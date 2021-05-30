Canlı Yayın: Bediüzzaman ve Demokrasi panelimize davetlisiniz

Yeni Asya İstanbul İl Temsilciliği tarafından organize edilen, 'Bediüzzaman ve Demokrasi' başlıklı online panelimize davetlisiniz.

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi´yi anma etkinliğimizi yeniasya.com.tr'den , YouTube kanalımızdan ve EuroNur.tv sitemizden takip edebilirsiniz.



Bediüzzaman ve Demokrasi



Moderatörlüğünü Dr. Aytekin Coşkun'un yapacağı programın açılış konuşmasını Yeni Asya Medya Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik gerçekleştirecek. Panelimizde Öğretim Üyesi - Yazar Prof. Dr. Ahmet Battal, Gazeteci Yazar Taha Akyol, Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ve Yazar Hasan Güneş konuyla ilgili görüş ve düşüncelerini paylaşacaklar. Program Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak. (Avrupa Saati 14.00) Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 824

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.