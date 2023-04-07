Ramazan tefekkürü

Bütünlük üzerinde tecelli eden birlik mührü vahdaniyettir.

Parça üzerinde ise ehadiyettir. Kainat bu esmaların tecellisiyle birbiri içine girmiş gül goncası şeklini almış. Mahlukatın ibadetleri de gül yaprakları gibidir. Kainat gülündeki maddi ve manevi alemlere en cami ayna ise Gül-ü Muhammed’i (asm)dir. Onun şahs-ı manevisinde kainat goncası tecelli etmiştir.

Nasıl ki insan, şu âlem-i kebîrin bir misal-i musağğarıdır. Ve Fatiha-i Şerife şu Kur’ân-ı Azîmüşşan’ın bir timsal-i münevveridir. Namaz dahi, bütün ibâdâtın envâını şamil bir fihriste-i nuraniyedir. Ve bütün esnaf-ı mahlûkatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir harita-i kudsiyedir.

Namazın harekatlarında mahlukatın ibadetleri muhtevidir. İçindeki ve dışındaki farzlarda diğer ibadetlerin özellikleri vardır. Namazda yemenin yasak olması orucun cilvesi, kıble şartı ise haccın aynasıdır. Ömür sermayesinin namaza sarfında zekât tecelli eder. Kıraat farzıyla ise Kur‘an okuma ibadetini ifa ediyoruz. Secde ve rükumuzla hayret, tesbih ve takdis ibadetlerini yapıyoruz. Namazın her bir erkanı miraçtaki semavat tabakalarına yükselişi temsil ediyor. Secdemizle Rabbimize en yakın olma makamına yükseliyoruz. Tahiiyyat ise arzın Halife’si olmanın gereği olan mahlukat tesbihlerini Cenab-ı hakka takdim makamımızdır.

Vakit ibadetlerin ortak şartlarındandır. Vakitlerin ayrı ayrı manaları var. İmsak sabah namazının vaktinin girmesiyle beraber, sahurun sona erdiği ve orucun başlangıcıdır. Fecirin manası, günün yeniden yaratılması ve insanın anne rahminden dünyaya teşrifimiz manalarını içine alıyor. Tesbih vazifesine doğumla başlamak imsakımızdır. Mükellefiyet yaşından itibaren emir dairesinde kalıp ve haramlardan çekinmekle şekillenen hayat orucumuzu ömrümüzün akşamındaki ölüm iftarıyla tamamlamaktır. Emir ve yasakların ihlaliyle manevi orucum bozulur endişesiyle yaşamak bir ömrü Ramazan’a tebdil eder.

Ramazandaki fıtır sadakası, zekât farizasının bir çekirdeğidir. Mukabele ve hatimlere yoğunlaşmak ise Kur’an ayı olduğuna isbattır. Din kardeşimize iftar yaptırmak sevabı, kardeşliği teşviktir. Namaz gibi orucunda içinde diğer ibadetler münderiçtir.

Azalarımızın kendine mahsus ibadetleri vardır. Helal çizgisinin bittiği yer günahın başladığı noktadır. O uzvun daimi orucu bu sınırlar içinde kullanmaktır. Yalan dilin orucunu, harama bakmak gözün orucunu bozmaktır. Ömür orucunu büyük günahlardan kaçmakla tutabiliriz. İmanla, terhis teskeresine çevrilmiş ölümle berzah sofrasından iftarımızı açabiliriz.

Ömrünü ramazan gibi idrak eden müminin, ölümü elbette bayram gibi olacaktır. Berzah ve cennette peygamberler ve Salih ibadullah ile Saadet-ebediye nâil olacaktır.