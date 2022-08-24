"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Hayatın dördüncü mevsimi

Yasemin GÜLEÇYÜZ
24 Ağustos 2022, Çarşamba
Çocukluğunun büyük kısmı ihtiyar aile büyükleriyle geçmiş biri olarak onlara her zaman hürmetim sonsuzdur. Merhametli, şefkatli, bilge, pratik, hakikatleri dile getirme konusunda korkusuz, çözüm odaklı mübarek bir taife…

Otobüste, vapurda, camide tanımasam da söylediklerine hep kulak veririm. Kimi zaman kıs kıs gülerim, kimi zaman “Hııı” derim içimden, kimi zaman da “Allah hidayet versin” duasını yaparım. Zira iman nuruyla olayları değerlendirmeyen ihtiyarların iç dünyaları olayları yorumlamalarına, mimiklerine hatta simalarına  yansımış gibi gelir.  

Bediüzzaman Hazretleri Peygamber Efendimizin (asm) “Ahirzamanda dindar ihtiyar hanımların dinine tabi olun” nasihatindeki sırları Hanımlar Rehberi’nde, İhtiyar Risalesi’nde açar. Ne kadarını anlıyor, hayatımızda uyguluyoruz şahsi imtihanımız…

BATILI SANATÇILARIN GÖZÜYLE İHTİYARLIK

George Orson Welles, (ABD’li yönetmen, oyuncu, 1915-1985) Ölümünden kısa bir süre önce yazıp okuduğu bir şarkısı vardır: Her dinleyişimde ibret alır ve zihnimden “İnşallah ölmeden önce İhtiyarlar Risalesi” eline geçmiştir” diye düşünürüm. “Ben gençliğin ne demek olduğunu biliyorum fakat sen yaşlılığın ne olduğunu bilmiyorsun” Müsait zamanınızda tavsiye ederim. 

Wanda B. Goines, 92 yaşındaki, (1923-2016) Amerikalı bir şair hanım. Uzun ömrü boyunca 1930’lu yıllardaki büyük ekonomik buhrana, II. Dünya Savaşına, 1963’deki Başkan Kennedy suikastına ve 11 Eylül 2001 olaylarına tanık olmuş. Şahsî hayatında da birçok sıkıntılı olay yaşamış. İhtiyarlıkla ilgili düşüncelerini, tecrübelerini, hayat hikâyesini bu şiirle dile getirmiş. Bakıcısı şiiri okurken kayda almış ve sosyal medyada paylaşmış. Video en çok izlenenler arasında. Şiirin başlığı “Hediye paketi ve mücevher” ismini taşıyor. İbret tablolarından birine tanık olmak isterseniz internetten takip edebilirsiniz. Şiir şöyle:

HEDİYE PAKETİ VE MÜCEVHER

Aynaya baktım ve gördüğüm şey; bana dikkatlice bakan küçük, yaşlı, çökmüş, kırışıklıkları olan bir tutam beyaz saçlı hanımdı. Ve ben aynadaki yansımama sordum, “Sen oraya nasıl geldin? Bir zamanlar enerjik, dimdik ve ayaktaydın; şimdi beli bükülmüş, güçsüzleşmiş ve zayıfsın. Oysaki seni antika olmaktan alıkoymak için çok çalışmıştım, bu nasıl oldu?”

Yansımamın gözleri parladı ve beni ciddiyetle cevapladı; “Sen hediyenin sadece paketine bakıyorsun, içindeki mücevherlere bakmıyorsun! Yaşayan bir mücevher ve hayâlî olmayan değerli, eşsiz ve gerçek, gerçek sen, yeryüzündeki tek sen!

Hediye paketinizi bozan yıllar, daha acımasız şeylerle paketinizi bozan yıllar, o mücevheri arındırmalı, güçlendirmeli ve cilalamalı.

Dikkatinizi dışarıya değil, içeriye odaklayın. 

Daha nazik, daha akıllı, daha fazla iç derinliği ve daha fazla Allah’a yakın olmak gibi. 

Sonra hediye paketiniz açıldığı gibi, sonsuzluk boyunca Rabbinizin ihtişamını yaymak için mücevherleriniz serbest bırakılacak! Kendinizi sevin! 

O zaman geçen yıllara rağmen her zamankinden daha güzel ve değerli olacaksınız.

HÜLASA

Aklın yolu bir. “Zamanın sillesi” yaşlılıkta ağır. Hazırlıklı olmak gerek. Çok zengin duygularla donatılmış insaniyet cevherini ibadet, dua zikir tefekkür ile işleyip mücevher haline getirmeye gayret etmeliyiz.

Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji, Marmara ve Ege'yi uyardı

    Maaşlar yüzde 85.6, gıda yüzde 176 arttı

    İbadet yerlerine saldırılar, din özgürlüğü ruhuna aykırı

    Enflasyon yüzde 132

    Beştepe harikalar diyarı

    Irak'ta protestolar sebebiyle yargı işlemleri askıya alındı

    Belçika'da sokaklarda yatıp kalkıyorlar

    Binlerce uçuş daha British Airways tarafından iptal edildi

    'İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altındakiler konut projesine başvurabilecek'

    Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'ın yolsuzluk davasında karar

    'Kamuoyunda saçma sapan EYT formülleri var'

    Nijerya'da Lassa ateşi vakaları görülüyor: Ölü sayısı 168'e yükseldi

    Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 1000 çocuk öldü

    Çok daha kararlı ve ümitliyiz

    Fenerbahçe 311 gün sonra lider

    Nur Çocuklar’ın hizmeti hala devam ediyor

    6 yıl aradan sonra Tahran’a elçi

    Sağlık Bakanlığına 85 bin yardımcı personel alımı yapılacak

    Enflasyon, maaşları solladı

    Tarımda girdi fiyatlarında rekor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı masada ilk tur tamam
    Süleyman KÖSMENE

    Bu fırsat her zaman ele geçmez!
    M. Latif SALİHOĞLU

    İslâm Birliği seferinin Suriye etabı
    Risale-i Nur'dan

    Haşr-i umumîyi görmek istersen küre-i arz bahçesine gir
    Ali FERŞADOĞLU

    Ülke kaynakları çar-çur edilmeseydi!
    Adnan Şimşek

    Haddini bilen huzur bulur
    Güler Aslan

    Barla’dan kalanlar
    Durmuş Ali İnci

    Bediüzzaman ve Türk dili

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.