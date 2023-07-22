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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Pînedûzluk yapanlar...

Süleyman Uçar
22 Temmuz 2023, Cumartesi
Hayatı, şahıs ve toplumlar üzerine örtülmüş baskı perdesiyle mücadele eden pek çok şahsiyetler vardır.

Hiç şüphesiz bunların başında peygamberler gelir. Peygamber davasının helâket ve felaket asrındaki adamı olan Bediüzzaman’ın ömrü; kalın istibdâd perdesiyle milleti inletenlere karşı mücadaleyle geçmiştir.

Dinsizlik ideolojisine saplananlar, kuvvete dayanarak kendini haklı görenler, şahsi menfaatini millet menfaatinin önüne koyanlar ve de ırkın başka bir ırka üstünlüğü iddiasından beslenenler; hürriyetçi demokrasiyi bir türlü hazmedemediler.

Açıktan yapılan istibdadların fikir hürriyetleri karşısında dayanma gücü kalmadığını görenler; din maskesini kullanarak fitnetengiz bir formül geliştirdiler. Kimliği belli olarak toplumu aldatmada başarılı olunmadığını tecrübe edenler; dini kimlik maskesiyle safdil kitleler üzerinde daha etkili olacağı  projesini hayata geçirdiler.

İstibdatlar tüm çeşitleriyle, bütün çalışmaların meyvesini istihlak ettiğinden ve milletin neşesini kaçırdığından ayrıcalıklı azınlıkların dışında hiç kimse rahatlık yüzü göremedi.

İnsanların ekserisi tahkik ehli olmaması; aldatmakla iş görenler için bulunmaz fırsat sağladığından hedeflerine ulaşırlar. İyilikleri kendilerine mâl ederler, kötülükleri millete taksim ederler. Hipnoz ve algı ile uyuttukları kitlelerin, telkinatlarıyla  mutluluk rüyaları görmeleri için çaba sarf ederler.

Üstad, 1907’de İstanbul’a gelir. Padişaha şark memleketlerinin üniversiteye ihtiyacı olduğunu anlatmak ister. Zayıf istibdat diye nitelenen bir yönetim tesis edildiğinden Bediüzzaman‘nın padişahla görüşmesi engellenir. Bununla yetinilmez hapishane ve tımarhane yoluyla önü kesilmek istenir. Üstadın ilim çevreleriyle temaslarının kuvvetli ses getirmesinden de rahatsızlık duyulur. Şefik Paşa aracılığı ile padişahın ihsan-ı şahanesi takdim edilmesinin ardından memleketine dönmesi istenilir. Üstad bu tavrı kabul etmez. Verilen ihsanı şahanenin sus payı olduğunu ve maaş dilencisi olmadığını ifade eder… Ve milletin üstüne baskı perdesinin örtülmesiyle  altındakilerin inlediğini, kendisinin istibdadın altına girmeyerek tam tersi istibdat perdesinin yırtılmasına sebebiyet verdiğini arz eder. Şefik Paşaya, pînedûzluk [pînedûz: eskici, yamacı] yapmaktan vazgeçmesi gerektiğini ikaz eder. (Detaylı bilgi için: Eski Said Dönemi Eserleri, sh., 145)

Üstad, tarih-i hayatında hiç bir zaman baskılara boyun eğmemiştir. Müsbet hareket prensibiyle hak bildiği meslekten geri adım atmamış ve hiç kimse attıramamıştır. Siyasetin doğrudan dinsizliğe alet edildiği dönemlerde neşrettiği Risale-i Nurlar ile dinsiz istibdat perdesini yırtıp, küfrün belini kırmıştır. Hakikatleri meydana çıkarmıştır.

Millet uyanmış; mugalâta ve cerbezeyle iğfal olunsa da devam etmeyecektir. Hakikat telâkki olunan hayalin ömrü kısadır. Feveran eden efkâr-ı umumiye ile o aldatmalar ve mugalâtalar dağılacaktır ve hakikat meydana çıkacaktır, inşaallah. (ESDE, sh., 109)

Pînedûzluğun her türlüsüne başvurularak devam ettirilen baskı rejimi karşısında, Üstadın mesleğini devam ettiren Yeni Asya okuyucuları çok bedeller ödemelerine rağmen istibdat perdesinin altında kalmayıp üstüne düşerek perdenin yırtılmasına; Risale-i Nurların hakikatleriyle vesile oldular ve olmaya da devam edeceklerdir.

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