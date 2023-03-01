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1 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Ramazan-Şükür Risalesi okumaları

Yasemin GÜLEÇYÜZ
01 Mart 2023, Çarşamba
Ramazan ayı oruç vesilesiyle şükür ve iktisadın günlük hayat akışımızdaki farkındalığını artırıyor. Tüketim ekonomisinin pompaladığı akımlarla dağılan aklımız oruç ile toparlanıyor.

EN ACİZ VE EN MUHTAÇ

İnsan varlık âleminin en acizi ve en muhtacıdır. Arzuları sınır tanımaz. Hayatını yetişkin desteği almadan devam ettirebilmesi için uzun yıllar gerekir. Zengin kabiliyetleriyle muhatap olduğu her olayı yorumlar, Yaratıcısı ile ilgisini kurar ve eşref-i mahlûkat olur. 

Elindeki her eşyayı sonsuz merhamet ve hikmet sahibi  Zat’ın ihtiyacına karşılık verdiği hediyesi olarak değerlendirir, “nimet” bilir, böylece eşyaya sonsuz  değer kazandırır. Kendisine verilen her şey onun rızkıdır ve sonsuz “şükür” gerektirir. Çünkü nimetlerin veriliş maksadı şükürdür. Sadece dil ile söylenen “Elhamdülillah!” haricinde, hâl lisanıyla da şükür gerekir. Bu da insanın kendisine verilen nimetleri yerinde, ihtiyaçlarına ve maksadına uygun olarak kullanmasıyla mümkündür. İşte iktisat, eşyayı veriliş maksadına uygun kullanmaktır.

SINIRSIZ ARZULAR, SINIRLI İHTİYAÇLAR...

Sefih medeniyetin tüketim ekonomisi arzuları ihtiyaç olarak sunar. Her arzu ihtiyaç değildir. Arzular sınırsız, ebede uzanmaktadır. İhtiyaçlar sınırlıdır. Yeme, içme, barınma, giyinme gibi bir elin parmaklarını geçmez.. Arzuları tatmin etmek kısa dünya hayatında mümkün değildir. Bitmek tükenmek bilmeyen arzularını, ihtiyaç zannederek temin etmek için son nefese kadar çabalayıp durmak, adeta dilencilik yapmak ne acıklı bir durumdur! 

HÜLASA

Sınırsız arzuların insan fıtratına yerleştirilmesinin sebebi, ihtiyaçlarının sonsuz, ama iktidarının az olduğunu anlaması içindir. O arzuları karşılayabilecek, ilmi, gücü, merhameti sınırsız olan Zatı anlayabilmesi ancak bu şekilde mümkündür. Yani insanın hayatı boyunca karşılayamayacak sınırsız arzularının fıtratında yerleştirilmesinde de “israf” yoktur. Mademki arzularımızı karşılayamıyoruz, niçin yaratılışımızda var sorusunun cevabı da buradadır.

Başka türlü elimizin ulaşamadığı ihtiyaçlarımız için “Kâdiyu’l-Hâcât”a el açar mıydık? Kaldı ki, hayatımızı devam ettirmemiz için gereken zarurî rızka Cenâb-ı Hak kefildir.

Evet, iman gözlüğü hayatımızın kalitesini ve rengini her an etkiliyor.

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