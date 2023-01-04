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4 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Bir aile sırrı

Yasemin GÜLEÇYÜZ
04 Ocak 2023, Çarşamba
Özel okumalarımda şimdilerde Risale-i Nur Külliyatından Sözler kitabını takip ediyorum.

15. Söz’de (Altıncı Basamak) Bediüzzaman Hazretlerinin kısa bir işaretle dikkat çekip araştırmaya sevk ettiği bir paragrafı ve düşündürdüklerini paylaşmak isterim. Mevzu Kur’an’ın üslubundaki güzelliklerin insanları ve cinleri ibadete sevketmesi:

“Kur’ân’da bazı mühim tahşidat vardır ki, düşmanların kuvvetli olduğundan ileri gelmiyor. Belki haşmetin izharı ve düşman şenaatinin teşhiri gibi sebeplerden ileri geliyor. Hem bazan kemâl-i intizamı ve nihayet adli ve gayet ilmi ve kuvvet-i hikmeti göstermek için, en büyük ve kuvvetli esbabı, en küçük ve zayıf birşeye karşı tahşid eder ve üstünde tutar; düşürtmez, tecavüz ettirmez. Meselâ şu âyete bak:

“Eğer (siz iki hanım) Peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, şüphesiz ki onun dostu Allah’tır, Cebrail’dir ve salih mü’minlerdir. Üstelik melekler de onun yardımcısıdır.” (Tahrim Sûresi, 66:4.)

Ne kadar Nebî hakkına hürmet ve ne kadar ezvâcın hukukuna merhamet var. Şu mühim tahşidat, yalnız hürmet-i Nebînin azametini ve iki zaifenin şekvâlarının ehemmiyetini ve haklarının riayetini rahîmâne ifade etmek içindir.”

İki zaife kimdi? Peygamberimiz ve hanımları arasında ne olmuştu da Kur’an melekleri ve salih insanları delil göstermişti? Merak uyandıran bu satırları okuduğumda sualler arda arda geldi.  Küçük bir araştırma Kuran’ın tebliğ metodundaki mucizeliğini bir kez daha dünyamda teyit ettirdi…

LETAFETLİ BİR SIR

Peygamberimiz (asm) çok evliliğinin hikmetlerinden biri de müminlere aile mahremiyetine ait dinî hükümlerin bildirilmesinde “hüsn-ü misal” olmaktır. 

Kırk yaşına kadar ihtiyar bir hanımla evli olan, onun ölümünden sonra sevgisini her dem taze tutan, İlâhî hikmetler gereği kırk yaş sonrası farklı mizaçlarda, farklı kültürlerde hanımlarla evlenip dönemin geçerli  bir çok adetlerine son veren Efendimizin (asm) aile hayatına dair sırları eşleri olan validelerimizden öğreniyoruz.

TAHRİM SURESİ 

Peygamberimiz hanımlarından birisine sır vermiş, sonra bu sır önce iki hanımı (bir rivayete göre Hz. Hafsa ve Hz. Ayşe) sonra da diğer hanımları arasında yayılmıştı. Bu durumu öğrenen Peygamberimiz ikazda bulunmak, hem de dünya hayatına kıymet vermediğini göstermek için onların evlerine gitmemiş, görüşmemiştir. Hanımlar duruma çok üzülmüş ve günlerce ağlamıştır. Bu olay üzerine Allah’ın helal kıldığını kendine yasaklamanın doğru olmadığını belirten Tahrim (haram kılmak) Suresi indirilmiştir. 

Surede sır saklamanın adabı, tövbenin önemi, yeminin kefaret vermek suretiyle bozulabileceği, ahiret günü, geçmiş peygamberlerin isyankar eşleri, itaatkar mümin hanımlar olarak Hz Asiye ve Hz. Meryem misal olarak verilir. Meleklerden bahsedilir zira onlar verilen sırların ve yayılan haberlerin şahitleridir. 

Tahrim Suresinin ilgili ayetinde Bediüzzaman Hazretlerinin belirttiği gibi hem Nebi hakkına hürmet, hem de hanımların hukukuna merhamet vardır. Surede sırrın ne olduğu anlatılmamıştır. Hanımların şikayetlerine önem verilmiş ve hukukları ayetlerle savunulmuştur. Peygamberimize de hürmet esas tutulmuştur. 

HÜLASA

Tahrim Suresinde şüphesiz aile hayatı üzerine tefekkür edecek çok sırlar vardır.

Rabbimiz hepimize Kuran’ın tebliğ metodunu anlamayı, günlük hayatımıza ihlasla aktarabilmeyi nasip etsin.

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