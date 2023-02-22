"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Paylaşım temelli ekonomi -7

Yasemin GÜLEÇYÜZ
22 Şubat 2023, Çarşamba
İktisat Risalesi ile ilgili yazılarımıza farklı açıdan yaklaşım adına Batı dünyasından bir düşünürün küresel ekonomiye bakışını özetleyen tespitini paylaşmak isterim.

Charles Eisenstein geçtiğimiz yıllarda İstanbul’da yapılan Bilişim Zirvesi’ndeki konuşmasıyla düşünce ufuklarımıza farklı bir pencere açmıştı. Eylül 2012’deki bu konuşmaya Bizim Aile dergimizde de yer vermiştik. 2008 krizinden sonra tüm dünyaya yayılan “Occupy Wall Street” hareketinin sıkça atıf yaptığı düşünürlerden olan Charles Eisenstein ekonomik krizlerin çözümünde paylaşım temelli bir ekonomi sistemini formül olarak sunuyor. 2023 yılının tüm dünyada ve ülkemizde yeni bir ekonomik kriz olarak yaşanacağı hakikat olduğuna göre o konuşmayı tekrar hatırlatmakta fayda var:

ÇÖZÜM: YENİDEN DOĞAYA DÖNÜŞ 

“Bir zamanlar bilim kurgu yazarlarının hayal ettiği şeyleri teknoloji sayesinde gerçeğe dönüştürdük. Artık daha mı mutluyuz? Diğer insanlara bu kadar yakın olmak, onlarla gerçekten yakınlaştığımız anlamına mı geliyor?

“Hayır. Teknoloji bize hizmet etmeliydi, biz ona hizmet eder olduk. Teknoloji, yüzlerce yıldır bize daha az çalışmamızı vaat edecek çözümler sundu. Bir makinenin bin insanın işini yapabileceğini söylediler, ama günün sonunda hepimiz daha fazla çalışmaya başladık. Bir zamanlar insanlar, ‘Makineler  her işi yapınca bize kalan bunca boş zamanı ne yapacağız?’ diye soruyorlardı. Ama böyle bir boş zamanımız hiç olmadı. 

“Attığımız her adım bizi doğadan biraz daha uzaklaştırıyor. Son zamanlarda bu çok daha hızlı bir hâl aldı... Doğayı değiştirmekle kalmadık, kendimiz için doğal olmayan ortamlar yaptık. 

“Bugün her yerde kriz görüyoruz—politik, ekonomik, enerji…- Peki, neden? Finansal krizi ele alalım. Merkez bankaları bugün krizin kaçınılmaz olduğunu biliyorlar, sadece ötelemeye çalışıyorlar. Türkiye’de bile yüzde 8-9 büyüme varken bir endişe hâkim. Bu büyüme gerçekten eşit dağılıyor mu, herkes memnun mu?

“Her şey değişiyor, ancak kültürlerde değişmeyen en temel şey mitoloji. Çünkü mitler insanın soracağı en önemli sorulara cevap verirler. Nereden geldim? Neden yaratıldım? Ben kimim? 

“Teknolojinin her adımıyla uygarlıktan biraz daha uzaklaştık. Sonunda bir pik noktasına ulaşacağız ve geri dönmeye başlayacağız.  Birey olarak bir şeylere katkı sağlamayı, diğer insanlardan ve doğadan kendimizi ayrı görmemeyi öğrenmek zorundayız.

“Değişimin sağlanması adına krizlerin faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü krizler olmadan değişim olmaz. Eski olan yıkılmalıdır ki yeni bir şeyler doğsun. 

“Paraya yüklediğimiz anlam ve ekonomik sistemde ekolojiye doğru bir değişim göreceğiz. Doğaya zarar veren, genel faydadan uzak davranışları son derece pahalı davranışlar olarak konumlandıracağız. Kimse enerjiyi israf etmek, kuyulardan su çekmek, doğaya karbon salmak istemeyecek. İnsanlar aldığı gibi vermeyi de öğrenecek.

“Gelişmiş ülkeler her şey için para harcıyorlar. Satacak bir şey kalmayınca daha fazla harcamaya da yer kalmıyor ve ekonomik model krize sürükleniyor. Bunu nerede tekrarlarsanız tekrarlayın aynı sonuca ulaşırsınız. Bence bu işin sonu yine doğaya dönüş olacak. Cömertliği, paylaşmayı, vermeyi, sürdürülebilirliği içselleştirmedikçe, alışılageldik ekonomik yaklaşımların bizi götüreceği hiçbir yer yok.’’

HÜLASA

Batılı bir düşünürün fıtrata dönüş olarak özetleyebileceğimiz bu formülü ‘’insaniyet-i kübra’’ olan İslamiyetin zekat, sadaka, yardımlaşma, iktisat düsturları ile uyumlu. İsrafa, kanaatsizliğe, hırsa dayanan sefih medeniyetin temellerinin çürük olduğunu yaşadığımız günler apaçık gösteriyor. Hakikatin önündeki perdeler artık tek tek açılıyor.

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bosna Hersek'teki Türkiye ve Suriye seferberliği sürüyor: "Ninelerimiz Umre ve Hac paralarını gönderdi''

    BM'den üye ülkelere çağrı: Türkiye ve Suriye için yardımları hızlandırın

    Soylu: Deprem hareketliliği devam etmektedir

    Depremzede tehdit değil, şefkat ve yardım bekliyor

    Hatay'daki büyük yıkım havadan görüntülendi

    Geriye ‘depreme dayanıklı’ tabelası kaldı

    Doğalgaz ve elektrik borçları silinsin

    Finans Merkezini depremzedelere açın

    Adana ve Kıbrıs’a dikkat

    Acil çadır ve konteyner lazım

    Bu çöküş konut vaadiyle giderilemez
    📷

    21 ŞUBAT'A ÖZEL: 54. YIL ÖZEL SAYIMIZI ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

    'Kazakistan'daki destek ve dayanışma bizi duygulandırdı'

    Avrupa Birliği: Bu zor günlerde Türkiye'nin yanındayız

    Yeni Asya, susturulmuşların sesi ve soluğu

    Yeni Asya, hürriyet mücadelesini tavizsiz sürdürüyor

    Yeni Asya’yı okuyucusu sahipleniyor

    BM: Türkiye'ye ve Suriye'ye desteğimiz sürecek

    SGK'dan Elazığ açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Durum, açıklanandan çok daha vahim
    M. Latif SALİHOĞLU

    Başarısız bir darbe hareketi
    Ahmet BATTAL

    İsviçre’de teyzeyle evlenilir mi?
    Cevher İLHAN

    Seçimden kaçma senaryosu
    Ali FERŞADOĞLU

    2022’de 10 bin kez uyarılıp ikaz edilmişiz!
    Risale-i Nur'dan

    Yaralarımızı tedavi eden bir Mahbub-u Bâkî var
    Durmuş Ali İnci

    Depremsiz bir dünyada hayat olur muydu? (1)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Deprem acısını paylaşmak
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’a neden nazire yapılamamıştır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.