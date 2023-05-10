"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Nuru nar görmek

Süleyman Uçar
10 Mayıs 2023, Çarşamba
Kainatdan istifade için aza ve duygularla teçhiz edilmişiz. Dil tattığını, burun kokladığını, kulak dinlediğini, göz şahit olduklarını kabullenir. Beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla istifademiz fıtridir.

İman hakikatlerini de akıl ve kalbimiz kabullenir. Dalalet fikirleri akıl, kalb ve fikrimizi bulandırıp nuru nar görmesine sebep olur. Fıtratta kalmak her şeyi hakikatiyle görmektir.

Kur’an nurları asırlardır ruh ve akıllarımızı tenvir ediyor. Dünya ve ahiret sadetimiz bu hidayet nurlarına bağlıdır. Dalalet ve küfür ise nardır. Her şeyi yakar. Nuru nur bilip koşmak, narı nar bilip kaçmak lazımdır.

Kur’an’ın nuru hayatın her alanını kaplamış. İstibdat ve zulüm kaynaklarını kurutmuş. Bu nuru nar görenler söndürmek istemişler. Cenab-ı Hak ise nurunu tamamlayacağını vadetmiştir. Risale-i Nurların iman, hayat ve şeriat dairelerine müteallik meseleleri halletmesi bu vaadin bir tezahürüdür.

Risale-i Nurlara bütün bakmak lazımdır. Bir meselenin tam tenevvürü parçaların tamamına bakmakla mümkündür. Aldatmakla iş görenlere karşı teyakkuz bu yaklaşımla mümkündür.

Bediüzzaman, meşrûtiyetin izahını asr-ı sadette ayet ve hadislerin tatbikatlarına bina etmiştir. Demokrat manasındaki cumhuriyeti de bu çerçevede yorumlamış. Milleti zarara sokmakta ve istibdat zemininde menfaatlerini arayanlar bu nura ateş nazarıyla bakmışlar. İhtilallerle bu nurları söndürmek istemişler.

Adaleti, meşvereti ve kanun hakimiyetini esas alan bu sistem, ahirzaman müceddidinin siyasi mesleğidir. Bu mesleğe sahiplenenlerin kim olduğu mesleği lekedar etmez. Bu nura nar demeye hiçbir bahane gösterilemez. Tahakkümü barından istibdat ise nardır. İstibdatı kim yaparsa yapsın zulümdür. Dini, siyasi istibdatına alet edenler aldatıcı olurlar. Üstad, aldananlara şu ikazı yapıyor:

“Çendan cahilsiniz, fakat âkılsınız. Hanginizle zebib, yani üzümü paylaşsam, zekâvetiyle bana hile edebilir. Demek cehliniz özür değil. İşte müştebih ağaçları gösteren, semereleridir. Öyle ise benim ve onların fikirlerimizin neticelerine bakınız. İşte birisinde istirahat ve itaattir, ötekisinde ihtilâf ve zarar saklanmıştır. (...) Şu sahrada bir nâr görünür. Ben derim, “Nurdur.” Nâr olsa da, eski nârdan kalma zayıf, yukarı tabakasıdır. Geliniz, etrafına halka tutup temaşa edelim. İstifaza edip tâ tabaka-i nâriye yırtılsın; istifade eyleyelim. Eğer dediğim gibi nur ise, zaten istifade edeceğiz. Eğer onların dedikleri gibi nâr olsa, karıştırmadık ki bizi yaksın. (Münazarat, s. 173)

Adaletli meşrutiyete geçerken, eski istibdatın kalıntıları korkutmasın. Fecirin hafif karanlığı ile akşamın hafif karanlığı birbirine benzer. Biri sabaha giderken diğeri karanlığa gark olur. Sermayeleri aldatmak olanlar fecirin hafif karanlığını akşam karanlığı gibi gösterip nura nar dedirtmeye çalışabilirler.

Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İsrail'in Gazze saldırılarında sivillerin öldürülmesi kabul edilemez'

    Hindistan'da yolcu otobüsü köprüden düştü: 23 kişi öldü

    14 Mayıs’ta sandık başına - Demokrasi ve adalet için oy kullanacağız

    Manchester City, Madrid'den avantajlı döndü

    Kurdukları tuzağa düşecekler

    Yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemi sona erdi

    Avrupa Birliği: İsrail'in sivil kayıplara yol açan Gazze saldırılarından endişe duyuyoruz

    İran'da elektrik santralinde büyük yangın

    Koparmanın cezası 244 bin 315 lira!

    Fransa'da itfaiyeciler yüzme havuzlarının suyunu kullanmaya başladı

    Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 604'e yükseldi

    'Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM görüşmesi İstanbul'da yapılacak'

    Muğla - Dalaman'da 4 büyüklüğünde deprem

    Hukuk zemininde izah edilemez

    İsrail’den Gazze’ye saldırı: 12 ölü 20 yaralı

    Kim zulme uğradıysa yanındayım

    Seçim öncesi altın rezervleri eriyor

    Siyasetin Hıdırellez’ine yürüyoruz

    Japonya Kovid-19’u mevsimsel grip kategorisine aldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kurdukları tuzağa düşecekler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kızılelma çetesi AKP’yi nasıl ele geçirdi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Millet İttifakına karşı ok-mızrak siyaseti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kaybetmenin diğer adı: Öfke hâli
    Dr. Salih AYTEMUR

    14 Mayıs’ta sandık başına - Demokrasi ve adalet için oy kullanacağız
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hz. Ali’den (ra) eğitim dersleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Desteğinizi sürdürecek misiniz?
    Cevher İLHAN

    Devletin seçimde suiistimali
    Süleyman KÖSMENE

    Zaafları muhatap alarak ders yapılmaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.