Sofraya buyurmak

İnsan olarak, aciz ve zaif, fakir ve muhtaç bir şekilde yaratılıp dünyaya gönderilmişiz.

Kelamı olan Kur’an da kendini Rahman ve Rahim olarak tanıtan Rabbimiz, hadsiz rahmetinin bir tecellisi ve bir cilvesi olarak yeryüzünü bizim için bir sofra gibi halketmiş. Aynı Rahmet olan kelamınıda bizim manevi ihtiyaçlarımız için bir hakikatler sofrası yapmış. “Karıncayı emîrsiz, arıyı ya’subsuz bırakmayan kudret-i ezeliye, elbette beşeri nebîsiz bırakmaz.” (Mektubat sh 530) kaidesi gereğince, maddi sofra sayılan yeryüzünden hem manevi maide olan Kur’an’dan istifadenin nasıl olacağını, bize rehber olmasıyla târif eden, yollarını gösteren Resul-i Ekrem (a.s.m), sünnet-i seniyyesini de ayrı bir sofra olarak sunmuş.

Eğer bizim aciz ve fakir olduğumuzu ve her şeyi öğrenmeye muhtaç olarak yaratıldığımızı fark edemezsek, Cenab-ı Hakkın, gündüz gibi her şeyi bizim için hazır etmesine karşı göz yummakla gaflet karanlığı içinde kalabiliriz. Said Nursi hazretleri “Ayaksız bir yılan gibi haşerâta mağlûp olan insana bir küçük kurttan ipeği giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren, onun iktidarı değil, belki onun zaafının semeresi olan teshîr-i Rabbâniye ve ikram-ı Rahmânîdir” diyerek Cenab-ı Hakkın Rahmetine dikkat çekmiştir.

Rasulullah’ın (a.s.m) sünnet seniyyesinin de bizim açımızdan manası aynı şekilde bize merhamettir. Yoksa cehlimiz, aczimiz nedeniyle şiddetli perişaniyet içinde kalacaktık. Bu sebebten Tevbe suresinde “size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, Müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir” buyurularak, Rasulullah’ın şefkatine dikkat çekilmiştir. Risale-i Nur’da, Peygamberimiz (a.s.m) için şu tesbiti yapar. Ümmetin saadetiyle sadetleniyor, kederiyle kederleniyor, bundan dolayıdır ki, hadsiz salavata ihtiyaç göstermektedir. Ümmetin hep saadetli kalması sünnet-i seniyyeniden istifadeyle mümkün olacağı gibi ve bu mâideden uzak olmasıylada ıztıraplara dûçar olacağından, sünnet sofrasına fiilen icabet etmenin tercümanlığını yapan salavatı şerifenin her vesileyle okunmasına emir buyurulmuştur.

“Nebî-i Zîşânın (asm) Makam-ı Mahmûdu İlâhî bir mâide ve Rabbânî bir sofra hükmündedir. Evet, tevzi edilen lütuflar, feyizler, nimetler o sofradan akıyor. Resul-i Zîşana (asm) okunan salâvat-ı şerife o sofraya edilen davete icabettir. Ve keza, salâvat-ı şerifeyi getiren adam Zat-ı Peygamberîyi (asm) bir sıfatla tavsif ettiği zaman, o sıfatın nereye taallûk ettiğini düşünsün ki, tekrar be tekrar salâvat getirmeye müşevviki olsun”. (Mesnevi Nuriye, sh. 99)

Demek ki, başta farz ve vacib olan sünnetlerden, adab tabir edilen kısımlarına kadar herbirinde bizim için manevi bir gıda, bir nur, bir teselli derc edilmiş. Bunlara riayet etmekle sadetli olabiliriz. Aksi halde manevi karanlık içinde muzdarib durumdayız.

Salavatın kelam olarak okunmasının fazileti çok büyüktür. Salavatın fiili hali olan başta iman hakikatlerini talim etmek ve ibadetleri yerine getirmek ve iman hizmeti yapmak gibi sünnetler de Makam-ı Mahmut sofrasına icabetin bizzat fiiliyata geçirilmesidir. Sevabı çok yüksektir.

Validelerin gözü önünde evladlarının acı çekmesi şefkatleri cihetiyle onları ne kadar müteessir ettiği hepimizin malumu, anne şefkatinden binler derece yüksek şefkat sahibi olan Resul-u Ekrem’in (a.s.m) ümmetinin sünnetten istifade etmeyip manevi acılar çekmesi onu çok müteessir eder.

Yeryüzündeki hadsiz nimetler sofrasından istifade etmeyenin maddi hayatı söneceği gibi, Kur‘andan ve yaşayan Kur’an olan Peygamberimizin sünneti seniyyesinden de istifade etmeyenin manevi hayatı söner. Salavatın hakikatı ve fiili boyutu olan sünnete ittiba edelim, Resulullah’ı müteessir etmeyelim.