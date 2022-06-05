Şiirlerle Bediüzzaman

(Yirmiüçüncü bölüm)

İstanbul’daki Üstadın hayatı Bir nebze olsa siyasete yakın Toplumun üzerindeki şefkati Hürriyet istiyor o senin hakkın. Hazreti Üstad hürriyete aşık Osmanlı devleti silsileye tabi Rey-i vahid ile hürriyet karışık Hürriyetin özgür olma edebi. Hazret-i Üstad zaman zaman Yüksek sesle seslenir hürriyet Hürriyet savunan Bediuzzaman Hürriyetle rahata kavuşur millet. Hazret-i Üstadın Türklere sözü Türkler Müslüman karma yok Kıbleye dönük müminin yüzü Diğer ırklarda ise karma çok. Nerde Türk varsa Müslüman Müslüm gayri-müslim ırklar Bu tabir sahibi Bediüzzaman Örnek dinden çıkan Macarlar. Jön Türklere hitap konuşması Siz şu dini mübini terk ettiniz Jön, Türkün inanca karşı çıkması Türküz, demeyin yanlışa girdiniz. Osmanlı devleti nedir meselesi Şer’i hüküm kanunlar bağımsız Hakkı arayanlar çıkardı gür sesi Hürriyeti arayanlar ise hepimiz. Kapsamlı çalışmanın neticesi Osmanlının gemisi sular aldı Evet padişahın tahttan inmesi Avrupa zalimi çevremizi sardı. Hazret-i Üstad iki devri yaşadı Ülkeler dağıldı tek Türkiye kaldı Biri Osmanlı biri Cumhuriyet adı Üstad iki devirde hürriyet aradı. Hazreti Üstadın meclise daveti Mecliste Üstadın konuşması Üstadın tebliği İslam ümmeti Hz. Üstad kesti bazıların nefesi. Üstadım kırdın zalimin hiddeti Başta oturmak siyesetin gayesi Biter zalimlarin zulmun muddeti Hakikati anlattı asrımızın seydası

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