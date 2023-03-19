Panelimize davetlisiniz: Cumhuriyetin 100. Yılında Bediüzzaman'ın Cumhuriyet Anlayışı

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi’nin vefatının 63. senesinde, 23-30 Mart Bediüzzaman Haftası münasebetiyle, Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Vakfı, Yeni Asya Risale-i Nur Enstitüsü ve Yeni Asya Köprü Dergisi tarafından düzenlenen, ''Cumhuriyetin 100. Yılında; Bediüzzaman'ın Cumhuriyet Anlayışı'' başlıklı panele davetlisiniz.

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