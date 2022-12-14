“Gittiğin yol doğru, devam et!”

Bir sahabe, Peygamber efendimize gelip, “Bana bir nasihat verir misin” demiş.

“Baban vefat etti mi?” diye sormuş Hazreti Peygamber. “Evet, etti ya Resulüllah” demiş sahabe. Bunun üzerine, Allah elçisi, “Öyleyse sana nasihat olarak babanın vefatı yeter” cevabını vermiş.

Bu hadisi öğrenince, bir süre kendime gelemedim. Ağır bir yük altında kaldım sanki. Belirli belirsiz hatıralar beliriyor hafızamda. Anadolu’nun kuzey doğusunda Ardahan’da doğup büyümüş, yokluklar içinde ilk ve ortaokuldan sonra öğretmen lisesini bitirip öğretmenliğe başlamış.

Yıl 1948, tek parti döneminin son yıllarında merhaba demiş hayata. Yeni doğan demokrasi güneşi henüz buraları ısıtmamış. Yoklukla birlikte cahillik hâkim her yere. Ahali, nurlardan habersiz, ‘Şimal Cereyanı’nın etkisi altında yaşamakta. Tek uğraşları derd-i maişet. Tek tip eğitimle yetişen ve uzunca bir süre inanca mesafeli bir hayat. Bununla beraber vefatına kadar süren arayış. Müstakil ne hikâyeler var bu arayışlarda. Lisede İngilizce öğretmeni Amerikalı Nick ile olan hatıralar. Aya ilk ayak basan Neil A. Armstrong’a mektupla sorulan sorular, gelen cevaplar… Daha ne çok anısı vardı babamın, sayfalar doldurabilir bunlar. Babam çok ince ruhlu bir insandı. Anlatmayı ve konuşmayı çok severdi. Hafızası çok güçlüydü, anlattıklarıyla köyümüzü ayağımıza getirir, adeta yeniden yaşatırdı bizlere.

Yıl 1983 Bursa’da yeni bir başlangıç. Yeni bir şehir, yeni arkadaşlar ve yeni okul. Bu “yeni”ler sanki daha büyük bir “yeni”nin işareti gibiydi. Ve 1987’de kurumlar sınavıyla Kırklareli’ye uzanan yolculuk. En doğudan en batıya yepyeni başlangıçlar. Kırklareli Sağlık Meslek Lisesi’nde, yeniden doğuş. Uhuvvet Risalesi’yle nurlarla tanışma.

Her doğum sancılı geçer. Bursa ya döndüğümde sancı başladı. Bediüzzaman, Risale-i Nur, nurcu kelimeleri ilk defa evde duyulmaya başlandı. Başlayan başka bir şey de babamın korkuları. Korkuların yazdırdığı mektuplar. Dönemin Cumhurbaşkanı Özal’dan Ecevit’e, Sağlık Bakanlığından okul müdürüne gönderilen mektuplar. Bir tarafta mektuplar, bir tarafta risaleler.

Zaman en iyi müfessirdi, kaydını izhar etti ve babamın arayışları tekrar canlandı. Yeni Asya ile tanışması ve ilk sayfadaki Üstadın fotoğrafından etkilenmesi. Ama yılların biriktirdiği endişeleri atamıyordu. Böylece süren hayatı, bir Cuma günü namazdan sonra geçirdiği beyin kanaması ile 7 Ekim 2022 Cuma mevlid kandilini idrak edeceğimiz gün sona erdi.

Rabbimiz; “Her nefis ölümü tadacaktır” buyurduğuna göre ve iki cihan serveri Peygamber Efendimiz (asm) dahi ölmüşse, bu koca dünya elbette bize de kalmayacaktı. Evet babamın fani dünyadaki misafirliği sona ermiş, vatani asli olan ahiret yolculuğu başlamıştı. Dualarla mübarek bir günde çıkmıştı yolculuğa. İnşallah iman ile başlayan yolculuk. Belki tam mütedeyyin değildi ama samimi ve herkesin yardımına koşan iyilik yapmayı seven biriydi.

Vefatının 40. gününde rüyada verilen son mesaj. “Oğlum gittiğin yol doğru, sana haksızlık yaptım, yoluna devam et.” Ve 8 Aralık 2022 Perşembe gazetemizin Yeni Asya’nın günün ayet ve hadisi köşesinde yer alan “Kişi birinin tuttuğu yoldan ve yaptığı işten hoşlanırsa o da onun gibidir.” (Camiü’s Sağir No.1147) hadisiyle tam kanaat getirdim ki arayışı hakikatle noktalanmış inşallah.

Rabbim bu yazının yazılmasına da vesile olan aziz babama tekrar gani gani rahmet eylesin.