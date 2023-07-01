Kütahya'da bir uhuvvet buluşması

Kurban Bayramı öncesinde Kütahya şefkat kahramanlarının daveti üzerine okuma programlarına iştirak ettim. Böyle fırsatları hep ‘’İlahi bir lütuf’’ olarak değerlendiriyorum.

Sabah saat 11 de başlayıp saat 16’da sona eren beş günlük öyle güzel bir okuma planı yapmışlar ki son üç gün için vazife aldığım programdan kendi adıma gerçekten çok istifade ettim. Hizmet Rehberi, Lahikalar, seminerler, aşirler, çay-kahve molaları ve ikramları ile ‘’helal daire keyfe kafidir’’ düsturunun canlı bir misaliydi program. Hanımlar belli ki önceden istişarelerinde en ince detaya kadar aksamadan işleyen bir vazife taksimi yapmışlar. Saatinde başlayıp saatinde biten buna rağmen herşeyin tamamlanıp yarım kalmadığı özel okumalar, dersler, seminerler, ikramlar, sohbetler…

Programın son günü Eskişehir, Afyon, Uşak, Tavşanlı’dan da kardeşlerimiz iştirak edince uhuvvet buluşması gibi bir ortam oluştu. Özlem gidermek güzeldi. Bu arada Neşriyat Komisyonundaki hanımların arı gibi çalıştığını da ifade edelim.

TARİHİ KÖKLER

Kısa bir şehir turu bile yaptık. Eşimin Kütahyalı oluşu nedeniyle aile büyüklerini ziyaret için onlarca kez gittiğim şehir bu kez çok farklı bir yüzünü gösterdi: Haziran ayında iğde çiçeklerinin kokuları hakimdi. Komşusu Eskişehir kadar olmasa da değişmiş gelişmişti.

Camiler ah o camiler, çeşmeler, türbeler, tarihi Germiyan evleri, mescidler şehrin derin tarihi köklerinden haber veriyorlardı.

Beylikler döneminde Germiyan Beyliğine bağlı olan Kütahya’yı Osmanlı güç kullanarak almamış. Aslında bir çehiz hediyesi! Osmanlı ile ilişkilerini geliştirmek isteyen Germiyan beyi kızını Yıldırım Beyazıd ile evlendirirken Kütahya, Tavşanlı ve çevresini çeyiz olarak sunuyor.

Mevlana Celaleddin’in torununun gelip yerleştiği Kütahya’da tarih boyunca Mevlevilik hakim olmuş… Dönenler Cami bunun bir örneği.

Bununla birlikte şehir adeta İslami ekollerin yer yer boy gösterdiği bir sahne gibi olmuş:

Sözgelimi ‘’Gaybi Efendi’’ (asıl ismi unutulup hep lakabı ile anılmış) türbe ziyaretinde onun Muhiddin Arabi Hazretlerine intisap ettiğini öğreniyoruz. Anlaşılamadığından halk tarafından bir dönem mülhidlik ve zındıklıkla itham edilen bu zat hayatının sonlarına doğru yanlışı izale etmek için eserler yazmış. Tasavvuf şiirinin önde gelen isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor ve kullandığı Türkçe ile Yunus Emre takipçileri arasında sayılıyor.

Risale-i Nur’da hakikati çok net izah edilen ’’La meşhude illa Hu’’ mesleğini halka anlatmak zor olduğundan Arabi Hazretleri bile ‘Bizden olmayan eserlerimizi okumasın’ demiş. Gaybi Efendi mülhid ve zındık olmadığını halka anlatmak için zorlanıp epeyce çaba sarf etmiş…

Takvacılar Camii ise çok ilginç mimariye sahip. İstanbul fethinden yıllar önce yapılmış. İç tasarımı ile İstanbul Fatih’teki Zeyrek Camiini hatırlatıyor. Haremlik- Selamlık bölümünün bu kadar orjinal şekilde birbirinden ayrıldığı başka bir Cami görmedim desem yeridir. Diğer bir ilginç yönü ise her Perşembe ikindi namazı akabinde duası yapılan haftalık Kur’an hatimleri. Hatim defterine aldığınız cüzü yazıyor Perşembe gününe kadar bitiriyorsunuz. Bir cüz aldım.

HÜLASA

‘’Nereye odaklanırsan onu fark edersin’’ dersini aldığım Kütahya ziyaretinde tarih perdeleri arkasından birkaç simayı ve hakikati farkettim. Gaybi Efendi, Molla Bey Mehmed Efendi, Paşam Sultan, Mesudiye Camii… Bunlardan sadece birkaçı.

Ahenkle uyum içinde Risale-i Nur derslerine çalışan, okuma programını en ince detaylarına kadar planlayan Kütahya şefkat kahramanı kardeşlerimi tebrik ve dua ediyorum.

Meşhur seyyah Evliya Çelebi’nin de Kütahyalı olduğunu hatırlayıp yolunuzu bu şehre düşürün. Bakalım siz neler keşfedeceksiniz?