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25 ŞUBAT 2024 PAZAR - YIL: 55

Davetlisiniz: Yeni Asya Gazetesi 55. Kuruluş Yıl Dönümü Programı

25 Şubat 2024, Pazar 12:02
Yeni Asya'nın 55. yıl etkinlikleri Türkiye genelinde, okuyucularımız tarafından düzenlenen farklı farklı etkinliklerle devam ediyor.

Bugünkü programımız (25 Şubat 2024 Pazar) Gazetemizin İstanbul, Bağcılar-Güneşli'deki tesislerinde düzenlenecek. 55. Yıl Programımız saat 14.00'ten itibaren Yeni Asya EuroNur TV üzerinden canlı yayınlanacaktır. (Avrupa Saati 12.00) 

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