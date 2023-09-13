Kur’an-ı Kerim’in mucize oluşunun bu asırdaki delillerinden biri Risale-i Nur Külliyatıdır.

Bediüzzaman Hazretleri Emirdağ Lahikası isimli eserinde hanım olarak her zaman ilgimi çeken şu tespitte, “Kadınlar ve çocuklar Risale-i Nur’un fıtri talebeleridir” der. Küçük yaşta iman dersi almayan çocukların sonra iman ve İslam esaslarını almakta gayrimüslim gibi zorlanacağını belirtir.

Dünyadan ürkmüş ya da küsmüş kadınların da özellikle bir derece yaşlıysa hakiki manevi bir gıda gibi Risale-i Nurdan istifade ettiğini belirtir. Çünkü Risale-i Nur’un dört esasından biri Rahim isminden akseden şefkattir. “Kadınların da en esaslı hassaları ve fıtrî vazifelerinin mayası, şefkattir” der.

Gerçekten de şefkat duygusu, toplum hayatında iman hizmetine talip olanların hususan kadınların hemcinslerine ve çocuklara ulaşmasının anahtarıdır. Hızlı bir menfaat koşuşturmasının yaşandığı modern zamanlarda(!) iksir gibi tesirlidir.

O KUR’AN OKUMASIN!

Yazıya Bediüzzaman’ın yukarıdaki tespitiyle başlamamın nedeni Siyer-i Nebi’de Hz. Ebubekir (ra) ile ilgili okuduğum ve etkilendiğim bir olay: Peygamberimizden (asm) izin alarak Habeşistan’a hicret etmeye niyetlenen Hz. Ebubekir’e (ra) müşrik dostlarından biri, “Senin gibi değerli biri memleketinden çıkmamalı, çıkarılmamalı. Ben seni himayeme alırım. Sana dokunamazlar” der. Müşrikler yapılan teklifi kabul ederler. Yalnız şartları vardır: Ebubekir namazını, ibadetini, Kur’an okumalarını evinde yapacaktır: “Açıktan Kur’an okumasın. Biz kadınlarımız ve çocuklarımızın dinimizden çıkmasını istemiyoruz” derler. Hz. Ebubekir (ra) şartları kabul eder. Evinden dışarı çıkmadan namazını, ibadetlerini yapar. Evinin avlusunda ağlayarak Kur’an okur. Ne zaman Kur’an okusa kadınlar ve çocuklar yine evinin yakınına gelerek onun okuduğu Kur’an’ı dinlerler. Bu durumdan yine hoşnut olmayan müşrikler himaye eden zatı ikaz ederler. O da Hz. Ebubekir’i ikaz eder. Hz. Ebubekir (ra): “Himayeni sana iade ediyor, Allah’ın himayesine razı oluyorum” der.

Bu hadisede Hz. Ebubekir’in (ra) Hakk’a teslimiyeti kadar, kadın ve çocukların okunan Kur’an’ı ısrarla dinlemek istemeleri de çok ibretlidir!

KADIN KALBİ

Hakikatler ruha hoş gelir, kalbe de yapışır. Hele de kadınların kalbine! Bediüzzaman Hazretleri bu sırrı şöyle açıklar: “...Kadınlar fıtraten zaife ve hassas ve şefkatli olmalarından, herkesten ziyade dindeki teselli ve nura muhtaç olduğu gibi; herkesten ziyade fıtratlarında fedakârâne şefkat cihetiyle, dinde bulduğu nihayetsiz şefkatperverâne bir nur-u teselli ve iltifat-ı merhamet-i Rahman ve nokta-i istinad ve nokta-i istimdada ihtiyacı var. Tam sebat etmek, fıtratlarının muktezasıdır. Onun için, bu zamanda o hâcâtı tam yerine getiren Risale-i Nur, herşeyden ziyade onların ruhlarına hoş geliyor ve kalblerine yapışıyor.”

HÜLASA

Rabbimizi bize tanıtan üç külli muarrifin dördüncüsü olan vicdan hakikatlere mıknatıs gibi yakınlaşır yapışır: “Vicdandaki incizab ve cezbe, bir hakikat-i cazibedarın cezbiyledir.”