Kurban hediyesi

Kurban hediyedir. Allah’ın emrine bütün hissiyâtı feda edip, itaat etmenin neticesidir.

Peygamber makamında şedid bir imtihan vermenin İbrahimî meyvesidir. Verilmiş sözün arkasında durmak sadakatinin sevabıdır. En tatlı canı Allah’ın emrine itaat ve peygambere sadakat yolunda feda eden, İsmailî teslimiyetin semeresidir. Ateşîn anne şefkatine mukabil, hükm-ü kadere rıza gösteren Hacerî kahramanlığın zaferidir.

‘’Nefs-i emmareye itimat edilmez’’ (Lem’alar, s., 264) hakikatine sadakatle, nefsî arzuları emr-i İlâhiyeye kurban etmenin mazhariyetidir. ‘’Yüksek istikbalde, ümmet-i Muhammed’in (asm) Asr-ı Saadetten kıyamete kadar hak dava uğruna hayatını kurban eden, hadsiz ehl-i hizmete mazi cânibinden verilmiş muaccel mükâfattır.

Baba Hz. İbrahim, evlat Hz. İsmail ve anne Hz. Hacer arasında geçen ibretlik tabloda kıyamete kadar beşeriyet için manevi meyveleri netice verecek dersler var. Kestiğimiz kurbanlarla zihnimizde tazelenen mazi hatırasındaki hadiseye hayalen gidip, kendimizi ister Hz. İbrahim, ister Hz. İsmail, ister Hz. Hacer validemiz yerinde bir kaç dakika bile farz etmenin bizde bırakacağı manevi motivasyon çok ulvi olacaktır.

Zira imtihanımız onlarınki kadar şiddetli olmasa da, nefsimizin huzuzâtını kurban edip, Rabbimizin emrini teslimiyetle, ihlasla yerine getirmeye, sebatla devam etmenin imtihanını, onlar gibi sadakatle vermeye muhtacız.

Her şeyden önce nefsimizde başlaması lazım olan büyük cihadı, “emaneti Sahib-i Hakikî’sine satmak” (Sözler, sh. 23) suretiyle hayata geçirmektir. Bu satış ve cihat nefsi zorlayacaktır. Ancak emanette emin olmanın da başka çıkış yolu yoktur. Zira “cennet ucuz değil.”

Kalb dairemiz mahall-i imandır. Bu dairede vazife daimidir. Her zaman imanî takviyeye muhtacız. Rabbimizin sanat levhaları daimi olarak taze taze önümüzde sergilendiğinden, hayret, istihsan ve tefekkür gibi imanî vazifelerimizde devam etmelidir. Tahkiki imanın içindeki kuvvetle dalaletin hücumundan kurtulup, ulvi vazifelerimizi deruhte edebiliriz. Hz. İbrahim ve İsmail (as) ve Hacer validemiz ayinesinde tecelli eden, bu imandaki kemâlât kuvvetinin cilveleridir. Nefis hesabına dediğimiz mana-yı ismiyle kainata bakışın kurban edilip, Allah namına denilen mana-yı harfiyle bakmakla, tahkiki iman bize ihsan ediliyor.

Kurbanımızın, ölümü nasıl tattığını görüyoruz. Nefsimiz de bir vakit ölümü tadacağının idrakiyle, hubb-u dünyayı kurban etmeliyiz. Ahiret imanımız ise, ölüm hakikatine çekilen perdenin aralanmasıyla inkişaf eder. Kurbanın kurbiyetiyle, bâki hayata mazhar olacağımızın bayram neşesini yaşabiliriz.

Farzları yapıp kebireleri terk etmekle, hevesat-ı nefsiyemizi kurban edebiliriz. Sünnet-i seniyyeye ittiba etmekle, adetlerimizin ibadete tebdil edilmesi bayramına nail olabiliriz.

Dünyevî saadet ve cennetimiz olan aile hayatımızda, baba, anne ve evlat bütünlüğünün kuvvetini, emr-i İlahi ve sünnet-i Peygamberîye imtisal edebilmenin saadetli bayramını, Hz. İbrahim, Hz. İsmail ve Hz. Hacer tesanüdündeki manevi kuvvetin bayramıyla buluşturmaktır.

Şehir ve memleket dairelerimizde bizi alakadar eden vazifeyi Risale-i Nur dairesine girmekle ifa edebiliriz. Bu davanın hadimliği, Risale-i Nur’un, şahs-ı manevinin dairesinde sebat ve ona sadâkatle mümkün olur. Ene ve enaniyetin kurban edilmesiyle içine girilecek ‘nahnu’ havuzundaki kevser-i Kur’âniyeyi içmek bayramıyla, bu vazifeyi omuzda taşıyabiliriz.

Bir şahs-ı manevi olan cemaatler için açılan imtihanlar da aynı keyfiyettedir. Süfyaniyetin şiddetli istibdadıyla dünyevî cehennem ateşine atılma tehdidi altında hizmet yapan, başta Üstadımız ve saff-ı evvel nur talebeleri bu yakıcı ateşten dolayı hizmetten vazgeçmemişler. Elbette bu imtihanın muzafferiyetiyle, ‘’Hak neşv ü nemâ bulacaktır –eğer, çendan toprakta gizlense… Ve taraftar ve mültezimleri muzaffer olacaklardır –eğer, çendan zaman ve zeminin merhametsizliğinden, az ve zayıf olsalar…” (Muhakemât, sh. 22)

Hakimiyet-i İslamiye ve hürriyet-i şer’iyyenin tahakkuk edeceği manevi bayramlara, fedakâr nur talebelerinin Risale-i Nur mesleğine sadakat ve sebatıyla nail olacağız inşallah.