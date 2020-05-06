Hz. Hatice’den mesaj var!

Ramazan ayının 10. günü Hz. Hatice (r.anha) Validemizin ölüm yıl dönümü. Peygamberimiz (asm) hanımının ve amcası Ebu Talib’in ard arda vefat ettiği bu yıla ‘’Hüzün Yılı’’ demişti.

‘’Sahabelerim yıldızlar gibidir. Hangisini izleseniz hakkı bulursunuz’’ sırrınca Hz. Hatice’nin (r.anha) hayatında günümüz kadın-aile problemlerine çözüm olabilecek temel esasları görebilmek mümkündür.

DONANIMLI BİR HANIM

İslâmiyetten önce Hz. Hatice (r.anha) Hanif dinine mensuptur. Yani Hz. İbrahim’in (as) tevhid dinine inanan az sayıdaki kişilerdendir. Mekke’nin önemli âlimlerinden, aynı zamanda akrabası da olan Varaka bin Nevfel’in eğitiminden geçmiştir. Aldığı bu eğitimlerle Cahiliye döneminin fitnelerinden kendini muhafaza etmiştir. Mekkeli müşrikler tarafından bile ‘’Tahire’’ lâkabıyla anılan, iffetli, şerefli, faziletli, bilgili, görgülü bir hanımdır.

Ticarî zekâsıyla da Mekke’nin sayılı iş insanlarından biridir. Peygamberimiz (asm) onu ‘’Hayrünnisa’’ ‘’Kadınların en hayırlısı’’ olarak tanımlamıştır. Hz. Hatice (r.anha) İslâm tarihindeki ilk Müslüman kadındır. Peygamberimizin (asm) ifadesiyle ‘’Cennetin dört büyük kadınından biridir.’

BİZLERE VERDİĞİ DERSLER

* Muhabbet evliliğin ve ailenin olmazsa olmaz diyebileceğimiz en önemli azığıdır. Bediüzzaman Hazretleri’nin ‘’muhib ve mahbub olmak’’ (seven ve sevilen) diye formüle ettiği bu kudsî bağın muhafazasına özen göstermek gerekir. Muhabbet evlilik ve aile kurumunun temeline konulması gereken en önemli esaslardandır.

Hz. Hatice ve Peygamberimizin (asm) evliliğinde bu hakikati çok net olarak okumak mümkündür.

* Fırtınalı zamanlarda sığınacak liman olabilmek için emniyet duymak gerekir. Hira Dağı’ndaki Hz. Cebrail ile ilk karşılaşmada Peygamberimiz (asm) azamet karşısında titremeye başlamış ve koşarak eve gelmiştir. Hz. Hatice’ye yaşadıklarını anlatarak fikrini sormuştur.

Bu durum üzerinde tefekkür edilmesi gereken çok ilginç bir tablodur. Peygamberimiz (asm) büyük âlim Varaka bin Nevfel’e, sevgili arkadaşı Hz. Ebubekir’e, değerli amcası Ebu Talib’e değil, eşine danışmıştır.

* Vefalı olmak önemlidir. Hz. Hatice (r.anha) inandığı dâvâsı için maddî manevî bütün kaynaklarını seferber etmiştir. Hz. Peygamber’e (asm) her konuda destek vermiş, yardımcı olmuştur.

Peygamberimiz de (asm) hanımının ölümünden sonra onun aziz hatırasına hürmet göstermiş, yıllar sonra bile hanımının sevgili hanım arkadaşlarına muhabbet ve hürmetle muamele etmiştir. Bu konuda Hz. Ayşe’nin (r.anha) birçok hatırası vardır.

* Hz. Hatice (r.anha) Hz. Varaka’dan aldığı dinî eğitimle kendini Cahiliye fitnelerinden muhafaza etmiştir. İffet, edep, haya, bilgi ve görgüde asırlar sonrasında bile ‘’hüsn-ü misal’’ olmuştur.

Bizler de ahirzamanın fitnelerinden muhafaza için kendimizi Kur’ân ve iman hakikatleriyle donanımlı hâle getirmeliyiz, gayret ve duâ etmeliyiz ki helâk olamayalım.

HÜLÂSA

Herşeyin sırrı inandıklarımızı ihlâsla hayatımıza aksettirmekte gizlidir.

Hz. Hatice gibi hanımlar bekleyen beyler! Peygamber ahlâklı erkekler bekleyen hanımlar!

Hayatımızı Rabbimizin rızası dairesinde hareket ederek şekillendirmeye çalışıp duâ edelim ki huzurlu olabilelim. Hepimiz önce kendi hayatımızı ihlâsla dikkatle düzenleyelim.

Gerisini Rabbimize bırakalım!