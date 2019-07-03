"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İki medeniyet iki kadın modeli

Yasemin GÜLEÇYÜZ
03 Temmuz 2019, Çarşamba
İnsan kadın olsun, erkek olsun her şeyi öğrenmeye muhtaçtır.

Bir kuş ya da kedi yavrusu gibi değildir. Hayvan dünyaya geldiği vakit kısa sürede her şeyi biliyormuşçasına hareket eder. Zira onun vazifesi ilim öğrenmek değil, fıtrî ibadetini yapmaktır. 

İnsan ise dünyaya geldiğinde her şeyi öğrenmeye muhtaç ve cahildir. Zararı faydayı öğrenmesi, hayatını idame edebilmesi uzun yıllar alır. Çünkü insan kadın olsun erkek olsun dünyaya ilim öğrenmek, duâ ve ibadet için gönderilmiştir. (Bediüzzaman Hazretleri 23. Söz’ün Dördüncü Nokta’sında bu sırrı detayı ile muhteşem bir şekilde izah eder.) 

MADDECİ MEDENİYETİN SÜPER KADIN MODELİ

Materyalist Batı Medeniyeti’nin menfî esasları sebebiyle, kadının artan bilgi ve tahsili ne kendisine, ne de topluma netice itibariyle müsbet bir katkı sağlamaz. Sistemi  ayakta tutabilmek için makine gibi çalışmalı, buna rağmen kozmetiğini, modasını ihmal etmemeli göze hoş görünmelidir. Evin ve çocukların, eşin sorumlulukları da unutulmamalıdır. Bu süper kadın beklentisi kadın için de, ailesi için de, toplum için de yıpratıcıdır. 

Sefih Batı Medeniyeti’nin var oluş, hayat ve ilim hakkındaki görüşü materyalisttir. ‘Kadının ‘Ayakları üstünde durmak, kimseye muhtaç olmamak’’ gibi maddî beklentiler üzerine kurduğu tahsil hayatı   sebep sonuç ilişkilerine dayanır. Kadın hangi ilim dalına çalışırsa çalışsın, eğer materyalist bir anlayışla yaklaşıyorsa, öğrendiği ilimlerin Rabbi ile bağını kuramıyorsa  temel sorulara cevap veremeyeceği için, öğrendiği bilgiler onu hakikatin aydınlığından uzaklaştırıp abesiyet ve boşluğun karanlığına götürür. 

İSLÂM MEDENİYETİNİN NURANÎ KADIN MODELLERİ

 İslâm Medeniyeti’nde ise tam aksi geçerlidir. Kadının eğitim ve öğrenimi, çocuğuna öğreteceği şeylerle sınırlı değildir. Öncelikle bir kul olarak Rabbini tanımak, O’na daha yakın olmak, rızasına uygun hareket etmek hedefi ile hareket eder. Kendi fıtratına uygun ilimleri tahsil ederken hedefi bu olduğunda öğrendiği bilgilerin Rabbi ile bağını kurar. Öğrendiği her bilgi onu Rabbine götürür, imanını ziyadeleştirir. Bilgileri hikmete dönüşür, nuranîleşir. Huzur bulur. Son nefese kadar devam eden bir süreçtir bu.  Kadın böylelikle çocukları, ailesi ve toplumu için de bir ışık kaynağı haline gelir.

Karanlıkları delen ışığı asırlar sonrasına ulaşır.

HÜLÂSA

Misal mi istersiniz? Asr-ı Saadetin Sahabe hanımları buna en güzel örnektir.

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zamlar bunaltıyor

    İsrail'deki protestolarda 47 polis yaralandı

    Whatsapp sağlığa yararlı mı?

    Bütçe açığı, resmî hedefin 2 katı olacak

    Mültecilere yönelik nefret söylemi çok tehlikeli

    İsrail yangını körüklüyor

    1,5 milyon sığınmacıya yer yok

    Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşlarının greviyle ilgili açıklama

    Rus araştırma gemisindeki yangında 14 denizci öldü
    📷

    Günün merhamet haberi Bingöl'den

    İklim değişikliği ekmeği de vuracak

    Saray ödeneğinin iki katını harcadı

    Madımak’ın acısı hâlâ taze

    Demokratlık birleştirdi

    Kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz

    Hafter'e bağlı güçlerin elinden çıkan silahlara ilişkin önemli gelişme

    Tek Özgür Basın Koalisyonu'ndan Cemal Kaşıkçı vurgusu

    İran'a çağrı: Duygularınıza yenilmeyin

    Irak'ın kuzeyine hava harekatı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ergenekon dersleri
    Genel

    Zamlar bunaltıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Partilerin, hükûmetlerin ömür müddeti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdil YILDIRIM

    Mahkûmlar karanlığa mahkûm olmasın
    Sebahattin YAŞAR

    Helâl dairesi ve düğünlerimiz
    Mustafa ORAL

    Hazret-i Hatice bütün kadınlara rehberdir
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân âyetlerinin tazeliği
    Cevher İLHAN

    “S-400 yaptırımları” muamması
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İki medeniyet iki kadın modeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.