Nuru nar görmek

Kainatdan istifade için aza ve duygularla teçhiz edilmişiz. Dil tattığını, burun kokladığını, kulak dinlediğini, göz şahit olduklarını kabullenir. Beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla istifademiz fıtridir.

İman hakikatlerini de akıl ve kalbimiz kabullenir. Dalalet fikirleri akıl, kalb ve fikrimizi bulandırıp nuru nar görmesine sebep olur. Fıtratta kalmak her şeyi hakikatiyle görmektir.

Kur’an nurları asırlardır ruh ve akıllarımızı tenvir ediyor. Dünya ve ahiret sadetimiz bu hidayet nurlarına bağlıdır. Dalalet ve küfür ise nardır. Her şeyi yakar. Nuru nur bilip koşmak, narı nar bilip kaçmak lazımdır.

Kur’an’ın nuru hayatın her alanını kaplamış. İstibdat ve zulüm kaynaklarını kurutmuş. Bu nuru nar görenler söndürmek istemişler. Cenab-ı Hak ise nurunu tamamlayacağını vadetmiştir. Risale-i Nurların iman, hayat ve şeriat dairelerine müteallik meseleleri halletmesi bu vaadin bir tezahürüdür.

Risale-i Nurlara bütün bakmak lazımdır. Bir meselenin tam tenevvürü parçaların tamamına bakmakla mümkündür. Aldatmakla iş görenlere karşı teyakkuz bu yaklaşımla mümkündür.

Bediüzzaman, meşrûtiyetin izahını asr-ı sadette ayet ve hadislerin tatbikatlarına bina etmiştir. Demokrat manasındaki cumhuriyeti de bu çerçevede yorumlamış. Milleti zarara sokmakta ve istibdat zemininde menfaatlerini arayanlar bu nura ateş nazarıyla bakmışlar. İhtilallerle bu nurları söndürmek istemişler.

Adaleti, meşvereti ve kanun hakimiyetini esas alan bu sistem, ahirzaman müceddidinin siyasi mesleğidir. Bu mesleğe sahiplenenlerin kim olduğu mesleği lekedar etmez. Bu nura nar demeye hiçbir bahane gösterilemez. Tahakkümü barından istibdat ise nardır. İstibdatı kim yaparsa yapsın zulümdür. Dini, siyasi istibdatına alet edenler aldatıcı olurlar. Üstad, aldananlara şu ikazı yapıyor:

“Çendan cahilsiniz, fakat âkılsınız. Hanginizle zebib, yani üzümü paylaşsam, zekâvetiyle bana hile edebilir. Demek cehliniz özür değil. İşte müştebih ağaçları gösteren, semereleridir. Öyle ise benim ve onların fikirlerimizin neticelerine bakınız. İşte birisinde istirahat ve itaattir, ötekisinde ihtilâf ve zarar saklanmıştır. (...) Şu sahrada bir nâr görünür. Ben derim, “Nurdur.” Nâr olsa da, eski nârdan kalma zayıf, yukarı tabakasıdır. Geliniz, etrafına halka tutup temaşa edelim. İstifaza edip tâ tabaka-i nâriye yırtılsın; istifade eyleyelim. Eğer dediğim gibi nur ise, zaten istifade edeceğiz. Eğer onların dedikleri gibi nâr olsa, karıştırmadık ki bizi yaksın. (Münazarat, s. 173)

Adaletli meşrutiyete geçerken, eski istibdatın kalıntıları korkutmasın. Fecirin hafif karanlığı ile akşamın hafif karanlığı birbirine benzer. Biri sabaha giderken diğeri karanlığa gark olur. Sermayeleri aldatmak olanlar fecirin hafif karanlığını akşam karanlığı gibi gösterip nura nar dedirtmeye çalışabilirler.