Canlı Yayın: Bediüzzaman ve Demokrasi panelimize davetlisiniz

Yeni Asya İstanbul İl Temsilciliği tarafından organize edilen, 'Bediüzzaman ve Demokrasi' başlıklı online panelimize davetlisiniz.
Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi´yi anma etkinliğimizi yeniasya.com.tr'den, YouTube kanalımızdan ve EuroNur.tv sitemizden takip edebilirsiniz.
Bediüzzaman ve Demokrasi
Moderatörlüğünü Dr. Aytekin Coşkun'un yapacağı programın açılış konuşmasını Yeni Asya Medya Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik gerçekleştirecek.
Panelimizde Öğretim Üyesi - Yazar Prof. Dr. Ahmet Battal, Gazeteci Yazar Taha Akyol, Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ve Yazar Hasan Güneş konuyla ilgili görüş ve düşüncelerini paylaşacaklar.
Program Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak. (Avrupa Saati 14.00)
Haber Merkezi