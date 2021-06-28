Yeni Asya Gazetesi İlahiyatçı Yazarı Ali Ferşadoğlu ve Yeni Asya Yazarı - Sunucu Cenk Çalık’ın birlikte düzenledikleri İhlas Risalesi konulu müzakereli derste “Enaniyet ve nefs-i emmare sizi aldatmasın” başlığı üzerine yoğunlaştılar.
Risale-i Nur Külliyatı‘ndan Lemalar isimli eserden, 21. Lema, İhlas Hakkında müzakereli derslerimiz devam ediyor.
Programda öne çıkan bölümler ve başlıklar:
- Nefis daima kötülüğe sevk eder
- Enaniyet ve nefs-i emmare sizi aldatmasın
- İhlası kazanmak, muhafaza etmek, manileri def etmek
Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm اِنَّ النَّفْسَ َلاَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ اِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّى (Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm اِنَّ النَّفْسَ َلاَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ اِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّى demesiyle, nefs-i emmâreye itimad edilmez. Enâniyet ve nefs-i emmâre sizi aldatmasın. İhlâsı kazanmak ve muhafaza etmek ve mânileri def etmek için, gelecek düsturlar rehberiniz olsun.) demesiyle, nefs-i emmâreye itimad edilmez. Enâniyet ve nefs-i emmâre sizi aldatmasın. İhlâsı kazanmak ve muhafaza etmek ve mânileri def etmek için, gelecek düsturlar rehberiniz olsun.