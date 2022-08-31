Hicab ve Acem kızları

İran’da çok sayıda kadın ülkede giderek sıkılaştırılan giyim yasalarına tepki olarak hem kapalı hem de kamusal alanlarda başörtüsüz fotoğraflarını ve videolarını paylaşıyor.(Kaynak:https://twitter.com/bbcturkce)

Haberde bu yıl ilki düzenlenen “Tesettür ve İffet Günü”nde kadınlara yönelik programlar yapıldığı ve başörtü takmak istemeyen hanımların tepkilerinden bahsediliyordu.

Acem hanımlarının kimisi için başörtüsünün aynen ülkemizdeki gibi sadece bir aksesuardan ibaret olduğunun şahidiydim. 2006’da İran Kültür Ataşeliğinin dâvetlisi olarak farklı medya gruplarından bir grup dergi temsilcisiyle birlikte komşumuz İran’a on günlük gezimiz olmuştu. İzlenimlerimiz seri halinde gazetemizde yayınlanmıştı. Program dâhilinde Uluslararası Tahran Kitap Fuarı’nı, gazete ve dergilerini, çocuk yayınlarını, dernek ve vakıflarını, müzelerini, camilerini ziyaret edip, basın yayın müdürleri, kültür ve turizm yetkilileriyle de görüşmüştük. Şiî kültürün hâkim olduğu, Ehl-i Beyt sevgisinin dağlara taşlara parklara kazındığı (‘Ya Ali! Ya Fatıma! Ya Hasan! Ya Hüseyin!’ yazılarını her yerde müşahede etmek mümkündü.) bu ülke ile müşterek noktalarımız çoktu.

BELÎ, TESETTÜR HÜRRİYETTİR!

Gezi akabinde İstanbul’da davet üzerine Molla Sadra Üniversitesi İslâm Felsefesi Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ayetullah Seyyid Muhammed Hamanei ile kadın ve tesettür üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. İngilizce, Farsça Risale-i Nur’ları, gazetemizi ve dergilerimizi sunup, kadın ve tesettür üzerine konuştuk. Bediüzzaman Hazretleri için, “O zatın kadınlarla ilgili fikirleri neler?” diye bir soru yönelttiğinde Hanımlar Rehberi’nin İngilizce çevirisini göstererek, Risale-i Nurlardaki kadın aile modelini anlattık. Bediüzzaman

Hazretlerinin tesettür emrinin fıtrî olduğuna dair tespitini aktardığımızda “İran’da bu konuda şiddet uygulamıyoruz ama kadınları, başlarını nasıl bağlarlarsa bağlasınlar, örtülü görmek istiyoruz. Bunu aşıya benzetiyorum. Bir bölgede hastalık varsa,oradaki insanları hem kendi sağlıkları, hem de toplum sağlığı açısından aşılamanız gerekir. Örtünmeyi mecbur kılmamızı da böyle değerlendiriyoruz” diyerek kendi açılarından uygulamalarının mantığını anlattı.

CEZAYİR’İN İŞGALİ VE KADINLARIN ÖRTÜSÜ

Kadınların hicabı konusunda dünya çapında büyük bir siyasî oyun oynandığını, amacın örtünmeyi kaldırıp, kadınları cinsî meta hâline getirdikten sonra, İslâm toplumlarını içten çökertmek olduğunu ifade etti. Yakın tarihten Cezayir işgalini örnek verdi. Dönemin Fransa Cumhurbaşkanı, gelişen olayları kontrol edemediklerinde, “Kadınlar örtülü olduğu müddetçe, Cezayir’i ele geçiremeyiz. Kadınların örtüsü atom bombasından daha etkilidir” sözünü anlatıp, “Tarih boyunca tüm toplumlarda hükmedenler, birini aşağılamak istediklerinde, önce onun örtüsünü çıkarırlardı…” dedi. Bediüzzaman Hazretlerinin “tesettür hürriyettir” ifadesini aktardığımızda, “Beli” diyerek tasdik etti. Zaman zaman beraberindeki zatların da “mekteb-i Bediüzzaman, talebe-i Bediüzzaman” ifadeleriyle katıldıkları sohbetimiz Hamanei’nin “Hoş geldiniz, hoş geldiniz” cümleleriyle sona erdi.

HÜLASA

İran modelinde devletin kadınların kılık kıyafetine müdahalesi sosyal medyada paylaşılan videolarla protesto ediliyor. Ülkemizde de kılık kıyafet üzerine getirilen yasakların her zaman tam tersini netice verdiğini farklı şekillerde deneyimledik.

Gönülleri fethetmek her zaman en güzel yöntemdir. Genç nesillere iman hakikatlerini sevdirip nefret ettirmeyerek, müjdeleyip korkutmayarak, kolaylaştırıp zorlaştırmayarak kabulettirmekten başka bir çözüm yolu görebiliyor musunuz?

(Bizim Aile dergisinin Ağustos 2022 sayısından alınmıştır)