Güneş batıdan doğarken

POLONYA’DAN FITRAT HABERLERİ…

İstanbul Sözleşmesi’nin kıyasıya tartışıldığı Avrupa ülkelerinden biri de Polonya. Ülkemizdeki İstanbul Sözleşmesi’ni savunan veya iptalini isteyenlere mukayese ölçütü vermesi açısından medyadan takip edebildiğimiz kadarıyla Polonya’daki ibretli gelişmeleri kısaca aktaralım:

ANAYASA MAHKEMESİ İNCELESİN

Polonya İstanbul Sözleşmesi’ni 2012’de imzalayıp 2015’de uygulamaya başladı. Şimdilerde ise yeni yapılan seçimlerle değişen iktidardaki hükümet “Katolik aile geleneklerine aykırı olduğu” gerekçesi ile Sözleşmeden çekilmeye hazırlanıyor.

Başbakan Morawiecki “Anayasa Mahkemesi’nden İstanbul Sözleşmesi’nin anayasa ile bağdaşıp bağdaşmadığını tesbit etmesini rica ettim” diyor.

Bakan olmadan önce İstanbul Sözleşmesini “Feminist lobinin eşcinsel ideolojiyi meşrû kılma hedefiyle icat ettiği bir belge” olarak tanımlayan Adalet Bakanı Zbigniev Ziobro ise Sözleşmenin “ideolojik unsurlar” ihtiva ettiğini belirtiyor. “Okullarda çocuklara toplumsal cinsiyetin öğretilmesini zorunlu kıldığı gerekçesi ile İstanbul Sözleşmesini “zararlı” gördüklerini belirtiyor. (Kaynak: www.dw.com.tr)

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise LGBT hareketinin fikirlerinin, “Komünizm ideolojisinden daha tehlikeli olduğunu söyleyerek “yeni Bolşeviklik” olarak tanımladığı LGBT hareketinin insanlık için komünist rejimden daha yıkıcı olduğunu ifade ediyor.

HUKUKÎ DÜZENLEMELER

Polonya’da İstanbul Sözleşmesi’ni istemeyenler şiddetin asıl sebebinin alkolizm, porno, ailelerin dağılması, boşanmaların artması ve bunlarla birlikte gelen problemler olduğunu söylüyorlar. İsteklerini şöyle özetliyorlar: Sözleşme metnine geleneksel aile kavramının korunmasını destekleyecek vurgular eklemek. Yani bir kadın, bir erkek ve çocuklardan oluşacak aile yapısı vurgulanmalı. Talepleri arasında çocukların korunması, kürtajın engellenmesi gibi tavsiyeler de var.

En önemli taleplerden biri eşcinsel birlikteliklerin aile olarak değerlendirilmemesi. Bu tür birlikteliklerin çocuk yetiştirmekten, aile haklarından ve mirastan mahrum bırakılması talep ediliyor. (Kaynak: www.bbc.com)

HÜLÂSA

Bediüzzaman Hazretleri’nin, “Bu ahirzaman çok çalkalanıyor. Bu fitne-i ahirzaman acip şeyler doğuracağını ihsas ediyor.” tesbitinin zaman şeridindeki akislerinden biridir Polonya’da yaşananlar.

Artık güneşin Batıdan doğmaya başladığı günlerdeyiz!