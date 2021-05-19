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19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Hayat eve sığar mı?

Yasemin GÜLEÇYÜZ
19 Mayıs 2021, Çarşamba
Modern(!) hayat, tüketimi merkeze alıp, her gün daha cazibelisi eklenen alış veriş, eğlence mağazalarını hayatın “kıble”si durumuna getiriyor.

İnsanlar, kadın-erkek “Çalış, tüket, lüks yaşa!” formülüyle özellikle metropollerde sabah karanlığından, akşam karanlığına köleler gibi koşturup duruyorlar. Kölelik kalkalı asırlar oldu demeyin tek fark, bilerek, severek, kabullenme olsa gerek…

Pandemi her ne kadar “hayat eve sığar” dese de eskiden ev merkezli olan hayat biçimi ev dışına taşmakta. Evler bir nevî otelleşmekte. Dekorasyon bile alınan mobilya takımlarıyla standart sistem olmakta.

GÖRKEMLİ EVLER

Peki, çalışmayıp da evde olan “cins-i lâtif”, merkezin öneminin, kıymetinin ne derece farkında? TV karşısında saatlerce, o kanaldan bu kanala geçerken, eşinin dişini tırnağına takarak kazandıklarını hemen her yıl (showroom-sergi salonu misâli) evinde yaptığı dekorasyon değişikliklerine ve gardrob muhtevasını yenilemeye harcarken, merkezin ehemmiyetinin ne derece bilincinde? Merkezî nokta, o tarz hayatlarda da kaymaya başlamamış mı?

MERKEZİ BOŞ BIRAKAN KOMUTAN

Merkezi zayıf bırakan komutanın hikâyesini bilirsiniz. Düşman kimi cephelerde kendisine katıldığı halde, merkez kuvvetlerini sağa sola dağıtıp, merkezi zayıflatan ve neticede az bir düşman askerine yenilen sersem komutan örneği, bizden çok da uzak değil. Sabır, şükür, kanaat, iktisat, Sünnet-i Seniyyeye tâbî olmaya çalışma gibi manevî destekleri önemsemeyip türlü çeşit hazların peşinde sağa sola dağıtan günümüz insanı, kendi merkezinden sağlığından, evinden ve ailesinden vurulmakta…

NEBEVÎ YÖNTEM: EVLER MEDRESE

• Mûsâ’ya ve kardeşine şöyle vahyettik: Kavminiz için Mısır’da evler hazırlayın, evlerinizi ibadet mahalli yapın ve namazı kılın. (Ey Mûsâ!) İnananları müjdele (Yunus Sûresi 87)

• “Her bir adam eğer hanesinde dört beş çoluk çocuğu bulunsa, kendi hanesini bir küçük medrese-i Nuriye’ye çevirsin. Eğer yoksa yalnız ise, çok alâkadar komşularından üç-dört zat birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir medrese-i Nuriye ittihaz etsin.” (Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası-I) “Sizin hanenizdeki mâsum evlâtlarınızla mâsûmâne sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir:”(Hanımlar Rehberi)

HÜLÂSA

Evleri eğitim merkezi (mescid ve medrese) olarak değerlendirmek nebevî bir metottur. Ahir zaman fırtınalarının dehşetinde evimizin, ailemizin sığınağımız ve hayatımızın merkezi olduğunun bilincine varıp yeniden düzenlememiz gerekiyor.

(Bizim Aile Dergisinin Mayıs 2021 sayısından alınmıştır,)

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