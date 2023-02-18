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18 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Musibetlerin mesajını doğru okumak

Süleyman Uçar
18 Şubat 2023, Cumartesi
Dünya bir imtihan yeridir.

İmtihan edilen insan olduğu için hayr ve şerr işlemeye kabil bir camiîyyet verilmiş. Hayra yönlendirmek ve şerden uzaklaştırmak için binlerle vesileler gönderilmiş. Zulüm ve şerde ısrar edildiği vakitte ise, musibetlere maruz bırakılmış. Rabbimizin her işinde binlerce hikmet olduğu gibi musibetlerin de hikmetleri pek çoktur.

İnsanın yaratılış gayesi iman ve ibadetle beraber, hayat sermayesiyle uhrevi ticareti yapmasıdır. Musibetlerin maksadından biri ise bu gayemizin sınırları içinde kalarak ahiretimizi kazanmaktır. Ayrıca gelişmemiş kabiliyet ve duygularımızın harekete geçmesidir. Günahlarda yuvarlanmamız yaratılış hikmetinin sınırlarını zorlamaktır. Zulmü yapmasak bile taraftar olduğumuz vakit musibetlerin boyutuda büyüyor. Cenab-ı Hak Adalet-i Mutlaka sahibi olduğu için, amellerimize kendi cinsinden bir karşılık veriyor.

Said Nursi hazretleri ‘Rüyada Hitabe’ isimli makalesinde, cihan harbinin sebeb ve sonuçlarıyla ilgili manevi bir meclis tarafından sorulan suallerine cevaplar vermiş. En geniş daire olan nev-i beşerin içinden çıkan dinsizlik cereyanlarının semavi dinlere ihanet etmesine karşı dünya harbini netice verdiğini ifade etmiş. Yine bu harbin gelmesinin müslümanlar açısından sebebinin dinin temelleri olan; başta namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadetlerde ihmallerin sonucu olduğuna dikkat çekmiş. İbadetlere hazırlığın maddi ve manevi temizlik vesilesi olan abdest terkedilmiş. Gelen musibet tüm ihmallerimize keffaret olacak şekilde verilmiş. ’Amel, cins-i cezadır. Ceza, cinsi ameldir’ kaidesiyle nezafetin vesilesi olan abdestin terki, daha dehşetli olarak ab-ı hayat olan kan ile abdest almaya mecbur etmiş. Cami veya mescidlere namaz için koşmanın ihmaline karşılık, cepheden cepheye koşarak bir nevi namaz kılmakla ceza görmüşüz. Oruç ibadetinin ihmaline bedel, kıtlıkla aç kalarak mecburi oruç tutturulmuşuz. Zekatın terkedilmesinin bedeli, mal zayiatı olmuş. Haccın hikmetleriyle birlikte terkedilmesi ise çok daha acı felaketlere maruz bırakılmamıza sebeb olmuş.

Güney illerini içine alan şiddetli deprem, pek çok mal ve can kaybına sebeb oldu. Musibetlerin içinde rahmet tecellileride birlikte gelir. Çünkü ‘Musibet, cinayetin neticesi, mükafatın mukaddemesidir’ (ESDE sh, 368). Üstadın yüz sene önce dikkat çektiği ihmallerin pek çoğu içinde yaşadığımız cemiyette fazlasıyla mevcud .Namaz kılmayan, abdest almaya ihtiyaç duymaz. Evlerimiz bir mescide dönüşmez. Maddi konforlar sınır tanımadan ilerlerken, manevi konfor olan iman derslerinden mahrumiyet, hem ruhumuzu hem hanemizi karanlıkta bıraktı. Depremin fiziksel olarak evlerimizi sallamasına karşı ’ne oluyor’ dediğimiz gibi, küre-i arzın ‘gafletli tavırlarımızın sıkleti maneviyesinden omuz silktiğini’ düşünüp kalben sallanıp kendimize gelmemiz gerekiyor. Depremin sarsıntısıyla nice sevdiklerimiz enkaz altında kaldılar. Ve yıkılan binaların toz ve topraklarıyla elleri yüzleri tozlanıp adeta teyemmüm alıp, manevi şehid oldular. Biz de onları kurtarmak için ellerimiz tozlandı ve toprakla teyemmüm ettik.

Musibetlerin mesajını doğru okuyarak, geriye kalan ömrümüzü imanımızı takviye etmek sarfedip, ibadetlere sarılıp, günahlardan da içtinab etmeliyiz. İçtimai hayatda zulüm ve haksızlığa karşı taraftarlıktan uzak durmalıyız.

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