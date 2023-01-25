Ailede bereket dersi: İktisat Risalesi - 3

Bediüzzaman Hazretleri “İktisat eden ailece maişetçe aile belasını çekmez” Hadisini İktisat Risalesi’nin Dördüncü Nükte’sinde yorumlar.

Kendine hizmet ve arkadaşlık edenlerin de şahitliğiyle iktisat kesin bir bereket sebebidir. Bazı hallerde bire on artan bereket vardır. Hayatından ibretli bir örnek verir: Kendisiyle birlikte Van’dan Burdur’a sürgün edilen reisler ona ısrarla zekatlarını teklif ederler. Bediüzzaman, “İktisat ve kanaat cihetiyle ben sizden daha zenginim” der. İki sene sonra zekat teklif edenler zekata muhtaç hale gelir. Bediüzzaman elindeki az parasıyla yedi sene daha idare eder “istiğna” düsturunu bozmaz. “İktisat etmeyen manen dilenciliğe namzettir” der.

Zaruri ihtiyaçlar için Kur’an’da rızkın taahhüt altında olduğunu ayetlerle sabittir.

Peki, o halde açlıktan ölen insanların durumunu nasıl değerlendirmek gerekir?

İKİ ÇEŞİT RIZIK

1.Hakiki rızık: Ayetlerle taahhüt edilen rızıktır. Onunla insan yaşayacaktır. Suistimal edilmezse zaruri rızık verilir. Namusunu, izzetini, dinini feda etmek zorunda kalmaz.

2.Mecazi rızık: Suistimalin söz konusu olduğu rızıktır. Bu rızkı Rabbimiz taahhüt etmez. Zaruri olmayan ihtiyaçlar gelenek, görenek, alışkanlıklarla zaruri imiş gibi zannedilir. Medya tüketim ekonomisi de bunu reklamlarla körükler. Bu rızka ulaşmak Bediüzzaman’ın tabiriyle “çok pahalı”dır. İzzetin yitirilip manevi dilencilik durumuna düşmek hali söz konusudur. Neticede ulaşılan mal bereketsiz ve menhustur.

ZENGİN TOPRAKLARIN FAKİR HALKLARI

Günümüzde fakir insanların maruz kaldığı musibetler zaruri olmayan ihtiyaçları zaruri sanmaktan veya zaruri ihtiyaçlarını rızkı mecazi durumuna düşürmekten ileri gelir.

Fert, toplum yada yöneticiler olarak tablo kısaca şöyle gelişir: Üretmekten ziyade reklam görenek, gelenek gibi haller ile kanaatsizlik ederek borca sonrasında faize girip gittikçe fakirleşilir. Borç borç ile kapatılır.

Dünya’da da durum farklı değildir. Gazetemizde de yayınlanan seyahat yazılarından öğrendiğimiz kadarıyla kimi Afrika ülkelerinde sömürgeci zihniyet kısmen halkı mısır, arpa gibi gıda üretimi yerine kakao kahve gibi bitkileri üretime zorlar. Köle gibi çalıştırılan halk kakao üretir ama çikolatanın tadını bilmez, ölmeyecek kadar eline para verilir… Ürettiği her şey yer altı madenleri vs. sömürgecinin kesesine aktarılır.

HÜLASA

Aile fertlerinin özellikle ailede “hazinedarlık” sorumluluğu olan hanımların “İktisat eden maişetçe aile belası çekmez” hakikatini sıkça tefekkür etmeleri inşallah hadis-i şerifin sırrına mazhar eyler.

“Mühim bir hikmet dersi veren İktisat Risalesi” kendimizi ilimle donatarak kamil bir mümin haline gelme konusunda bize farkındalık kazandırır. “Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir.” (Bakara Suresi, 269.)

Rabbimiz hepimizi ihlasla her daim İlahi hikmetlere ayna olabilen kullarından eylesin!