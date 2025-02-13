Sanat Sonsuzluk Arzusudur

XYZ Din - Bilim - Sanat'ın yeni bölümünde konuk Osman Gökmen.
Yeni bölümde DKT Yapım'ın prodüktörü Osman Gökmen ile sanat ve mûsiki üzerine konuştuk. Bu bağlamda sanatın esasında bir kulluk biçimi olduğunu; insanın yaratılmış görüntüleri, sesleri, durumları taklit etme isteğinin sebebinin tartıştık. Bediüzzaman'ın sanat konusundaki perspektifinden insanın sanatla ilişkisini değerlendirdik.
Resim, heykel, mûsiki gibi sanat dallarının ifade ettiği manaları anlamaya çalışırken insanı bu sanatları yapmaya iten sebepleri anlamaya çalıştık. Sanat, ince, hassas ve latif bir iş olduğu için dinlemesi son derece keyifli bu bölümü sizlerin de beğeninize sunuyoruz iyi seyirler.