Yol iki görünüyor

Yollar hayatın içinde maksada ulaştıran vasıtamızdır. Hedefleri farklı benzeri yollar bizi aldatmamalı.

Doğru zannettirilen güzergahlar bataklığa giden çıkmaz sokak olabilir. Hedeften uzaklaşınca, navigasyonumuz rota yeniden oluşturuldu ikazını yapması gerekir.

Ebedi saadete götüren hidayetle, şekavete götüren dalalet yolunu Kur’an-ı Kerim çizmiş. Peygamberimiz (asm) sünnet-i seniyyesiyle tatbikatını göstermiş. Sosyal hayat düzenini adalet-i mahza üzerine kurmuş. Hak ve hürriyetler bu sayede zirveye çıkmış. Cahiliye döneminin baskı zulümleri, hilafetin adalet ve hürriyetiyle tarumar edilmiştir.

Asr-ı saadette, hakiki adaleti ve şeriat içindeki hürriyeti taşıyan dindar manasınındaki cumhuriyet modeli tatbik edilmiş. Said Nursi hazretleri, gazetelerde neşrettiği makalelerinde bu modeli savunmuştur. Hak yerine kuvvete, meşveret yerine şahıs hâkimiyetine dayanan istibdatlara karşı durmuştur. Eski Said Dönemi eserlerindeki ifadeleri bu tavrını ortaya koyar.

‘Asıl Şeriatın meslek-i hakikîsi, hakikat-i meşrutiyet-i meşruadır’

‘İstibdat, zulüm ve tahakkümdür; meşrutiyet, adalet ve Şeriattır. Padişah, Peygamberimizin emrine itaat etse ve yoluna gitse halifedir; biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa, Peygambere tâbi olmayıp zulüm edenler, padişah da olsalar haydutturlar’.

Avrupa ‘Bizdeki cehalet ve taassup müsaadesiyle, Şeriatı –hâşâ ve kellâ– istibdada müsait zannettiklerinden, nihayet derecede kalben üzülmüştüm. Onların zannını tekzip etmek için, meşrutiyeti herkesten ziyade Şeriat namına alkışladım.’

‘Cumhuriyet ve demokrat manasındaki Meşrutiyet ve Kanun-u Esasî denilen adalet ve meşveret ve kanunda cem-i kuvvet’

‘Cumhuriyet ki; adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. On üç asır evvel Şeriat-ı Garra teessüs ettiğinden, ahkâmda Avrupa’ya dilencilik etmek, din-i İslâm’a büyük bir cinayettir ve şimale müteveccihen namaz kılmak gibidir.’

‘Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat tevzi olunmuş olur’

İstibdat tahakkümdür, muamele-i keyfiyedir, kuvvete istinad ile cebirdir, rey-i vahiddir, sû-i istimalâta gayet müsait bir zemindir, zulmün temelidir, insaniyetin mâhîsidir.

‘O vücud-u nuranînin kuvvete bedel, hayatı haktır, kalbi marifettir, lisanı muhabbettir, aklı kanundur, şahıs değildir’.

Riyaset-i şahsiyenin kat’iyen aleyhindeyim; reisimiz ancak hükûmettir.’

‘Fakat meşru, hakikî meşrutiyetin müsemmasına ahd ü peyman ettiğimden, istibdat ne şekilde olursa olsun, meşrutiyet libası giysin ve ismini taksın; rast gelsem sille vuracağım.’

İhlasın her konuyla alakası var. İhlas emredileni yapmaktır. Siyasetin ihlası; adalet, meşveret ve kanun hakimiyetidir.

Üstadın siyasi mesleğinin adalet, meşveret ve kanun hâkimiyeti üzerine oturmuş demokrat manasındaki cumhuriyet olduğunu anlamaktayız. Adalet yerine zulüm, meşveret yerine fikr-i infiradi, kanun yerine şahıs hâkimiyetini esas alan istibdata şiddetle karşıdır.

Cumhuriyetin yüzüncü yılı geride kalırken, layık olduğu müsemmasıyla uygulanacağı günlerin hasretini çekiyoruz.

Üstadın, meşrutiyet için ‘alkışladım’, istibdat için ise ’sille vururum’ dediği gibi; Demokratları alkışlamakla beraber, adaleti mahvedenleri, meşvereti incitenleri ve keyfilikle hareket edenleride ikaz etmek vazifemizdir. Bu duruş, Kur’an’ın büyük caddesi olan Risale-i Nur mesleğine sadakatinde gereğidir.