmektir. Ve Ramazan-ı Şerifteki hakikat-i Leyle-i Kadir gibi kudsî ve ulvî hakikatleri yüz bin el ile aramaktır.” (K. L. sh 273)

Cenab-ı Hakkın sayısız nimetlerine karşılık ancak kâinat ve içindekilerin ibadetlerini kendi ibadetlerimize dahil edip külli niyetle mukâbele edebiliriz.