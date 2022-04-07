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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Şiirle Bediüzzaman

TEVFİK BOZ
07 Nisan 2022, Perşembe 01:46
(17.'nci bölüm) - Tevfik Boz

Gebzede Ali Demir abimiz

Hatalı konuda beni uyarmış      

Gözden kaçmış bir hatamız  

Sunuhat kırk dörtte yazılmış

 

Molla Said henüz yaşı küçük 

Sinni kemalden önce sünuhat

Lakin kapladığı saha büyük 

Sünuhat'ın müellifi Hz.Üstad 

 

Yaşı onaltı olunca büluğ çağı 

Molla Said geniş sahaya kaydı 

Fen ilmi ile mütalaa yapacağı 

Kabiliyetleri her sahaya yayıldı 

 

İslam hakkında şüphe gelince

Nesare yensuru cevap veremez

İlimli cevap lazımdır düşünce 

İslamın önüne kimse duramaz

 

Mevakif kitabı mütalaa başladı 

Ezberledi kırk kitap dahil ezber

Said şüpheleri ortadan kaldırdı 

Bahri umman ilmi Kur'an rehber

 

Her üç ayda bir ezberleri okur

Üstadın yaşantı hali mütevazi 

Hz. Üstadın hayatı, hakta olur

Milletin ıslahı Allah'tan niyazı

 

Üstadın fikri, münkeşifen belli

Helaket felaket asrının imamı 

İman davası en büyük teselli 

Evet iman şenlendirdi yuvamı

 

Molla Said Kur'an-ı Kerim'i okur

Günde iki üç cüz ezbere alır 

Hafızası ilhamı İlahidir bu sır 

Okudukları hafızasında kalır    

 

Hz. Şeyh Muhammed Küfrevi 

Molla Saide laf attı, uydurulmuş

Molla Said'in ise sulhtur görevi     

Menfi yönü Molla Said'e iletilmiş

 

Molla Said, ziyaretine gider

Hoşgeldin, gelene karşı iltifat

Molla Said'i iltifatlarla karşılar 

Molla Said elini öptüğü bu zat

 

Birgün Molla Said rüya görüyor 

Muhammed Küfrevi Hazreti

Said'e gel beni ziyaret et diyor

Ziyaretle uyanır, yedidir saati

 

Saat yedi, Molla Said yatar

Sabahleyin uyanır Şeyh vefatı 

Gider, şeyhin vefat saati sorar

Gece saat yedi sevdiği o zatı 

 

Tevafuklar zinciri tesadüf değil 

Vazifelidir Hazreti Molla Said 

Tanıman için Risale-i Nurlar delil

Hz. Allah, sende razıolsun ya Said 

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