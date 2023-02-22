Paylaşım temelli ekonomi -7

İktisat Risalesi ile ilgili yazılarımıza farklı açıdan yaklaşım adına Batı dünyasından bir düşünürün küresel ekonomiye bakışını özetleyen tespitini paylaşmak isterim.

Charles Eisenstein geçtiğimiz yıllarda İstanbul’da yapılan Bilişim Zirvesi’ndeki konuşmasıyla düşünce ufuklarımıza farklı bir pencere açmıştı. Eylül 2012’deki bu konuşmaya Bizim Aile dergimizde de yer vermiştik. 2008 krizinden sonra tüm dünyaya yayılan “Occupy Wall Street” hareketinin sıkça atıf yaptığı düşünürlerden olan Charles Eisenstein ekonomik krizlerin çözümünde paylaşım temelli bir ekonomi sistemini formül olarak sunuyor. 2023 yılının tüm dünyada ve ülkemizde yeni bir ekonomik kriz olarak yaşanacağı hakikat olduğuna göre o konuşmayı tekrar hatırlatmakta fayda var:

ÇÖZÜM: YENİDEN DOĞAYA DÖNÜŞ

“Bir zamanlar bilim kurgu yazarlarının hayal ettiği şeyleri teknoloji sayesinde gerçeğe dönüştürdük. Artık daha mı mutluyuz? Diğer insanlara bu kadar yakın olmak, onlarla gerçekten yakınlaştığımız anlamına mı geliyor?

“Hayır. Teknoloji bize hizmet etmeliydi, biz ona hizmet eder olduk. Teknoloji, yüzlerce yıldır bize daha az çalışmamızı vaat edecek çözümler sundu. Bir makinenin bin insanın işini yapabileceğini söylediler, ama günün sonunda hepimiz daha fazla çalışmaya başladık. Bir zamanlar insanlar, ‘Makineler her işi yapınca bize kalan bunca boş zamanı ne yapacağız?’ diye soruyorlardı. Ama böyle bir boş zamanımız hiç olmadı.

“Attığımız her adım bizi doğadan biraz daha uzaklaştırıyor. Son zamanlarda bu çok daha hızlı bir hâl aldı... Doğayı değiştirmekle kalmadık, kendimiz için doğal olmayan ortamlar yaptık.

“Bugün her yerde kriz görüyoruz—politik, ekonomik, enerji…- Peki, neden? Finansal krizi ele alalım. Merkez bankaları bugün krizin kaçınılmaz olduğunu biliyorlar, sadece ötelemeye çalışıyorlar. Türkiye’de bile yüzde 8-9 büyüme varken bir endişe hâkim. Bu büyüme gerçekten eşit dağılıyor mu, herkes memnun mu?

“Her şey değişiyor, ancak kültürlerde değişmeyen en temel şey mitoloji. Çünkü mitler insanın soracağı en önemli sorulara cevap verirler. Nereden geldim? Neden yaratıldım? Ben kimim?

“Teknolojinin her adımıyla uygarlıktan biraz daha uzaklaştık. Sonunda bir pik noktasına ulaşacağız ve geri dönmeye başlayacağız. Birey olarak bir şeylere katkı sağlamayı, diğer insanlardan ve doğadan kendimizi ayrı görmemeyi öğrenmek zorundayız.

“Değişimin sağlanması adına krizlerin faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü krizler olmadan değişim olmaz. Eski olan yıkılmalıdır ki yeni bir şeyler doğsun.

“Paraya yüklediğimiz anlam ve ekonomik sistemde ekolojiye doğru bir değişim göreceğiz. Doğaya zarar veren, genel faydadan uzak davranışları son derece pahalı davranışlar olarak konumlandıracağız. Kimse enerjiyi israf etmek, kuyulardan su çekmek, doğaya karbon salmak istemeyecek. İnsanlar aldığı gibi vermeyi de öğrenecek.

“Gelişmiş ülkeler her şey için para harcıyorlar. Satacak bir şey kalmayınca daha fazla harcamaya da yer kalmıyor ve ekonomik model krize sürükleniyor. Bunu nerede tekrarlarsanız tekrarlayın aynı sonuca ulaşırsınız. Bence bu işin sonu yine doğaya dönüş olacak. Cömertliği, paylaşmayı, vermeyi, sürdürülebilirliği içselleştirmedikçe, alışılageldik ekonomik yaklaşımların bizi götüreceği hiçbir yer yok.’’

HÜLASA

Batılı bir düşünürün fıtrata dönüş olarak özetleyebileceğimiz bu formülü ‘’insaniyet-i kübra’’ olan İslamiyetin zekat, sadaka, yardımlaşma, iktisat düsturları ile uyumlu. İsrafa, kanaatsizliğe, hırsa dayanan sefih medeniyetin temellerinin çürük olduğunu yaşadığımız günler apaçık gösteriyor. Hakikatin önündeki perdeler artık tek tek açılıyor.