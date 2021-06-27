Bediüzzaman’ın Hayatından Tespitler - 15: Şekerci Han’daki görüşmeleri

Sunuculuğunu Sertaç Lüser’in yaptığı Bediüzzaman’ın Hayatından Tespitler programında Yeni Asya Gazetesi Eğitimci Araştırmacı Yazar Abdülbaki Çimiç, Bediüzzaman Said Nursi’nin İstanbul Hayatına değinmeye devam ediyor.

Yeni Asya Gazetesi Eğitimci Araştırmacı Yazar Abdülbaki Çimiç; Bediüzzaman’ın hayatından tespitler serisinin bu bölümünde; Bediüzzaman’ın Şekerci Han’daki görüşmeleri

Bediüzzaman’ın Toptaşı Tımarhanesi’ne sevk edilmesi

Bediüzzaman’ın Tımarhane’de doktorla konuşması

Gelecek nesillere katkı yapacak arşiv çalışmaları başlıklarıyla ilgili konuştu.

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