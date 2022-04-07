Şiirle Bediüzzaman

(17.'nci bölüm) - Tevfik Boz

Gebzede Ali Demir abimiz Hatalı konuda beni uyarmış Gözden kaçmış bir hatamız Sunuhat kırk dörtte yazılmış Molla Said henüz yaşı küçük Sinni kemalden önce sünuhat Lakin kapladığı saha büyük Sünuhat'ın müellifi Hz.Üstad Yaşı onaltı olunca büluğ çağı Molla Said geniş sahaya kaydı Fen ilmi ile mütalaa yapacağı Kabiliyetleri her sahaya yayıldı İslam hakkında şüphe gelince Nesare yensuru cevap veremez İlimli cevap lazımdır düşünce İslamın önüne kimse duramaz Mevakif kitabı mütalaa başladı Ezberledi kırk kitap dahil ezber Said şüpheleri ortadan kaldırdı Bahri umman ilmi Kur'an rehber Her üç ayda bir ezberleri okur Üstadın yaşantı hali mütevazi Hz. Üstadın hayatı, hakta olur Milletin ıslahı Allah'tan niyazı Üstadın fikri, münkeşifen belli Helaket felaket asrının imamı İman davası en büyük teselli Evet iman şenlendirdi yuvamı Molla Said Kur'an-ı Kerim'i okur Günde iki üç cüz ezbere alır Hafızası ilhamı İlahidir bu sır Okudukları hafızasında kalır Hz. Şeyh Muhammed Küfrevi Molla Saide laf attı, uydurulmuş Molla Said'in ise sulhtur görevi Menfi yönü Molla Said'e iletilmiş Molla Said, ziyaretine gider Hoşgeldin, gelene karşı iltifat Molla Said'i iltifatlarla karşılar Molla Said elini öptüğü bu zat Birgün Molla Said rüya görüyor Muhammed Küfrevi Hazreti Said'e gel beni ziyaret et diyor Ziyaretle uyanır, yedidir saati Saat yedi, Molla Said yatar Sabahleyin uyanır Şeyh vefatı Gider, şeyhin vefat saati sorar Gece saat yedi sevdiği o zatı Tevafuklar zinciri tesadüf değil Vazifelidir Hazreti Molla Said Tanıman için Risale-i Nurlar delil Hz. Allah, sende razıolsun ya Said

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