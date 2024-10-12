''Sosyal Medya Ahlâkı'' konulu seminerimize davetlisiniz

Günümüz dünyasında ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak, sosyal medyanın Risale-i Nur perspektifinden ele alınacağı ''Sosyal Medya Ahlâkı'' seminerimize davetlisiniz.
Yeni Asya Vakfı ile Risale-i Nur Enstitüsü organizatörlüğünde Eğitimci Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç'ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Ömer Önbaş ve Dr. İ. Seyda Durgun'un konuşmacı olarak katılacağı seminer Yeni Asya Vakfı Mehmet Kutlular Salonunda gerçekleştirilecektir. 13 Ekim 2024 Pazar günü saat 11.30-13.00 saatleri arasında yapılacak seminerimiz Yeni Asya TV'de de canlı olarak yayınlanacaktır.
Not: Hanımlar için yer ayrılmıştır.
Adres
Cemal Yener Tosyalı Cad. No: 61, Vefa, Süleymaniye - Fatih, İstanbul
Telefon: 0 (212) 513 11 10 - 0 (536) 560 95 43
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