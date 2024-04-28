"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

CANLI: TOPLUMUN TEMELİ AİLE

28 Nisan 2024, Pazar 10:45
Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin akılcı, ilmi ve fıtrata uygun her konudaki mesajlarını, toplumun bütün kesimlerine ulaştırmaya, gerekli bilinci oluşturmak gayesiyle, konunun önemi sebebiyle de bu yıl “aile” konusu gündeme taşınıyor. Afitab Kültür Merkezi’ndeki “Toplumun Temeli Aile” konulu panel bugün (28 Nisan Pazar) saat 13.30’dan itibaren Yeni Asya-Euronur YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

 “Toplumun Temeli Aile” konulu 17. Risale-i Nur Kongresi dün “Masa Çalışmaları” ile başladı. Risale-i Nur Enstitü, Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Vakfı ve Köprü Dergisi ile ortaklaşa düzenlediği ve 85’in üzerinde akademisyen, “Aile kavramı ve birliği”, “Aile ve eğitim”, “Aile ve medya”, “Aile ve ekonomi”, “Aile ve toplum”, “Aile: dinamikler, tuzaklar ve ebeveynler (hanımlar masası)” başlıklarının ele alınacağı altı masada, üç oturumda gerçekleşecek, Ankara’da gerçekleştirilecek olan kongre iki gün sürecek.

Panel etkinliği de 28 Nisan Pazar günü Ankara’da Afitab Kültür Merkezinde yapılacak. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Süleyman Yılmaz’ın yapacağı panelin açış konuşmasını Yeni Asya Medya Grup ve Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İzzet Atik yapacak. Panelde Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Doç. Dr. Kenan Taştan, Doç. Dr. Veysel Kasar ile eğitimci-yazar Sebahattin Yaşar konuya farklı açılardan bakan yaklaşımlarını sunacaklar.  Cumartesi günü ayrı başlıklar altında uzmanların müzakereleriyle yapılıp sonuçlanacak olan masa çalışmalarında hazırlanacak deklarasyonlar okunacak.

PANEL CANLI YAYINLANACAK

Bediüzzaman’ın akılcı, ilmi ve fıtrata uygun her konudaki mesajlarını, toplumun bütün kesimlerine ulaştırmaya, gerekli bilinci oluşturmak gayesiyle, konunun önemi sebebiyle de bu yıl “aile” konusu gündeme taşınacak. Afitab Kültür Merkezi’ndeki panel bugün (28 Nisan Pazar) saat 13.30’dan itibaren Yeni Asya-Euronur YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Mehmet kara - Ankara

Okunma Sayısı: 278
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Netanyahu'yu tutuklanma korkusu sardı

    Tereyağına yeni kriterler geliyor

    Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği protesto edildi - "Soykırımcı Joe", "Utanın!"

    İnsani yardımlar ulaşmıyor

    Gençler pahalılık yüzünden evlenemiyor

    Yabancı sermaye bu sisteme gelmez

    Gıda israfında dünya 3’cüsüyüz

    Yine masumları bombaladı

    İsrail’e ambargo uygulansın

    Batı toplumu ayakta İslam dünyası neden sessiz?

    Filistinliler hayata tutunmaya çalışıyor

    Adıyaman'da polis memuru meslektaşlarına ateş açtı: 2 polis şehit oldu

    Derbide kazanan Fenerbahçe oldu

    Gıdadaki KDV düzenlemesi mayıs başında yürürlüğe girecek

    ABD'de Filistin'e destek gösterilerinde gözaltılar devam ediyor

    ''Korkmamalıyız, harekete geçmeliyiz''

    Erdoğan’ın ABD ziyareti ertelendi

    'İsrail'i destekleyen rolü nedeniyle ABD'den utanıyorum'

    Ankara’da kitap fuarı heyecanı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dallas mesajları
    Osman ZENGİN

    Ne, “2.Karaoğlan’ı” ne, “Atatürkçüler kazandı”sı, ne, “%25 cam tavanı patlattık”ı?
    Osman KOYUNCU

    Niçin Muhâkemat’ı incelemeliyiz
    Dr. Aytekin COŞKUN

    İslam Avrupa’da parlıyor, Bediüzzaman haklı
    Risale-i Nur'dan

    Mü’min, kardeşini sever ve sevmeli; fenalığı için yalnız acır
    Adnan NACİR

    Vaka-yı AKiye
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    “Yeni” anayasa mı?
    Cenk ÇALIK

    Ben ondan daha hayırlıyım!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.