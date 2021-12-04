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5 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Sebahattin Yaşar, Gençlerle ''Arkadaş'' gibi...

04 Aralık 2021, Cumartesi 17:00

Kitaplarında gençlerin kalp atışları var

Özelde gençliği ve aileyi, geneldeyse fertler arası “iyileştirici” veya “itici” tavırları ve münasebetleri yazı sahasının merkezine koyup inceleyen, gençliğin ve aile müessesesinin dertleriyle hemdert olan yazarlar öyle sanıldığı kadar çok değil herhâlde. 

Onlardan birisi de akademisyen-yazar Sebahattin Yaşar...

Uzun yıllardır Türkiye’nin doğusundaki bir üniversitede “Türk dili okutmanlığı” yapan bir öğretim görevlisi olarak Yaşar, paralel biçimde uzun bir süredir “Yeni Asya” gazetesinde de periyodik yazılar yazmakta. 

ARAŞTIRMA VE KÖŞE YAZILARI

Yaşar, bir akademisyen olarak tabiî ki öğrencilerle, yani gençlerle iç içe—hattâ “öğrenci-hoca” ilişkisinin samimiyeti derecesinde içli dışlı! Dolayısıyla bazı öğrencilerin şahsî veya ailevî problemleriyle hemhâl. 

Bu durumsa onun hem akademik, hem de yazarlık yönlerini pekiştirirken tecrübelerini de arttırmakta. 

Meselâ yazarlık yönü bu cihetiyle gayet verimli. Sürekli gazete veya dergi yazıları yazıyor ve bu yazılarını da belli başlıklar altında bir araya getirerek kitaplaştırıyor. 

Sebahattin Yaşar’ın gazetedeki köşesinin adı ise “Pozitif Pencere.” Bu tercih onun bakış açısını yansıtıyor elbette. Varlık ve olaylara pozitif, yani olumlu, yani müsbet bakış ve yaklaşım tarzı onun Risale-i Nur’dan beslendiğini göstermekte. Zaten gerek “araştırma” (dergi) yazılarında gerekse “köşe” (gazete) yazılarında Risale-i Nur’dan esinlenen yorumlar veya yapılan alıntılar bunu belli ediyor. 

GENÇLİK VE AİLE İLGİ ALANI

Sebahattin Yaşar’ın Yeni Asya Neşriyat’tan şimdiye kadar sekiz adet kitabı yayınlanmış olup alfabetik sırayla şunlardır: 

*Bediüzzaman ve Şark Düşünceleri (ortak çalışma), *Gençlik ve Anne-Baba İlişkileri, *Gençlik ve His Eğitimi, *Kendinizle Yürüyüşe Çıkın, *Mutlu Aile Modeli (ortak çalışma), *Pozitif Gençlik, *Pozitif Pencere, *Secde Çiçekleri...

İlk kitabı olan “Secde Çiçekleri” 1997 yılında yayınlanan yazarın—ortak yazarı olduğu kitapları hızla geçersek—ikinci kitabı 2009 yılındaki “Pozitif Pencere” olmuş. Takip eden birkaç yılda ise diğer kitapları (“Pozitif Gençlik,” “Gençlik ve Anne-Baba İlişkileri,” “Gençlik ve His Eğitimi” ile “Kendinizle Yürüyüşe Çıkın”) peş peşe neşredilmiş.

(Sebahattin Yaşar’ın “ortak yazar”ı olduğu kitaplarından ilki “Bediüzzaman ve Şark Düşünceleri”—ki Âdem Ölmez’in başını çektiği beş kişilik bir yazar grubunun elinden çıkma; diğeriyse eşi Yasemin Yaşar’la birlikte kaleme aldığı “Mutlu Aile Modeli.”)

YENİ ESER BİR “HİKÂYE KİTABI...”

Ve gelelim “yeni” kitaba... “Yeni Asya” gazetesi, dolayısıyla da “Yeni Asya Neşriyat” yazarı Sebahattin Yaşar’ın çıkacak son kitabı tür olarak, kendi yazarlık tecrübesi bakımından bir “ilk” özelliğini taşıyor. Henüz yayına hazırlanan ve—ismi şimdilik saklı olan—yeni eser, “hayatın içinden” enstantaneler içeren bir “hikâye kitabı.” 

“Secde Çiçekleri” bir “deneme” kitabıydı. Sonrakiler de bir “gözlem, tesbit” nev’inde “inceleme” sayılırsa, yoldaki yeni kitap tür olarak gerçekten Sebahattin Yaşar için yeni bir açılıma işaret ediyor. Ve kitap normal olarak “eğitim,” dolayısıyla “okul” ile ilgili vesselâm!   

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