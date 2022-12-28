Millî şairimiz ve Müslüman kadın

Ülkemizin gündeminden düşmeyen Müslüman kadının kimliği tartışmalarının yaklaşık iki yüz yıllık bir tarihçesi vardır.

İslâm’da kadın hakları Tanzimat Fermanı’nın ilânından sonra, Osmanlı devletinde aydınlar arasında hayli hararetli fikrî tartışmalara sebep olan temel konulardan biridir.

Bu aydınlardan biri de Mehmet Akif Ersoy’dur.

İstiklâl Marşı’nın yazarı olmasından dolayı “Millî Şairimiz” olarak da bildiğimiz Mehmet Akif’in İslâm’da kadının hakları ile ilgili duygularını şiirlerinin satır aralarında sıkça görmek mümkündür. Hatta Müslüman kadın konusunda Mısır’da yayınlanan bir kitabın çevirisini de yapmıştır. (Malumunuz Mısır tarih boyunca her zaman kültür ve eğitim konularında gayretlidir.) Bu kitap yirminci asrın başında İslâm âleminde kadın hakları tartışmalarına ayna tutması açısından ilginçtir.

MISIR’DA İSLÂM’DA KADIN HAKLARI TARTIŞMALARI…

Mısırlı âlim Muhammed Ferid Vecdî (Müslüman Kadını) “el-Mer’etü’l-Müslime” isimli kitabını 1902 yılında yazar. Mehmet Akif kitabı dilimize tercüme eder. Eser önce “Sırat-ı Müstakim” dergisinin sayfalarında dizi olarak neşredilir, ardından kitaplaştırılır.

Kitabın önsözünde şunları söyler:

“Müslüman kadınların erkekten kaçmasını Batılılar öteden beri dillerine dolamış iken son zamanlarda bu âdet Şarklıların da hoşuna gitmeye başladı. Bizim kadınlarımız da Batılı kadınlar gibi olsa, erkeklerle bir arada yaşasa, evlerde kapanıp kalmasa da sanayi ve üretime katılsa gibi temenniler birçok ağızdan işitilir oldu…

“Vaktiyle Mısır’da da aynı mesele meydana çıkmış, tesettürün lehinde ve aleyhinde yazılar yazılmıştı. Biz o zaman Ferid Vecdi’nin müdafaasını görüp tercüme etmiştik. Yalnız matbuatımızın hâli o zaman böyle içtimaî bir eseri yayınlamaya müsait olmadığından hürriyet devrinin gelişini beklemiştik…”

ÖZLEMLE BEKLENEN HÜRRİYET

Akif’in önsöz yazısında belirttiği “özlemle beklediği hürriyet devri”nde hiç beklemediği değişim rüzgârları onu Mısır’a savurur. Son yıllarını orada vatan hasreti içinde geçirir. Hastalığı ülkeye geri dönmesine vesile olsa da kısa bir süre sonra vefat eder. (1936)

Hiçbir devlet yetkilisinin katılmadığı cenazeyi üniversite talebeleri kaldırır.

HÜLASA

Satırlarımızı onun dizeleriyle bitirelim.

“Kızımın iffeti batmakta rezilin gözüne…

Acırım tükrüğe billâhi tükürsem yüzüne

Demiş olsaydı eğer ‘Kızlara mektep lâzım,

Şu kadar vermelisin’ kahrolayım kaçmazdım.

Elverir sardığımız bunları halkın başına

Ben mezarımda huzur istiyorum, anladın a!” (Safahat, Süleymaniye Kürsüsü’nden.)

Onu rahmetle yad ediyoruz…