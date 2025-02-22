Canlı Yayın: Yeni Asya Gazetesi 56 Yaşında!

YENİ ASYA 56. YIL MESAJLARI - SAĞDUYU VE VİCDANIN SESİ
Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin "kainata değişmem" dedikleri güzide talebeleri Zübeyir Gündüzalp'in mirası olan Yeni Asya Gazetesi'nin 56. yılını konuşmak için bir araya geliyoruz.
Açılış konuşmasını Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik'in yapacağı programda konuşmacılar Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Eraçıkbaş. Yeni Asya'nın kuruluş aşamasında şahit olan okuyucuların da hatıraları paylaşılacak.