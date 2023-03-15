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15 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Normal şartlara dönmek mümkün mü? Yeni normal mi?

Yasemin GÜLEÇYÜZ
15 Mart 2023, Çarşamba
“Herşey akıp gidiyor. Değişmeyen tek şey değişim’’ düsturu antik çağlardan beri çoğu düşünürün benimsediği bir hakikat olmuş.

Tüm semavi kitaplar, peygamberler de akıp giden varlık aleminin yok olmadığını başka alemde toplandığını söyler. Görünüp, gözden kaybolan her varlığın başka bir alemde iyi ve kötü, hayır ve şer olarak ebedileştiğini, insanın varlık alemine Sahibini tanımak ibadet itaat etmek için gönderildiğini, Cennetin ve Cehennemin vücudunu haber verip ikaz ederler.

ALEM KİTABINDAN SAYFALAR

Her an yeniden yeniye yazılır alem sayfasında harfler kelimeler manalar…

Yazıp silinen yeniden düzenlenen bir defterin sayfaları gibi varlık alemi hiçten yoktan yazılıp görünen aleme gönderilir, okunmayı anlaşılmayı bekler. Alemi kitap gibi zengin manalarla donatarak yazan Zat şükür cümleleri ile takdir edilmeyi ister. Bunu elçileri olan peygamberler, onlara verdiği fermanlar ve alem sarayı alem kitabındaki düzen ve intizamla da bildirir. 

‘’Hiç şükretmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz? Hiç akletmez misiniz? Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?’’ tarzındaki cümlelerin Kur’an’da sıkça geçmesi ibretlidir. Peygamberimizin (asm) verilen nimetleri farkedip şükür ibadet yönünden ne kadar hassas olduğunu şu duasından da anlayabiliriz: “Allah’ım! Verdiğin nimetin zeval bulmasından, bahşettiğin sağlık ve afiyetin sırt çevirmesinden, aniden vereceğin cezadan ve her çeşit gazabından kuşkusuz Sana sığınırım.”

Af dileme anlamına gelen tövbe, istiğfar, dua ve tevekkül konusunda da Peygamberimiz (asm) örnektir.

TEKRARI YOK ZAMANIN

Yaşadığımız küçük kıyamet misali deprem imtihanından alacağımız maddi manevi öyle büyük dersler var ki! Mühendisin, jeoloğun, mimarın, müteahhidin, idarecinin, annenin, eşin, kardeşin, dostun… 

Yaşadığımız her an bize verilen en büyük nimet ibadet ve şükrünü eda ile birbirimizi teşvik etmeliyiz. Eksik ve hatalarımız için tövbe istiğfar dilimizden eksik olmamalı. Birbirimize kıymet vermeli, en büyük hediye olan hayra teşvik etmeliyiz…

Ekranda uzmana soruyorlar: Deprem sonrası normal hayata dönüşümüz ne kadar zaman alır? Uzman elindeki kağıt peçeteyi gösteriyor yırtıp parçalıyor. “Tekrar birleştirip aynısını elde edebilir miyim? Hayır! Hayatımız bunca yaşanmışlıktan sonra bir daha hiç eskisi gibi olmayacak. Maddi manevi ders alıp unutmamamız gerek’’ diyor. (Yazının çıkış noktası da bu cümleler oldu aslında)

Alem sarayında misafir olan insana yakışan en temel edep kaidesi budur diye düşünmekteyim. Yaşadıklarımızdan ders alıp vazifemizi yapmak!.

HÜLASA

Alem sarayını kim inşa ettiyse, kainat kitabını kim yazdıysa, insanı hiçten bir damla sudan kim yaptıysa patlayan kolonlar, un ufak olmuş betonlar demirler arasında son nefesini verenleri de O diriltecektir. Manevi ücretlerini rütbelerini verip onları sevindirecektir. Mallarını sadaka, canlarını şehit hükmünde kabul edecektir.  Can kaybına sebeb olanları şanına yakışır şekilde kısmen dünyada asıl ahirette cezalandıracaktır. 

O’nun herşeye gücü yeter, ilmi herşeyi kuşatır, mülkünde istediği gibi tasarruf eder! O zerre miktar iyiliği ve kötülüğü değerlendirendir!

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