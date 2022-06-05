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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Şiirlerle Bediüzzaman

TEVFİK BOZ
05 Haziran 2022, Pazar
(Yirmiüçüncü bölüm)

İstanbul’daki Üstadın hayatı

Bir nebze olsa siyasete yakın 

Toplumun üzerindeki şefkati

Hürriyet istiyor o senin hakkın.

Hazreti Üstad hürriyete aşık 

Osmanlı devleti silsileye tabi

Rey-i vahid ile hürriyet karışık

Hürriyetin özgür olma edebi.

Hazret-i Üstad zaman zaman 

Yüksek sesle seslenir hürriyet 

Hürriyet savunan Bediuzzaman 

Hürriyetle rahata kavuşur millet.

Hazret-i Üstadın Türklere sözü

Türkler Müslüman karma yok

Kıbleye dönük müminin yüzü 

Diğer ırklarda ise karma çok.

Nerde Türk varsa Müslüman

Müslüm gayri-müslim ırklar

Bu tabir sahibi Bediüzzaman

Örnek dinden çıkan Macarlar.

Jön Türklere hitap konuşması

Siz şu dini mübini terk ettiniz

Jön, Türkün inanca karşı çıkması 

Türküz, demeyin yanlışa girdiniz.

Osmanlı devleti nedir meselesi 

Şer’i hüküm kanunlar bağımsız 

Hakkı arayanlar çıkardı gür sesi 

Hürriyeti arayanlar ise hepimiz.

Kapsamlı çalışmanın neticesi 

Osmanlının gemisi sular aldı 

Evet padişahın tahttan inmesi 

Avrupa zalimi çevremizi sardı.

Hazret-i Üstad iki devri yaşadı 

Ülkeler dağıldı tek Türkiye kaldı 

Biri Osmanlı biri Cumhuriyet adı 

Üstad iki devirde hürriyet aradı.

Hazreti Üstadın meclise daveti 

Mecliste Üstadın konuşması 

Üstadın tebliği İslam ümmeti 

Hz. Üstad kesti bazıların nefesi.

Üstadım kırdın zalimin hiddeti

Başta oturmak siyesetin gayesi 

Biter zalimlarin zulmun muddeti

Hakikati anlattı asrımızın seydası

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