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16 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

28 Şubat, 15-20 Temmuz Süreci ve Neden Millet ittifakı

16 Nisan 2023, Pazar 22:58
İzmir Yeni Asya YouTube Kanalı'ndaki programda, Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ile ''28 Şubat'tan Günümüze'', ''Öncesi ve Sonrasıyla 15-20 Temmuz Süreci'' ve ''Neden Millet İttifakı?'' konuları, tarihi süreç bağlamında ve tarihe kayıt düşecek anekdotlarla ele alınarak Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin meselelere bakış açısı ve Çağımızın Kur'an tefsiri Risale-i Nur'daki hakikatlerin günümüz meselelerine yol gösteren ve karşılaşılan problemlerden en sağlıklı çıkış yollarını gösteren çözümlemeleri üzerinde duruldu.
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