Şiirlerle Bediüzzaman

İstanbul’daki Üstadın hayatı
Bir nebze olsa siyasete yakın
Toplumun üzerindeki şefkati
Hürriyet istiyor o senin hakkın.
Hazreti Üstad hürriyete aşık
Osmanlı devleti silsileye tabi
Rey-i vahid ile hürriyet karışık
Hürriyetin özgür olma edebi.
Hazret-i Üstad zaman zaman
Yüksek sesle seslenir hürriyet
Hürriyet savunan Bediuzzaman
Hürriyetle rahata kavuşur millet.
Hazret-i Üstadın Türklere sözü
Türkler Müslüman karma yok
Kıbleye dönük müminin yüzü
Diğer ırklarda ise karma çok.
Nerde Türk varsa Müslüman
Müslüm gayri-müslim ırklar
Bu tabir sahibi Bediüzzaman
Örnek dinden çıkan Macarlar.
Jön Türklere hitap konuşması
Siz şu dini mübini terk ettiniz
Jön, Türkün inanca karşı çıkması
Türküz, demeyin yanlışa girdiniz.
Osmanlı devleti nedir meselesi
Şer’i hüküm kanunlar bağımsız
Hakkı arayanlar çıkardı gür sesi
Hürriyeti arayanlar ise hepimiz.
Kapsamlı çalışmanın neticesi
Osmanlının gemisi sular aldı
Evet padişahın tahttan inmesi
Avrupa zalimi çevremizi sardı.
Hazret-i Üstad iki devri yaşadı
Ülkeler dağıldı tek Türkiye kaldı
Biri Osmanlı biri Cumhuriyet adı
Üstad iki devirde hürriyet aradı.
Hazreti Üstadın meclise daveti
Mecliste Üstadın konuşması
Üstadın tebliği İslam ümmeti
Hz. Üstad kesti bazıların nefesi.
Üstadım kırdın zalimin hiddeti
Başta oturmak siyesetin gayesi
Biter zalimlarin zulmun muddeti
Hakikati anlattı asrımızın seydası