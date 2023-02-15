Kâinat sarayında yankılanan İlahî emirler

Kur’an’da zelzele anlamına gelen Zilzal bir surenin ismidir.

Sure depremin sadece jeolojik bir hadisenin tabii sonucu olmadığını, depremlerin Allah’ın emriyle gerçekleştiğini anlatmaktadır. Depremler Allah’ın irade ettiği belirli bir tarihte ve sürede, sayısız hikmetlerle gerçekleşir. O hikmetli ve merhametlidir!

Varlık alemi belli bir nizam ve düzen üzerine yaratılmıştır. Her bir ilim varlık âlemindeki bu düzen ve intizamı formül haline getirir. Fizik, kimya, mühendislik, tıp, jeoloji, astronomi, elektrik ilimleri sayısız formüllerle düzen ve intizamı anlatır. Saat gibi düzenli bir akışın hakim olduğu varlık âleminde toprak, hava ya da su alemindeki olaylar gerçekleşen ya da kısa bir zaman sonra gerçekleşecek olan bir takım hadiselerin habercisi ya da neticesi olabilir. Kur’an’da yer alan peygamber kıssalarında bunun örneklerini görmek mümkündür.

SARAY SAHİBİ VE ELÇİLERİ-MİSAFİRLER

Kâinat sarayının Sahibi, toprak, hava, su, ses.. unsurlarını bir ceza biçimi olarak kullanabilmektedir. Nasıl ki bir sarayda girilmemesi, dokunulmaması, içilmemesi, basılmaması gereken bazı düğmeler ve mekanlara uyarı işareti ve cezalandırmaya dair bilgilere yer veriliyorsa varlık âleminde de uyulması ve yapılmaması gereken kurallar Kur’an’da belirtilmiştir. (Nübüvvet müessesesinin varlık sebebi de ikaz ve tebliğdir). İnsanların eğitim sisteminde bile ceza ve mükafat önemli bir metottur. İlahi sistemde de sevap-günah, cennet cehennem şeklinde şekillenmiş ve bildirilmiştir. İnsanlık tarihi boyunca cezalandırılan kavimler Kur’an kıssalarında yer aldığı gibi, müzelerde sergilenmekte, arkeolojik kazılarda ortaya çıkmaktadır.

Toprak, hava, su unsurları emir ile hareket ederler. Kâinat sarayının Sahibi kimi zaman bu unsurları adeta bir kamçı gibi kullanır. Tarihte ve günümüzde bunun sayısız örnekleri vardır. On ilimizi etkileyen zelzele hadisesinde de hepimizin kusurları günahları gadab-ı İlahiyi celbetmiştir. İnsanları ikaz etmek için bazen kasırga, sel, kuraklık, bazen pahalılık, şiddetli kış, salgın hastalık, kıtlık, savaş sebep olabilmektedir. Sultanın izzeti ve azameti hepsinin birer perde olmasını ister.

Saray misafirlerinin bazısı bu ikazların Sultandan geldiğini anlayıp hatalarını düzeltmeye gayret ederken, bazıları da devekuşu gibi başına gömüp bu İlahi ikazları sarayın tabii işleyişi olarak ifade edebilmektedir. Tabiat Risalesi’nde ifade edildiği gibi, “tabiat , sebebler yapıyor, kendine kendine oluyor” cümleleri tevhid anlayışına zıt “dehşetli kelimeler”dir... Ehl-i iman bile bu kelimeleri bilmeyerek kullanabilmektedir. O yüzden tövbe istiğfar, dua tevekkül dilimizden, kalbimizden eksik olmamalıdır.

HÜLASA

Rabbimiz bize eşyanın hakikati olan isimlerini göstersin. Bizi kendi nefsine zulmedenlerden eylemesin. Kusurlarımızı affetsin, dualarımızı, ibadetlerimizi, tövbelerimizi kabul etsin. Taşıyamayacağımız yükler yüklemesin!

Depremde ölen kardeşlerimize rahmet, geride kalanlara sabr-ı cemil duâsıyla!