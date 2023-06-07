Kadın ve gençlik

Bediüzzaman Hazretleri Hanımlar Rehberinin telif sebebini ‘günümüzde kadınların gençlerden daha ziyade rehbere muhtaç olması’ hakikati ile açıklar.

İlginçtir bu hafta içinde birbiri ardından organize edilen iki güzel faaliyet de kadın ve gençler üzerineydi.

KADIN

Kuzey Marmara Hanımlar Uhuvvet Buluşması ‘Kadın’ konusu üzerineydi. 3 Haziran Cumartesi günü Tekirdağ’da Erdoğan Orhan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa çevre illerden hanımlar da dinleyici olarak iştirak ettiler.

Halime Dursun'un açış konuşmasının ardından Zülal Destancı ‘Kadın ve Sosyal Hayat’, Dolunay Coşkun ‘Kadın ve Çalışma Hayatı’, Nuriye Abut ‘Kadın ve Hizmet Hayatı’, Melike Çankırı ‘Kadın ve Aile Hayatı’ üzerine yaptıkları çalışmaları sundular.

Programın ikinci oturumunda ise Hatice Avşar ‘Kadında Şefkat Duygusunun İnkişafı Aile ve Hizmet Hayatına Yansıması’ konulu sunumunu yaptı. Nuran Morgül ibretli hizmet hatıralarından kesitler sundu.

Değerli arkadaşlarımızın yaptığı bu sunumların metinlerini dergilerimizde makale ve gazetemizde daha geniş bir haber olarak önümüzdeki günlerde okuruz.

GENÇLİK

4 Haziran Pazar günü İstanbul Yeni Asya Vakfında gerçekleştirilen panelin konusu ise ‘Gençlik’ üzerineydi. Yıl içinde de gençlik seminerleri dizisi şeklinde organize edilen program bu panelle taçlanmış oldu.

Sunuculuğunu Gülnur Tercan, açış konuşmasını Ayşenur Yaşar’ın yaptığı programda salonda ve online zoom yayınında dinleyici katılımı yoğundu.

Moderatörlüğünü Zeynep Aksoy Özbey’in yaptığı panelde Nesibe Ersoylu ‘Gençliğin Değerleri’, Şeyma Coşkun ‘İfsat Komiteleri ve Gençliğin Maruz Kaldığı Tehlikeler’, Nuriye Sultan Kostak ise ‘Ruhun Yaralarına Risale-i Nur’dan Merhemler’ konularını sundular.

Program yıl içinde seminerler dizisinde vazife alanlara plaket takdimi ile bitti.

Programda Yeni Asya Neşriyatımızdan kitap yayınlarının satıldığı ve gıda kermesinin, çay-kahve ikramlarının yapıldığı stantlar da ilgi gördü.

HÜLASA

‘Faaliyette lezzet var’ hakikatinin gerçekleştiği bu tarz umuma açık programlar dinleyicilerin iç dünyalarında farklı pencereler açılmasına vesile olduğu gibi dostlarla muhabbete ve farklı kişilere ulaşmaya da vesile oluyor. Bu tür organizelere iştirak ederek destek vermek gerek.

Programların organizesinde emeği geçen tüm kardeşlerimizi tebrik ediyoruz.