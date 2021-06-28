Yeni Asya Gazetesi İlahiyatçı Yazarı Ali Ferşadoğlu ve Yeni Asya Yazarı - Sunucu Cenk Çalık’ın birlikte düzenledikleri İhlas Risalesi konulu müzakereli derste “Enaniyet ve nefs-i emmare sizi aldatmasın” başlığı üzerine yoğunlaştılar.

Risale-i Nur Külliyatı‘ndan Lemalar isimli eserden, 21. Lema, İhlas Hakkında müzakereli derslerimiz devam ediyor. Programda öne çıkan bölümler ve başlıklar: - Nefis daima kötülüğe sevk eder - Enaniyet ve nefs-i emmare sizi aldatmasın - İhlası kazanmak, muhafaza etmek, manileri def etmek Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm اِنَّ النَّفْسَ َلاَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ اِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّى (Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm اِنَّ النَّفْسَ َلاَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ اِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّى demesiyle, nefs-i emmâreye itimad edilmez. Enâniyet ve nefs-i emmâre sizi aldatmasın. İhlâsı kazanmak ve muhafaza etmek ve mânileri def etmek için, gelecek düsturlar rehberiniz olsun.) demesiyle, nefs-i emmâreye itimad edilmez. Enâniyet ve nefs-i emmâre sizi aldatmasın. İhlâsı kazanmak ve muhafaza etmek ve mânileri def etmek için, gelecek düsturlar rehberiniz olsun.

Okunma Sayısı: 108

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.