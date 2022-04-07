Şiirle Bediüzzaman

Gebzede Ali Demir abimiz
Hatalı konuda beni uyarmış
Gözden kaçmış bir hatamız
Sunuhat kırk dörtte yazılmış
Molla Said henüz yaşı küçük
Sinni kemalden önce sünuhat
Lakin kapladığı saha büyük
Sünuhat'ın müellifi Hz.Üstad
Yaşı onaltı olunca büluğ çağı
Molla Said geniş sahaya kaydı
Fen ilmi ile mütalaa yapacağı
Kabiliyetleri her sahaya yayıldı
İslam hakkında şüphe gelince
Nesare yensuru cevap veremez
İlimli cevap lazımdır düşünce
İslamın önüne kimse duramaz
Mevakif kitabı mütalaa başladı
Ezberledi kırk kitap dahil ezber
Said şüpheleri ortadan kaldırdı
Bahri umman ilmi Kur'an rehber
Her üç ayda bir ezberleri okur
Üstadın yaşantı hali mütevazi
Hz. Üstadın hayatı, hakta olur
Milletin ıslahı Allah'tan niyazı
Üstadın fikri, münkeşifen belli
Helaket felaket asrının imamı
İman davası en büyük teselli
Evet iman şenlendirdi yuvamı
Molla Said Kur'an-ı Kerim'i okur
Günde iki üç cüz ezbere alır
Hafızası ilhamı İlahidir bu sır
Okudukları hafızasında kalır
Hz. Şeyh Muhammed Küfrevi
Molla Saide laf attı, uydurulmuş
Molla Said'in ise sulhtur görevi
Menfi yönü Molla Said'e iletilmiş
Molla Said, ziyaretine gider
Hoşgeldin, gelene karşı iltifat
Molla Said'i iltifatlarla karşılar
Molla Said elini öptüğü bu zat
Birgün Molla Said rüya görüyor
Muhammed Küfrevi Hazreti
Said'e gel beni ziyaret et diyor
Ziyaretle uyanır, yedidir saati
Saat yedi, Molla Said yatar
Sabahleyin uyanır Şeyh vefatı
Gider, şeyhin vefat saati sorar
Gece saat yedi sevdiği o zatı
Tevafuklar zinciri tesadüf değil
Vazifelidir Hazreti Molla Said
Tanıman için Risale-i Nurlar delil
Hz. Allah, sende razıolsun ya Said