Barla’da nurlu bir okuma programı

Barla, hususan Yeni Asya Barla Tesisleri yaz mevsiminde üniversitelerin yaz okulları gibi adeta.

Çocuklar, gençler, hanımlar, beyler, yaşlılar her tabakadan Nur Talebeleri arılar gibi, Risale-i Nur’un Cennet bahçesini andıran çiçekleri hükmündeki eserlerinden istifadeye çalışıyor, müzakereli ve mütalaalı dersler okuyorlar. Bal hükmünde olan iman hakikatlerini inkişaf ettirmeye çalışıyorlar.

İstanbul Yeni Asya Okuyucuları olarak yaklaşık 40 kişilik bir aile okuma programına iştirak etmek ihsan-ı İlahi eseri nasip oldu. Geçtiğimiz yıl seyahat çantam dış kapı yanında hazır olduğu halde ikinci korona eseri öksürükler işaret vermeye başlayınca Barla programına iştirak edememiştim. Nasip bu yılmış. Program çok istifadeli, feyizli risale okumalarına, yeni dostluklara, tanışmalara vesile oldu. Emeği geçen tüm kardeşlerimizden, ağabeylerimizden Rabbimiz razı olsun.

Her namaz akabinde okunan risale dersleri haricinde Eski Said Dönemi eserlerini, ene, kader, haşir gibi temel konuları ağabeylerimizden dinleme fırsatımız oldu. Farklı bakış açılarını bu vesileyle yakalamış olduk. Barla, Çamdağı, İslamköy, Süleyman Demirel Müzesi, Bediüzzaman Hazretlerinin Isparta’daki evini ziyaret okuduklarımızı pekiştirmeye vesile oldu.

Bu arada Bediüzzaman Hazretlerinin Barla’da 1950’den sonra kaldığı evin şimdilerde ziyarete kapandığını belirtelim. Gittiğimizde kapalıydı ve herhangi bir bilgilendirici yazı yoktu. İki yıl önceki ziyaretimizde daha önceki yıllarda uygulamada olmayan, eve nezaretçi memur görevlendirilmişti. Umarız en kısa zamanda tekrar ziyarete açılır. Malumunuz Üstadımızın ikinci evini geçtiğimiz yıllarda İsparta valiliği hizmete açmış, anlatılan ve yazılanlara göre vali bizzat açılışa katılarak konuşmasında devlet adına Bediüzzaman’dan özür dilemişti.

Bu vesileyle bizi bu ikinci evde konuk eden ve bir Berat Kandili arefesinde vefat eden Mehmet Güvenç Ağabeyi rahmetle yad edelim: Bediüzzaman Hazretlerinin Barla Hayatındaki talebelerinden biri Mustafa Çavuş’tur. (Mektubat’ta 21. Mektub’da anne ve babasının hakkına hürmetteki itinasıyla takdirle yâd edilen bu zat elinden geldiğince ailecek Nur hizmetinde bulunmuştur.)

Mustafa Çavuş’un oğlu Mehmet Güvenç Ağabey ile 2003 yazında bir Barla seyahatimizde tanışmış, hoş bir sohbet gerçekleştirmiştik. (Bu sohbeti Bizim Aile dergisinde yayınlamıştık) Sakin, tane tane konuşurken, imanından kaynaklanan kendine has bir sükûnet, emniyet ve huzur hâli hâkimdi tavırlarında. Kıymetli eşi ile bize kendi bahçesindeki meyvelerden ikram etmiş, babasının, ağabeyinin Bediüzzaman Hazretleri ile yaşadığı hatıralardan bahsetmişti. Üstadın ikinci evinin bakım ve tamirat işleriyle de ilgileniyordu. Dediğine göre ahşap evler her zaman ilgi isterdi. Isparta gezimizde Isparta saff-ı evvel Nur Talebelerinden Mustafa Ezener’in oğlu Said Ezener ile de tanışma fırsatı bulduğumuzu belirtelim. Üstad Hazretlerini on yaşında iken tanıyan ağabeyimizin anlattığı hatıraları arkadaşlarımız daha sonra yazacaklar.

Eğirdir Gölüne seyahatteyse muhterem Kıymık ailesini ziyaret ettik. Ulviye kardeşimize şifa duasında bulunup “Bekaya giden yol fenadan gidiyor!” hakikatini müşahede ettik.

İzmir Ödemiş Gölcük Pikniğinde Egeli Nurcu hanımlarla birlikte olmak, ders okumak ayrı bir İlahi lütuftu. Herşey için çok teşekkür ediyoruz.

HÜLASA

Bizim Aile dergimizin seyahat konusunu işlediği bu ayda Evliya Çelebi misüllü seyahat nasip oldu. Rabbimiz hicri 1445 yılına girdiğimiz bu günlerde tüm kardeşlerimize daim iman selameti ve vücut sağlığı ihsan eylesin. 1445 yılı tüm insanlık için huzur, bereket ve güzelliklere vesile olsun!

Dipnot:

