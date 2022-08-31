"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Hicab ve Acem kızları

Yasemin GÜLEÇYÜZ
31 Ağustos 2022, Çarşamba
İran’da çok sayıda kadın ülkede giderek sıkılaştırılan giyim yasalarına tepki olarak hem kapalı hem de kamusal alanlarda başörtüsüz fotoğraflarını ve videolarını paylaşıyor.(Kaynak:https://twitter.com/bbcturkce)

Haberde bu yıl ilki düzenlenen “Tesettür ve İffet Günü”nde kadınlara yönelik programlar yapıldığı ve başörtü takmak istemeyen hanımların tepkilerinden bahsediliyordu.

Acem hanımlarının kimisi için başörtüsünün aynen ülkemizdeki gibi sadece bir aksesuardan ibaret olduğunun şahidiydim. 2006’da İran Kültür Ataşeliğinin dâvetlisi olarak farklı medya gruplarından bir grup dergi temsilcisiyle birlikte komşumuz İran’a on günlük gezimiz olmuştu. İzlenimlerimiz seri halinde gazetemizde yayınlanmıştı. Program dâhilinde Uluslararası Tahran Kitap Fuarı’nı, gazete ve dergilerini, çocuk yayınlarını, dernek ve vakıflarını, müzelerini, camilerini ziyaret edip, basın yayın müdürleri, kültür ve turizm yetkilileriyle de görüşmüştük. Şiî kültürün hâkim olduğu, Ehl-i Beyt sevgisinin dağlara taşlara parklara kazındığı (‘Ya Ali! Ya Fatıma! Ya Hasan! Ya Hüseyin!’ yazılarını her yerde müşahede etmek mümkündü.) bu ülke ile müşterek noktalarımız çoktu.

BELÎ, TESETTÜR HÜRRİYETTİR!

Gezi akabinde İstanbul’da davet üzerine Molla Sadra Üniversitesi İslâm Felsefesi Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ayetullah Seyyid Muhammed Hamanei ile kadın ve tesettür üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. İngilizce, Farsça Risale-i Nur’ları, gazetemizi ve dergilerimizi sunup, kadın ve tesettür üzerine konuştuk. Bediüzzaman Hazretleri için, “O zatın kadınlarla ilgili fikirleri neler?” diye bir soru yönelttiğinde Hanımlar Rehberi’nin İngilizce çevirisini göstererek, Risale-i Nurlardaki kadın aile modelini anlattık. Bediüzzaman

Hazretlerinin tesettür emrinin fıtrî olduğuna dair tespitini aktardığımızda “İran’da bu konuda şiddet uygulamıyoruz ama kadınları, başlarını nasıl bağlarlarsa bağlasınlar, örtülü görmek istiyoruz. Bunu aşıya benzetiyorum. Bir bölgede hastalık varsa,oradaki insanları hem kendi sağlıkları, hem de toplum sağlığı açısından aşılamanız gerekir. Örtünmeyi mecbur kılmamızı da böyle değerlendiriyoruz” diyerek kendi açılarından uygulamalarının mantığını anlattı.

CEZAYİR’İN İŞGALİ VE KADINLARIN ÖRTÜSÜ

Kadınların hicabı konusunda dünya çapında büyük bir siyasî oyun oynandığını, amacın örtünmeyi kaldırıp, kadınları cinsî meta hâline getirdikten sonra, İslâm toplumlarını içten çökertmek olduğunu ifade etti. Yakın tarihten Cezayir işgalini örnek verdi. Dönemin Fransa Cumhurbaşkanı, gelişen olayları kontrol edemediklerinde, “Kadınlar örtülü olduğu müddetçe, Cezayir’i ele geçiremeyiz. Kadınların örtüsü atom bombasından daha etkilidir” sözünü anlatıp, “Tarih boyunca tüm toplumlarda hükmedenler, birini aşağılamak istediklerinde, önce onun örtüsünü çıkarırlardı…” dedi. Bediüzzaman Hazretlerinin “tesettür hürriyettir” ifadesini aktardığımızda, “Beli” diyerek tasdik etti. Zaman zaman beraberindeki zatların da “mekteb-i Bediüzzaman, talebe-i Bediüzzaman” ifadeleriyle katıldıkları sohbetimiz Hamanei’nin “Hoş geldiniz, hoş geldiniz” cümleleriyle sona erdi.

HÜLASA

İran modelinde devletin kadınların kılık kıyafetine müdahalesi sosyal medyada paylaşılan videolarla protesto ediliyor. Ülkemizde de kılık kıyafet üzerine getirilen yasakların her zaman tam tersini netice verdiğini farklı şekillerde deneyimledik.

Gönülleri fethetmek her zaman en güzel yöntemdir. Genç nesillere iman hakikatlerini sevdirip nefret ettirmeyerek, müjdeleyip korkutmayarak, kolaylaştırıp zorlaştırmayarak kabulettirmekten başka bir çözüm yolu görebiliyor musunuz? 

(Bizim Aile dergisinin Ağustos 2022 sayısından alınmıştır)

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan için dua ve yardım zamanı

    Azerbaycan-Ermenistan sınırı belirleniyor

    ABD Deniz Kuvvetleri: İran'ın insansız bir gemiyi ele geçirme girişimini engelledik

    Pakistan'da ölü sayısı 1162’ye yükseldi

    Antalya - Gazipaşa açıklarında deprem

    İstanbul Valiliğinden sağanak uyarısı

    EYT’liler haklarının iadesini istiyor

    Hâkim ve savcılar AKP’den adaylık peşinde

    Getirsinler, birlikte çalışalım

    Bağdat'ta neler oluyor?

    Talebimiz iyileştirme değil, kadro

    Erdoğan: Ne işsizliği ya?

    Açlık sınırı asgari ücreti yine geçti

    Denizlerde av sezonu

    386 düzensiz göçmen kurtarıldı

    2021 yılında 100 milyon insan sel, fırtına ve kuraklıktan etkilendi

    Arnavutluk'tan Thodex'in kurucusu firari Fatih Özer'e ilişkin açıklama

    TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun'da başladı

    İran: Bağdat'a uçuşlar durduruldu

    AB yeniden Ukrayna gündemiyle toplanıyor

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Yolsuzluk ve rüşvet ağı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zaferden 100 yıl sonra
    Mehmet KOVANCI

    Oku düşün ve anla
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    ''Ateist de ahireti inkâr edemez''
    Genel

    Pakistan için dua ve yardım zamanı
    Ahmet BATTAL

    Şimdiki küçüklük ve DP
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Niye dua edilsin; bunları söylediği için mi?
    Genel

    “Ölümcül hastalığı olan var mı?”
    Risale-i Nur'dan

    İhtiyarımız olmadan istihdam ediliyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.