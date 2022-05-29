Şiirlerle Bediüzzaman

Tahir Paşa Hz. Said’e söylemiş
Sen şarkta alimleri ilzam ettin
Paşa İstanbul’a işareti vermiş
Alimleri ilzam eder mi sohbetin?
Hazreti Üstad İstanbul kararı
Paşanın teklifinden öncesi idi
Paşanın teklifi sanki bir uyarı.
Üstad yola çıktı bismillah dedi
Hazret-i Üstad şarktan gelmiş
İstanbul ilin alimleri meşhur
Şekerci Hanı diye yer tutmuş
İstanbul’da da parlayacak Nur
Şekerci Hanı kapısına yazmış
Bak her soruya cevap verilir
Soru sorulmaz haberi yayılmış
Böyle biri pek nadir, bulunmaz
Hocalar gelirler çantalarda soru
Şarktan gelmiş gencecik hoca
Soran cevabını alır zekâ şuuru
Cevabını verir günler boyunca
Mısır Camiul Ezher müderrisi
Üstadı, Şeyh Bahid’e söylerler
Şarktan gelmiş gencin birisi
‘Her soruya cevabı var’ derler
Bir gün aynı mecliste ikisi
Şeyh Bahit aradığını buldu
Sohbetten sonra geldi sırası
Avrupa ve Osmanlı’yı sordu
Hazreti Üstad ise cevap verdi
Osmanlı Avrupa birbirine hamile
Birbirinde doğuracak gördü
Yüz sene evvel gördüğü zeka ile
Avrupa İslam devleti doğuracak
Ülkelerin istikballerini keşfetti
İslam devleti Avrupa doğuracak
Müderris Şeyh Bahit aynı niyeti
Şeyh Bahit itirafı açıkca ilan
“Ben de aynı düşünüyorum” dedi
“Bu fesahet ancak Bediuzzaman”
Bahit, irfanlar meclisinde dedi
Üstad hakkın ile vazifeni yaptın
Milyonlar Nurcunun şehadeti ile
Nurlu olsun makamın ahiretin
Yerin Cennet olsun, hizmet vesile