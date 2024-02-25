Davetlisiniz: Yeni Asya Gazetesi 55. Kuruluş Yıl Dönümü Programı

Yeni Asya'nın 55. yıl etkinlikleri Türkiye genelinde, okuyucularımız tarafından düzenlenen farklı farklı etkinliklerle devam ediyor.
Bugünkü programımız (25 Şubat 2024 Pazar) Gazetemizin İstanbul, Bağcılar-Güneşli'deki tesislerinde düzenlenecek. 55. Yıl Programımız saat 14.00'ten itibaren Yeni Asya EuroNur TV üzerinden canlı yayınlanacaktır. (Avrupa Saati 12.00)
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Haber Merkezi