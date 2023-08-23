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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Kanaat ve iktisat fıtrîdir

Yasemin GÜLEÇYÜZ
23 Ağustos 2023, Çarşamba
Günümüz toplumlarının ahlaki- vicdani değerlerden uzaklaşmasının getirdiği yozlaşma eğitimden ekonomiye aklımıza gelen her alanda tüm insanlığı tehdit etmektedir.

Müslümanlar da tehlikenin dışında değildir. Bu türlü çeşit manevi hastalıkların temelinde iman zayıflığı vardır. İslam toplumları da etkilenmektedir. (Hazza dayalı aşırı tüketim ve israf salgın marazlardan biridir.)

İnsanın Allah ile irtibatını koparan, ahlaksızlığa neden olan bu manevi hastalıklar ancak yaradılış vazifesine uygun bir hayat modeli ile tedavi edilebilir. Bu da ancak dini değerlerin günlük hayata yeniden aktarılması yaşanmasıyla mümkündür.

HAZZA DAYALI TÜKETİM İÇİN NE DEDİLER?

İsraf herşeyden önce fıtri bir hayat tarzı değildir. 

Aşırı ve lüks tüketimin fertler üzerindeki etkisini tarih boyunca mütefekkirler farklı şekillerde ifade etmişlerdir. Bir kısmını hatırlayalım:

Milattan önce 427- 347 arasında yaşayan, dünyada üniversite düzeyindeki ilk kurumlardan olan Akademi’nin kurucusu ünlü filozof Platon ya da aşina olduğumuz adıyla Eflatun ‘’Unutmayın, amacınız hayatta en çok şeye sahip olmak değil, en az şeye ihtiyaç duymak olmalıdır’’ diyerek ihtiyaç kavramını sorgular.

Roma İmparatoru Marcus Aurelius da ‘’Mutlu bir hayat için çok az şeye ihtiyaç var’’ diyerek mutluluğun kaynağının aşırı tüketimde olmadığını belirtmiştir.

Ünlü edebiyatçı yazar Victor Hugo ‘’Zorluk adam eder, bolluk hayvan eder’’ diyerek kabiliyetlerin zor şartlar altında hızla inkişaf ettiğini anlatır.

Eski Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı (2001-2002 yılları arasında) Kishore Mahbubani, günümüz lüks tüketim anlayışını şu sözlerle tanımlar: ‘’Modern insan sadece beslenmeyi bilen yırtıcı bir hayvan gibi. İnsanın aleme ilgisi kayboldu. Şimdilik bir toprak solucanı gibi büyüyor, toprak yutuyor, sonra arkasında pek çok atık bırakıyor. Bir gün hepsini yediği için toprak kaybolursa buna şaşırmayalım.’

BEDİÜZZAMAN’DAN REÇETELER

Bediüzzaman Hazretlerinin telif ettiği Risale-i Nur Külliyatı insanlık aleminin boğuştuğu tüm manevi hastalıkları tedavi edebilecek özelliklere sahiptir. İsraf hastalığı da bunlardan biridir. Risale-i Nur Külliyatında israf kelimesi çoğu yerde ‘’medeniyet-i hazıra, dünyevileşme’’ kavramları ile birlikte zikredilir. 

Bediüzzaman, israf kavramını izah ederken kişinin kazandığından fazlasını harcamasının onurunu, şerefini kaybedecek noktaya getirebileceğinden bahseder. Bu durum elbette birçok sosyal problemi doğurmaktadır. Sefih medeniyet insanlığı fakirleştirmekte zulümlere, haram kazançlara sevk etmekte, onur ve haysiyetini zedelemektedir.

‘’Eskiden ekser İslam aç değildi, tereffühe ihtiyar vardı. Şimdi açtır, telezzüze ihtiyar yoktur’’ ifadeleriyle Müslümanların tüketim alışkanlıklarını tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini veciz olarak ifade eder.

Bu açıdan bakıldığında Bediüzzaman Hazretlerinin telifi olan İktisat -Şükür Risaleleri ve vefatından önce tüm Nur Talebelerine verdiği en son ders altın formüller ihtiva eder. 

HÜLASA

Bediüzzaman insanı hayvanileştiren sefih medeniyetin tüketim anlayışına karşı Talebelerine fazilet medeniyetine layık şu nasihati verir: 

‘’Evet, her tarafta, bu derd-i maişet herkesi sarsıyor. Ehl-i dalâlet, bundan istifade eder; ehl-i diyanet de kendini mâzur bilir, “Zarurettir, ne yapalım?” der. Demek ki Risale-i Nur Şakirdleri bu açlık ve zaruret musibetine karşı yine Nurla mukabele etmeli. Her şakirdin vazifesi, yalnız kendi imanını kurtarmak değil, belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir. O da hizmete ciddî devam ile olur.’’ (Kastamonu Lahikası)

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