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16 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Hz. Muhammed’den (asm) özür diliyorum

Yasemin GÜLEÇYÜZ
16 Kasım 2022, Çarşamba
Geçtiğimiz günlerde bir yazımızda İngiliz müzisyen Sir John Tavener’in İslâm dini, Esma-i Hüsna üzerine fikirlerini paylaşmıştık. Bu sefer yine bir İngiliz soylusu konuğumuz.

Yazımızın başlığı İngiliz yazar ve bilim insanı Lord John Davenport’un (1832-1871) kitabının ismini taşıyor. Eser Türkçeye de yıllar içinde birkaç kez çevrilmiş. 

Batı dünyası İslâm dinine karşı olan düşmanlığı ilk defa Davenport yazdığı eserlerle yıkmıştır. Onun açtığı yolu Filozof Voltaire devam ettirmiştir. Bediüzzaman Hazretleri “İşarat’ül-İcaz” ve “Nur Çeşmesi” isimli eserinde Lord John Davenport’un İslâm ile ilgili şu tespitlerine de yer vermiştir: 

“Kur’ân’ın sayısız hususiyetleri içinde bilhassa ikisi fevkalâde mühimdir:

1- Zât-ı Kibriya’yı ifade eden âyâtın ahengindeki ulviyettir. Kur’ân-ı Kerim, beşerî zaaflardan herhangi birisini Zât-ı Kibriya’ya isnaddan münezzehtir.

2- Kur’ân—başından sonuna kadar—gayr-ı beliğ, gayr-ı ahlâkî, yahut terbiyeye muhalif fikirlerden, cümlelerden ve hikâyelerden tamamen münezzehtir.

Hâlbuki bütün bu nakîsalar, Hıristiyanların ellerindeki muharref kitab-ı mukaddeste mebzuliyetle vardır.”   

John Davenport kendisinin Müslüman oluşunu bakın nasıl anlatıyor:

MEKKE’NİN FETHİ VE AFFEDİCİLİK

“Ben bir tarihçiydim. Her şeyi incelediğim gibi İslâm’ı ve Hz. Muhammed’i de (asm) inceledim. Bu çalışmamı ilmî olarak yaptım ve çocukluğundan başladım. Gerçekten tertemiz bir çocukluğu var. Gençlik döneminde herkesin örnek gösterdiği ve herkesin ‘el-Emîn’ dediği güvenilir bir insan. Vahiy dönemine ve diğer olaylara baktım ve bunlar üstün bir insanın özellikleri dedim. Ancak bu son peygamberdir, diyemedim. Ne zaman ki Mekke’nin fethini incelemeye başladım, o zaman işin rengi değişti. Mekke’nin fethi hakkında yazılmış en güzel kitaplardan birinin adı “İzzus Sacide” yani “Secdedeki İzzet”tir. Mekke’nin fethiyle Müslümanlar tarafından en büyük zafer kazanılmışken ve kendisine en büyük zulümleri yapan insanların hepsi teslim olmuş tir tir titrerken, Efendimiz intikamla hareket etmedi. Hatta Uhud Savaşı’nda kendi öz amcası Hz. Hamza’nın ciğerini çiğneyen insanı bile affetti.

İşte böylesi muazzam bir olayı gördüğüm zaman titremeye başladım. Peki, bütün bunlardan sonra ne yapacak? diye baktığım zaman bir de gördüm ki yine Medine’ye döndü ve yine arpa ekmeği yiyerek, hasırın üzerinde yaşamaya başladı. Bunların hepsini normal insanlar yapar, ama bu zaferi kazandıktan sonra sade hayatına tekrar dönmek ancak büyük bir peygamberin ahlâkı olabilir, dedim ve koşarak secdeye kapandım. Müslüman oldum”. (www.hüriradegazetesi.com)

HÜLASA

Davenport sizce de, Bediüzzaman Hazretlerinin tanımladığı “İngiltere’nin Kur’an’ın kabulüne çalışan meşhur hatipleri” kapsamına girmiyor mu?

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