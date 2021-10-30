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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

15-20 temmuzların ilâcı ancak “adalet ve hürriyet”tir - “Adalet” namına zulüm!

30 Ekim 2021, Cumartesi
Önce, Türkiye’nin siyasî tarihine“askerî darbe girişimi” olarak geçen olayı tarihiyle beraber zikredelim: 15 Temmuz 2016... Hemen belirtelim ki bu menhus (uğursuz) hadise daha en başında “siyasî darbe” denilebilecek bir sürece evrildi.

Daha fazla demokrasi ve daha fazla hukuk

“20 Temmuz”dan, yani OHAL ilânından söz ediyoruz... Özellikle toplumda “travma”ya (sıkıntılı yaşantı) dönüşen “15 Temmuz Olayı” sanki dün olmuş gibi o denli kısa bir tarihe, fakat öbür yandan“20 Temmuz OHAL’i”nin de etkisiyle—o derece “uzun” bir zamana işaret ediyor. Yani üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen geniş halk kitlelerine epey acılar veren süreç, bu kısa zamanın tam tersine “uzun” olduğu algısına yol açtı. 

Bütün darbe veya darbe teşebbüsleri gibi “15 Temmuz olayı” da üzerinde çok konuşulmasına, yazılıp çizilmesine rağmen hâlâ “flû,” hattâ “karanlık” noktalarla dolu. 

Ucube “Türk tipi başkanlık sistemi”ni netice veren 20 Temmuz OHAL’i de cabası...

İşte, Prof. Dr. Ahmet Battal’ın “Adalet ve Hürriyet” adlı kitabı, bütün bu karmaşık süreci “akademik bir bakış”la irdeliyor. (Elimizdeki nüsha Kasım 2020 tarihli “ilk baskı” olup, 13,5 x 21 cm ebadında ve 336 sayfa.)

ÖZDABAK KARİKATÜRLERİYLE...

Birinci hamur kâğıda basılı kitap renkli, fakat anlamlı “İbrahim Özdabak” imzalı karikatürlerle bir nevi “zenginleşmiş.” Temmuz 2016-Kasım 2017 tarihleri arasındaki yazıların derlendiği kitabın “İçindekiler” bölümünden dikkat çekici başlıklar ise şunlar: 

* “Duygusal adalet” adalet midir? *Siyasî ders mi, dinî ders mi? *Delile bakmadan hüküm yazmak! *Memurun tarafı-tarafsızlığı meselesi *Devlet dini=cami cemaati *Açık camilerden akredite cemaatlere mi? *Kast başka, ihmal başka * “Adalet” nâmına zulüm! *Kast yoksa suç yoktur *Suç ve ceza için şart: İlliyet rabıtası *Zulüm ve taraftarlık basamakları *Cemaatlerde eksen neden kayar? *Bilmeden ve istemeden terörist olunur mu? *Kaçıncı AKP’nin iktidarındayız? *CHP ile korkutan AKP’den korkma! *45 bin kişinin suçu *Münafıkların çoğalmasından kimler sorumlu? *Siyasetçi çek elini dinden! *Erdoğanizm’den Kemalizm’le çıkılmaz * “Ne mağduru kardeşim!” *AKP=Adamın Kendi Partisi yahu! * “3. Abdülhamid ve 2. Atatürk” *Cumhurbaşkanı “kriter” belirleyebilir mi? *Cumhurbaşkanı “kriter” mi değiştirdi? *Yürütme “suç” ihdas edebilir mi?..

“15-20 TEMMÜZ  SÜRECİ” YAZILARI

Yayınevinin “takdim” yazısı bulunmayan eserin yazar tarafından kaleme alınmış “ön söz”ünde ise kitap hakkındaşu bilgiler veriliyor:

“Yeni Asya’daki ‘Akıl Misafiri’ köşesiyle on yıldan bu yana okuyucunun aklına misafirliğe giden bir hukukçu olarak 15 Temmuz ve sonrası hakkında da inandığımız ya da düşündüğümüz çok şeyi yazıp söyledik.

“Bazen doğrudan ‘adalet’ hakkında ve bazen de hukuk ve adaletin olmazsa olmazı olan ‘hürriyet ve demokrasi’ hakkında—ve dolayısıyla devlete ve siyasete de temas eden—yazılar yazdık. 

“Tüm yazılarımız ve okuyucu yorumları internetten ulaşılabilir durumda, ancak yine de derli toplu biçimde ve bir kitap olarak el altında ve kütüphane raflarında bulunması faydalı olacaktır. Böylece hem ‘Yeni Asya’nın fikirlerini ve hem de bir yazarı olarak bizim bu konu hakkında ne düşündüğümüzü bilmek isteyenlere yardımcı olmuş olacağız...

“Seçme yazılarımızı herhangi bir ilâve ya da çıkarma yapmaksızın tarih sırasına göre ve aynen yayınlamayı uygun bulduk...”

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