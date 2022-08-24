Hayatın dördüncü mevsimi

Çocukluğunun büyük kısmı ihtiyar aile büyükleriyle geçmiş biri olarak onlara her zaman hürmetim sonsuzdur. Merhametli, şefkatli, bilge, pratik, hakikatleri dile getirme konusunda korkusuz, çözüm odaklı mübarek bir taife…

Otobüste, vapurda, camide tanımasam da söylediklerine hep kulak veririm. Kimi zaman kıs kıs gülerim, kimi zaman “Hııı” derim içimden, kimi zaman da “Allah hidayet versin” duasını yaparım. Zira iman nuruyla olayları değerlendirmeyen ihtiyarların iç dünyaları olayları yorumlamalarına, mimiklerine hatta simalarına yansımış gibi gelir.

Bediüzzaman Hazretleri Peygamber Efendimizin (asm) “Ahirzamanda dindar ihtiyar hanımların dinine tabi olun” nasihatindeki sırları Hanımlar Rehberi’nde, İhtiyar Risalesi’nde açar. Ne kadarını anlıyor, hayatımızda uyguluyoruz şahsi imtihanımız…

BATILI SANATÇILARIN GÖZÜYLE İHTİYARLIK

George Orson Welles, (ABD’li yönetmen, oyuncu, 1915-1985) Ölümünden kısa bir süre önce yazıp okuduğu bir şarkısı vardır: Her dinleyişimde ibret alır ve zihnimden “İnşallah ölmeden önce İhtiyarlar Risalesi” eline geçmiştir” diye düşünürüm. “Ben gençliğin ne demek olduğunu biliyorum fakat sen yaşlılığın ne olduğunu bilmiyorsun” Müsait zamanınızda tavsiye ederim.

Wanda B. Goines, 92 yaşındaki, (1923-2016) Amerikalı bir şair hanım. Uzun ömrü boyunca 1930’lu yıllardaki büyük ekonomik buhrana, II. Dünya Savaşına, 1963’deki Başkan Kennedy suikastına ve 11 Eylül 2001 olaylarına tanık olmuş. Şahsî hayatında da birçok sıkıntılı olay yaşamış. İhtiyarlıkla ilgili düşüncelerini, tecrübelerini, hayat hikâyesini bu şiirle dile getirmiş. Bakıcısı şiiri okurken kayda almış ve sosyal medyada paylaşmış. Video en çok izlenenler arasında. Şiirin başlığı “Hediye paketi ve mücevher” ismini taşıyor. İbret tablolarından birine tanık olmak isterseniz internetten takip edebilirsiniz. Şiir şöyle:

HEDİYE PAKETİ VE MÜCEVHER

Aynaya baktım ve gördüğüm şey; bana dikkatlice bakan küçük, yaşlı, çökmüş, kırışıklıkları olan bir tutam beyaz saçlı hanımdı. Ve ben aynadaki yansımama sordum, “Sen oraya nasıl geldin? Bir zamanlar enerjik, dimdik ve ayaktaydın; şimdi beli bükülmüş, güçsüzleşmiş ve zayıfsın. Oysaki seni antika olmaktan alıkoymak için çok çalışmıştım, bu nasıl oldu?”

Yansımamın gözleri parladı ve beni ciddiyetle cevapladı; “Sen hediyenin sadece paketine bakıyorsun, içindeki mücevherlere bakmıyorsun! Yaşayan bir mücevher ve hayâlî olmayan değerli, eşsiz ve gerçek, gerçek sen, yeryüzündeki tek sen!

Hediye paketinizi bozan yıllar, daha acımasız şeylerle paketinizi bozan yıllar, o mücevheri arındırmalı, güçlendirmeli ve cilalamalı.

Dikkatinizi dışarıya değil, içeriye odaklayın.

Daha nazik, daha akıllı, daha fazla iç derinliği ve daha fazla Allah’a yakın olmak gibi.

Sonra hediye paketiniz açıldığı gibi, sonsuzluk boyunca Rabbinizin ihtişamını yaymak için mücevherleriniz serbest bırakılacak! Kendinizi sevin!

O zaman geçen yıllara rağmen her zamankinden daha güzel ve değerli olacaksınız.

HÜLASA

Aklın yolu bir. “Zamanın sillesi” yaşlılıkta ağır. Hazırlıklı olmak gerek. Çok zengin duygularla donatılmış insaniyet cevherini ibadet, dua zikir tefekkür ile işleyip mücevher haline getirmeye gayret etmeliyiz.