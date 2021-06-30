Mümine Güneş Abla...

1980’li yıllarda yayınlarımızdan makalelerini zevkle takip ettiğim bir isimdi Mümine Abla.

O yıllarda İstanbul Beyazıt’ta bulunan hanım dersanemize sevgili kızı Elifnur ile birlikte geldiklerinde ablalarımız tanıştırmışlardı onu bizlere. Neşeli, lâtif şakalarıyla gülen ve güldüren, ışıl ışıl gözleriyle size baktığında içinizi okuyor hissi uyandıran zarif bir Nur Talebesiydi Mümine Abla…

MÜTEFEKKİR, ŞAİR, YAZAR

Bizim Aile Dergisi çıkmaya başladığında ilk yıllardan itibaren bize her daim yardım elini aksatmaksızın uzatan fedakâr bir “hüsn-ü misal”di. Hemen her sayımızda çalışmalarıyla destek verirdi. (Temmuz 2021 sayımızda da bir çalışmasını okuyacaksınız) Bir dönem radyo programları yaptığını hatırlıyorum. 90’lı yılların gözde iletişim vasıtası faks ile çalışmalarını gönderir “Radyo programımın metinleri bu yazılar aynı zamanda. Net çıkmayan yerler varsa konuşalım” diyerek yazıların takibini yapardı. 2000’li yıllarda bilgisayarda mail ile gönderiyordu çalışmalarını.

Yazılarını daktilo ile yazsa da, sonraki yıllarda faks ve mail ile gönderse de hiç değişmeyen bir titiz çalışma tarzı vardı Mümine Ablanın: Yazıların ulaşıp ulaşmadığı, okunmayan yerlerin tesbiti, düzeltilmesi, dergi aboneliğinde posta aksamalarından dolayı eline geçmeyen sayılar gibi neşriyat hayatında sık karşılaşılan problemleri telefonla söyler ve çözüm için mutlaka takibini yapardı. Her telefon konuşması da çok güzel duâlarla noktalanırdı. Sanırım beni en çok etkileyen yönlerinden biri de buydu.

Dergimizde yayınlanan yazılarının kitaplaştırılması üzerine bir çalışmamız olmuştu. Yazıların büyük bir bölümünü toparlayıp kitap için gözden geçirmek üzere kendisine göndermiştik. Önce makalelerini bir dosya halinde 2011 yılında, akabinde hikâyelerini başka bir dosya halinde 2018 Mart ayında kendisine ulaştırmıştık. Bu arada Mümine Güneş’in çok değerli bir şaire olduğunu da ekleyelim. Bizim Aile Dergimizin arşivinde onun imzasını taşıyan bir dolu şiir var. (Not: “Şefkat Kahramanları” isimli kitabımızın “Önsöz” kısmında talebimiz üzerine bizi kırmamış değerli kalemiyle katkıda bulunmuştu.)

Bu çalışmaların kitaplaştırılarak yayınlanması, “hüsn-ü misal” bir model hanımefendinin “sadâka-i cariye”si olarak onun adına hizmetlere devam edecektir diye düşünüyoruz…

Genişletilmiş bir neşriyat toplantısında konuşma yapan değerli eşi Ramazan Çakır Ağabeyin Mümine Ablanın yazılarından bahsederken çok üzgün olduğunu fark edince onu arayıp “Ablacım nasılsınız? Ramazan Abi üzgün bir şekilde sizin yazılardan bahsedince sesinizi duymak istedim” dediğimde gülümsemiş “Çok iyiyim Elhamdülillah! Ağır bir eşya kaldırdım onun etkisi galiba biraz halsizleştim. Ramazan Beyle öyle hatıralarımız var ki çok şeyler yaşadık birlikte. Hatırlamıştır” diyerek yine güzel duâlarla bitirmişti konuşmasını.

Ardından geçtiğimiz aylarda evlâtlarından gelen bir maille rahatsızlandığını, hastaneye kaldırıldığını öğrenince, değerli hanım kardeşlerimizle bir duâ zinciri oluşturup şifa dilemiştik Rabbimizden. Duâlarımız meğer ahireti için imiş…

Dergimiz için gönderdiği yazılarında her mailinde isimleri bulunan değerli eşi Ramazan Çakır Ağabeyimize, sevgili kızı Elifnur’a, İbrahim, Yusuf ve Mehmet kardeşlerimize taziyetlerimizi sunuyoruz.