Canlı Yayın: Yeni Asya Gazetesi 56 Yaşında!

21 Şubat 1970'te yayın hayatına başlayan Yeni Asya Gazetesi 56 yaşında!

YENİ ASYA 56. YIL MESAJLARI - SAĞDUYU VE VİCDANIN SESİ Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin "kainata değişmem" dedikleri güzide talebeleri Zübeyir Gündüzalp'in mirası olan Yeni Asya Gazetesi'nin 56. yılını konuşmak için bir araya geliyoruz. Açılış konuşmasını Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik'in yapacağı programda konuşmacılar Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Eraçıkbaş. Yeni Asya'nın kuruluş aşamasında şahit olan okuyucuların da hatıraları paylaşılacak.

Okunma Sayısı: 226

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.