Şiirlerle Bediüzzaman

(Yirmiikinci bölüm)

Tahir Paşa Hz. Said’e söylemiş Sen şarkta alimleri ilzam ettin Paşa İstanbul’a işareti vermiş Alimleri ilzam eder mi sohbetin? Hazreti Üstad İstanbul kararı Paşanın teklifinden öncesi idi Paşanın teklifi sanki bir uyarı. Üstad yola çıktı bismillah dedi Hazret-i Üstad şarktan gelmiş İstanbul ilin alimleri meşhur Şekerci Hanı diye yer tutmuş İstanbul’da da parlayacak Nur Şekerci Hanı kapısına yazmış Bak her soruya cevap verilir Soru sorulmaz haberi yayılmış Böyle biri pek nadir, bulunmaz Hocalar gelirler çantalarda soru Şarktan gelmiş gencecik hoca Soran cevabını alır zekâ şuuru Cevabını verir günler boyunca Mısır Camiul Ezher müderrisi Üstadı, Şeyh Bahid’e söylerler Şarktan gelmiş gencin birisi ‘Her soruya cevabı var’ derler Bir gün aynı mecliste ikisi Şeyh Bahit aradığını buldu Sohbetten sonra geldi sırası Avrupa ve Osmanlı’yı sordu Hazreti Üstad ise cevap verdi Osmanlı Avrupa birbirine hamile Birbirinde doğuracak gördü Yüz sene evvel gördüğü zeka ile Avrupa İslam devleti doğuracak Ülkelerin istikballerini keşfetti İslam devleti Avrupa doğuracak Müderris Şeyh Bahit aynı niyeti Şeyh Bahit itirafı açıkca ilan “Ben de aynı düşünüyorum” dedi “Bu fesahet ancak Bediuzzaman” Bahit, irfanlar meclisinde dedi Üstad hakkın ile vazifeni yaptın Milyonlar Nurcunun şehadeti ile Nurlu olsun makamın ahiretin Yerin Cennet olsun, hizmet vesile

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